Estado por estado: hasta cuándo se pueden declarar taxes del IRS en Nueva York, Florida y Texas

Las reglas sobre los taxes del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) son claras. Residentes de Nueva York, Florida, Texas y cualquier otra parte del país norteamericano tienen una misma fecha límite para presentar sus declaraciones. La obligación alcanza tanto a ciudadanos estadounidenses como a migrantes.

Cuál es la fecha límite para presentar la declaración de impuestos ante el IRS

De acuerdo con lo que indica la agencia impositiva estadounidense en su sitio web oficial, en 2026 la fecha límite para presentar la declaración de impuestos es el 15 de abril.

El IRS dispuso el 15 de abril como fecha límite para presentar la declaración de impuestos en todo Estados Unidos Freepick

Por lo tanto, los contribuyentes deben completarla y enviarla antes de esa fecha, que suele ser la misma para todos los años, a excepción de cuando cae fin de semana o feriado y se permite trasladarla al siguiente día hábil.

Hacerlo a tiempo es importante, ya que no completar el proceso podría desembocar en deudas y otro tipo de retraso con la agencia. Para entregar declaraciones retrasadas, existen distintas alternativas.

Para quienes no puedan completar su declaración de impuestos a tiempo, las autoridades de EE.UU. disponen de una alternativa. El IRS permite solicitar una extensión para la presentación.

El IRS habilita a los contribuyentes a una extensión automática de seis meses para presentar la declaración de impuestos Patrick Semansky - AP

Esto permite obtener una prórroga automática de seis meses si se solicita antes de la fecha límite. Sin embargo, el contribuyente debe tener en cuenta que el tiempo extra es para presentar la declaración, pero no para abonar los impuestos.

A pesar de la prórroga, la obligación de pago para el declarante se mantiene en la fecha límite original; no hacerlo puede derivar en multas. Para solicitarla, el interesado debe completar y enviar el Formulario 4868, que está diseñado específicamente para quienes necesiten pedir una extensión.

Los migrantes en EE.UU., sin importar su estatus, también deben pagar impuestos al IRS

La obligación de pagar impuestos no aplica solo para ciudadanos estadounidenses, sino que también rige para extranjeros, independientemente de si están en el país norteamericano de manera regular o no.

Según el Tax Policy Center, la obligación impositiva ante la agencia federal rige para cualquier persona con ingresos sujetos a impuestos en Estados Unidos. En esa misma línea, el IRS también hace una aclaración importante con respecto al carácter “voluntario” del sistema estadounidense.

Tax Refund: la herramienta del IRS para saber dónde está el reembolso

En otro apartado oficial, la agencia explica que el término se refiere a la posibilidad de los contribuyentes de calcular sus ingresos y cuotas y que no lo haga el Estado unilateralmente. Sin embargo, el pago es obligatorio y no depende de la voluntad de cada usuario.

IRS Free File, la herramienta gratuita para realizar las declaraciones de impuestos

Para quienes todavía deban completar el documento, el IRS dispone de distintas herramientas autorizadas con las que se puede llevar a cabo este proceso. De manera general, la regla es tener un ingreso bruto ajustado máximo de 89.000 dólares para acceder de manera gratuita.

De acuerdo con el listado oficial de Free File, existen ocho programas con los que se puede presentar la declaración:

TaxSlayer :

: ezTaxReturn.com

FileYourTaxes.com

FreeTaxUSA

1040.com

TaxAct

OLT.com

1040NOW.NET

Dentro de la norma general mencionada, cada uno tiene sus requisitos y detalles que pueden ser consultados.