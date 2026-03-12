Hasta el 15 de abril: para quiénes aplica la regla de “resident alien” que el IRS considera en el pago de taxes

El sistema impositivo de Estados Unidos establece reglas específicas para determinar quiénes deben declarar y pagar impuestos, incluso cuando no son ciudadanos. Dentro de ese marco aparece una figura clave: la del “resident alien”, o extranjero considerado residente para fines fiscales.

Qué significa ser considerado extranjero residente para fines fiscales en EE.UU.

Según el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), el término “extranjero residente” se aplica a una persona que no es ciudadana ni nacional de Estados Unidos, pero que cumple determinados criterios que la convierten en residente a efectos tributarios durante un año calendario. En términos prácticos, queda sujeto a las mismas reglas fiscales que un ciudadano.

El organismo explica que una persona puede ser considerada residente fiscal si supera alguno de los dos criterios fundamentales: la llamada prueba de la tarjeta verde o la prueba de presencia sustancial.

Si cumple con cualquiera de estas condiciones durante el año calendario —que va del 1° de enero al 31 de diciembre—, será tratada como residente para fines impositivos. En consecuencia, deberá declarar sus ingresos y cumplir con las obligaciones correspondientes ante el sistema tributario estadounidense.

Esta clasificación influye directamente en cómo se presenta la declaración anual, ya que quienes encajan en la categoría de extranjero residente deben informar sus ingresos globales, sin importar si se generaron dentro o fuera de Estados Unidos.

Resident alien: por qué deben declarar ingresos globales ante el IRS

El IRS señala que tanto los ciudadanos estadounidenses como los extranjeros considerados residentes fiscales están sujetos a normas similares en materia de impuestos.

Una persona adquiere automáticamente el estatus de residente fiscal si es un residente permanente legal de EE. UU. en cualquier momento del año calendario FreePik

Esto implica que deben presentar sus declaraciones y pagar tributos según lo establecido en el Código de Rentas Internas, independientemente de si viven dentro del país norteamericano o en el extranjero.

En ese sentido, el organismo explica que estos contribuyentes están obligados a reportar “ingresos mundiales provenientes de todas las fuentes”. Es decir, cualquier ingreso imponible obtenido en el exterior también debe incluirse en la declaración presentada ante las autoridades fiscales estadounidenses.

La agencia también recuerda que muchos estadounidenses que viven fuera del país norteamericano pueden acceder a ciertos beneficios impositivos especiales. Entre ellos se encuentran la exclusión de ingresos obtenidos en el extranjero y el crédito por impuestos pagados en otro país.

Sin embargo, para acceder a estos beneficios es indispensable presentar la declaración tributaria correspondiente ante el sistema fiscal estadounidense.

La fecha clave para los “resident alien”: el 15 de abril

De acuerdo con el IRS, la fecha habitual para presentar la declaración de impuestos es el 15 de abril cuando se utiliza el calendario fiscal estándar. Esta fecha también marca el plazo para pagar los gravámenes correspondientes al período anterior.

Una vez clasificado como resident alien, el contribuyente pierde las exenciones aplicables a los no residentes y debe seguir el Código de Rentas Internas para reportar ingresos, solicitar deducciones y calcular sus créditos fiscales anuales Pexels

No obstante, existen algunas excepciones. Por ejemplo, los ciudadanos estadounidenses o extranjeros residentes que viven fuera del país norteamericano o que prestan servicio militar en un país del exterior pueden obtener automáticamente una extensión de dos meses para presentar su declaración. En esos casos, el nuevo plazo se extiende hasta el 15 de junio.

La agencia advierte que esta prórroga automática solo aplica para la presentación de la declaración, no para el pago de los impuestos. Si el contribuyente debe dinero y no lo paga antes de la fecha regular de vencimiento, podrían aplicarse intereses sobre el monto adeudado.