Cómo hacer la deducción de intereses de préstamo de vehículos ante el IRS y el error por el que pueden no pagarte

Por disposiciones de la One, Big, Beautiful Bill que impulsó el gobierno de Donald Trump, los contribuyentes tienen la posibilidad de deducir intereses de préstamos para nuevos vehículos ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés). Para obtener hasta 10.000 dólares como parte del beneficio fiscal, los interesados deben asegurarse de cumplir todos los requisitos.

Cuáles son los requisitos para obtener la deducción fiscal por préstamos para vehículos del IRS

De acuerdo con lo que consta en una guía publicada en el Federal Register, el beneficio fiscal se otorga a contribuyentes que compren autos estadounidenses para uso original.

El beneficio fiscal del IRS está dirigido a contribuyentes que compren autos nuevos fabricados en EE.UU. ViDI Studio - Shutterstock

Concretamente, los requisitos del IRS para poder obtenerla son los siguientes:

El modelo debe pertenecer a alguna de las siguientes categorías: automóvil, minivan, camioneta, SUV o motocicleta .

. El vehículo se debe haber fabricado en EE.UU. y su compra debe ser para uso original , por lo que quedan excluidos autos de segunda mano.

y su compra debe ser para , por lo que quedan excluidos autos de segunda mano. Para que se aplique el beneficio, el préstamo para adquirir el rodado debe haberse creado luego del 31 de diciembre de 2024 .

debe haberse . Además, otros requisitos del vehículo incluyen que sea para uso personal y no comercial y un peso bruto máximo de 14.000 libras (6350 kilos).

Con respecto a este último ítem, se aplica la regla del 50%. Para que el vehículo se considere de uso personal, debe utilizarse al menos la mitad del tiempo para fines por fuera de actividades comerciales o laborales.

Quien incumpla con cualquiera de las exigencias mencionadas ya no califica para obtener la deducción fiscal por préstamos para vehículos. Por lo tanto, es importante para los contribuyentes chequear todas las condiciones antes de solicitar el beneficio al IRS.

El IRS reglamentó la deducción fiscal a partir de la One, Big, Beautiful Bill de Trump Patrick Semansky - AP

Cómo solicitar la deducción por préstamos de vehículos ante el IRS

El trámite se realiza mediante el Schedule 1-A del formulario 1040, el cual contiene las cuatro nuevas deducciones fiscales que creó la ley impulsada por la administración Trump.

Para esto, los contribuyentes necesitarán el Número de Identificación del Vehículo (VIN, en inglés) y el dato del monto total de los intereses pagados, según NerdWallet.

Con respecto al VIN, se puede encontrar en el tablero del lado del conductor, el registro del vehículo, el título o en la tarjeta del seguro.

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Por su parte, la declaración también solicitará un estado de cuenta que refleje todos los intereses pagados por el préstamo para adquirir el vehículo durante 2025. Esta documentación debe haber sido enviada por el prestamista antes del 31 de enero.

Hasta US$10.000: el tope de ingresos para el beneficio impositivo y las limitaciones

Además de los datos básicos sobre la normativa, la guía oficial también indicó cuál es el máximo de intereses que se pueden deducir ante el IRS por este tipo de préstamos. Concretamente, la cifra tope es de US$10.000 por cada declaración, sin importar si se presenta de forma individual o conjunta.

Sumado a eso, también se reduce una vez que se superan los US$100 mil de ingreso bruto ajustado, o US$200 mil en el caso de declaraciones conjuntas. En ese escenario, la deducción se reduce en US$200 por cada US$1000 que el ingreso supere el límite.