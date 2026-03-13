Alivio del IRS: extienden hasta el 31 de marzo la fecha para declarar y pagar impuestos, pero no es para todos

Una decisión reciente del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) ofrece un respiro para miles de contribuyentes. El organismo anunció que extenderá varios plazos clave para la presentación de declaraciones y el pago de impuestos federales, pero la medida no es universal: solo aplicará a personas y empresas ubicadas en zonas específicas.

IRS extiende plazos de impuestos en Louisiana: quiénes califican para la prórroga

La extensión anunciada por el IRS se aplica exclusivamente a contribuyentes que viven o tienen negocios en las zonas declaradas áreas de desastres en el estado de Louisiana, que fue golpeado por intensas tormentas de hielo a partir del 22 de enero de 2026.

Los contribuyentes elegibles en las zonas declaradas de desastre tienen ahora hasta el 31 de marzo de 2026 para presentar diversas declaraciones federales y realizar pagos que originalmente vencían entre enero y febrero khunkornStudio - Shutterstock

Tras la declaración de desastre emitida para el estado, el organismo fiscal federal activó un mecanismo que permite posponer ciertos plazos fiscales para quienes se encuentran en la zona afectada.

Según explicó el IRS, esta decisión otorga a los contribuyentes elegibles tiempo adicional para presentar diversas declaraciones y realizar pagos. Con la nueva disposición, todos esos trámites podrán realizarse hasta el 31 de marzo de 2026, sin que se apliquen multas por presentación tardía o retrasos en el pago, siempre que se respeten las condiciones establecidas por el organismo.

Qué impuestos y trámites se aplazan tras la prórroga del IRS por tormentas en Louisiana

La extensión abarca varias obligaciones tributarias federales. Entre ellas se encuentran las declaraciones de impuestos sobre la renta de individuos, corporaciones y fideicomisos, además de los formularios vinculados a sociedades y empresas de tipo S. También abarca ciertas declaraciones relacionadas con organizaciones exentas de tributos.

De acuerdo con información publicada por el IRS, la medida busca dar margen a los contribuyentes afectados por eventos climáticos severos, que muchas veces pierden documentos, enfrentan interrupciones en sus negocios o deben concentrar sus recursos en reparar daños materiales.

La medida garantiza que no se aplicarán multas por presentación tardía ni intereses por mora, siempre que el contribuyente cumpla con sus obligaciones dentro del nuevo marco temporal Freepik

La prórroga también cubre los pagos estimados de impuestos sobre la renta que originalmente debían abonarse después del 22 de enero de 2026. Mientras esos pagos se realicen antes del 31 de marzo, los contribuyentes no enfrentarán multas por falta de pago en las fechas habituales.

Además, las declaraciones trimestrales de tributos sobre nómina y ciertos gravámenes especiales que normalmente debían presentarse el 2 de febrero de 2026 también quedan incluidas dentro del nuevo calendario.

Qué otras personas pueden acceder al alivio fiscal del IRS por el desastre

La extensión no solo alcanza a residentes y empresas locales. También pueden calificar para el alivio fiscal ciertos trabajadores que participaron en tareas de ayuda tras el desastre. Esto incluye personal de organizaciones gubernamentales o entidades filantrópicas que colaboraron en las labores de asistencia en el área afectada.

Asimismo, el IRS contempla situaciones excepcionales vinculadas con la emergencia. Por ejemplo, si una persona resultó herida mientras se encontraba en la zona durante el evento climático, también puede aplicarse el alivio fiscal en determinados casos vinculados con su situación tributaria.

La prórroga abarca declaraciones de impuestos sobre la renta para individuos, fideicomisos y corporaciones, así como los formularios específicos para sociedades y corporaciones de tipo S shutterstock - Shutterstock

Qué beneficios fiscales adicionales ofrece el IRS a los afectados por las tormentas

Más allá de la extensión de los plazos, el IRS anunció otras formas de asistencia para quienes fueron perjudicados por las tormentas invernales. Una de ellas es la posibilidad de reclamar pérdidas relacionadas con el desastre en la declaración de impuestos federales.

Los declarantes pueden optar por deducir los daños sufridos en su declaración del año en que ocurrió el fenómeno climático. Esta flexibilidad puede ayudar a las familias a obtener un reembolso más rápido si necesitan recursos para reconstruir o reemplazar bienes dañados.

También se informó que las personas afectadas tienen más tiempo para decidir cómo reclamar estas pérdidas. En el caso de contribuyentes individuales, el plazo para realizar esa elección se extiende hasta el 15 de octubre de 2026.