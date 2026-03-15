El IRS devolverá US$4151 en promedio este año, pero los reembolsos de taxes 2026 no serán iguales para todos

Durante la temporada de impuestos de 2026, se espera que muchos contribuyentes en EE.UU. reciban reembolsos por haber pagado más impuestos de los que debían durante el año fiscal. Este año, además, los montos podrían ser más altos debido a cambios legislativos recientes.

Qué se sabe de los nuevos reembolsos para la temporada de taxes 2026

De acuerdo con un análisis de la compañía de servicios financieros Piper Sandler, al que hace referencia CBS News, los reembolsos podrían aumentar en aproximadamente US$1000 por contribuyente.

La devolución promedio proyectada sería de US$4151 por persona. Sin embargo, los últimos datos oficiales publicados por el IRS a mediados de marzo muestran que el reembolso promedio actual (con las declaraciones procesadas hasta ahora) se sitúa en US$3676. Esto representa un aumento real del 10,6% frente a los US$3324 registrados en la misma fecha del año pasado.

La devolución promedio sería de US$4151 por persona, según datos del IRS Keith Srakocic - AP

Con estos valores, el Departamento del Tesoro estima que se van a distribuir entre US$100 mil millones y US$150 mil millones adicionales en reembolsos durante el primer trimestre del año.

Por qué aumentan los reembolsos en 2026

Los reembolsos serán mayores de lo habitual debido a los cambios contemplados en la One Big Beautiful Bill Act, que incluye la reducción de impuestos sobre la renta individual para el año fiscal 2025 en US$129 mil millones.

La One Big Beautiful Bill Act incluye la reducción de impuestos sobre la renta individual para el años fiscal 2025 en US$129 mil millones ALEX WROBLEWSKI� - AFP�

De acuerdo con Tax Foundation, se estima que siete disposiciones redujeron los impuestos sobre la renta individual el año pasado:

Incremento máximo de US$200 en el crédito tributario por hijo.

Aumento de la deducción estándar de US$750 para quienes presentan declaración individual y de US$1500 para aquellos que presenten declaración conjunta .

para quienes presentan y de para aquellos que presenten . Aumento del límite máximo de la deducción de impuestos estatales y locales (SALT) a US$40.000 para los contribuyentes que ganan menos de US$500 mil.

para los contribuyentes que ganan menos de US$500 mil. Nueva deducción adicional de US$6000 para personas mayores que comienza a disminuir de manera gradual cuando los contribuyentes ganan más de US$75.000.

que comienza a disminuir de manera gradual cuando los contribuyentes Nueva deducción de US$10.000 por intereses de préstamos para automóviles que comienza a disminuir de forma gradual cuando los contribuyentes ganan más de US$100 mil (US$200 mil en caso de declaración conjunta).

que comienza a disminuir de forma gradual cuando los contribuyentes ganan más de US$100 mil (US$200 mil en caso de declaración conjunta). Nueva deducción de hasta US$25.000 en ingresos por propinas que comienza a disminuir gradualmente cuando los contribuyentes ganan más de US$150 mil (US$300 mil en caso de declaración conjunta).

que comienza a disminuir gradualmente cuando los contribuyentes (US$300 mil en caso de declaración conjunta). Nueva deducción de hasta US$12.500 en ingresos por horas extras (US$25.000 para declaraciones conjuntas) que comienza a eliminarse de manera gradual cuando los contribuyentes ganan más de US$150 mil (US$300 mil para declaraciones conjuntas).

De igual modo, la Obbba también modificó varias disposiciones de empresas para el año pasado, entre ellas una bonificación del 100%, la deducción total de gastos para los costos de investigación y desarrollo (I+D) y la deducción temporal de gastos para estructuras de fabricación.

Quiénes se benefician más con los reembolsos

Las devoluciones no serán iguales para todos los estadounidenses.

De acuerdo con CBS News, los beneficios se dirigirán a los hogares de ingresos medios y medios altos, o a aquellos que ganan entre US$60.000 y US$400.000 por año.