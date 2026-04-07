Qué es el “vetting”: el proceso de verificación en las visas que el Uscis aplica desde el 30 de marzo

Estados Unidos reforzó el control sobre solicitantes de visas no inmigrantes con una revisión más amplia de redes sociales y antecedentes digitales. El sistema, conocido como “vetting”, se amplió a nuevas categorías de visas y exige declarar cuentas de redes sociales utilizadas en los últimos cinco años.

En qué consiste el nuevo control sobre redes sociales

El Departamento de Estado describió en su anuncio que el vetting es un proceso de verificación de información para determinar si una persona cumple con los requisitos de ingreso al país norteamericano o si existen elementos que puedan afectar la aprobación de su visa.

EE.UU. exige ahora el historial de las redes sociales para las solicitudes de determinadas visas de no inmigrantes Freepik

Entre los principales cambios está la exigencia de informar todas las cuentas de redes sociales utilizadas en los últimos cinco años. Esa información debe ser incluida por el solicitante dentro del proceso consular, especialmente en formularios como el DS-160.

Así, los solicitantes alcanzados por esta medida deben mantener sus perfiles en modo público o abierto durante la tramitación.

Según los lineamientos informados, esa supervisión busca detectar señales que puedan derivar en inadmisibilidad, dudas sobre la elegibilidad del solicitante o incompatibilidades entre la visa pedida y el propósito real del viaje.

Esta medida obliga a personas en categorías como H-1B, F, M, J, K y otras clasificaciones adicionales a declarar sus redes sociales Imagen ilustrativa generada con IA

Las 14 categorías de visas alcanzadas por la ampliación

A partir del 30 de marzo, el Departamento de Estado amplió la revisión de presencia en línea para incluir las siguientes 14 categorías adicionales de visas de no inmigrante:

A-3 : trabajadores domésticos de funcionarios gubernamentales extranjeros.

: trabajadores domésticos de funcionarios gubernamentales extranjeros. C-3 : trabajadores domésticos en tránsito.

: trabajadores domésticos en tránsito. G-5 : trabajadores domésticos de empleados de organizaciones internacionales o de la OTAN.

: trabajadores domésticos de empleados de organizaciones internacionales o de la OTAN. H-3 : aprendices o visitantes que participan en un intercambio educativo especial.

: aprendices o visitantes que participan en un intercambio educativo especial. H-4 (dependientes de H-3) : familiares directos de los solicitantes de visa H-3.

: familiares directos de los solicitantes de visa H-3. K-1 : prometidos de ciudadanos estadounidenses.

: prometidos de ciudadanos estadounidenses. K-2 : hijos de solicitantes de visa K-1.

: hijos de solicitantes de visa K-1. K-3 : cónyuges de ciudadanos estadounidenses que esperan la aprobación de una petición de inmigrante.

: cónyuges de ciudadanos estadounidenses que esperan la aprobación de una petición de inmigrante. Q : visitantes de intercambio cultural internacional.

: visitantes de intercambio cultural internacional. R-1 : trabajadores religiosos.

: trabajadores religiosos. R-2 : dependientes de trabajadores religiosos (visa R-1).

: dependientes de trabajadores religiosos (visa R-1). S : testigos o informantes.

: testigos o informantes. T : víctimas de trata de personas.

: víctimas de trata de personas. U: víctimas de actividad criminal.

Estas nuevas categorías se suman a las que ya estaban sujetas a este escrutinio previamente, que incluyen las visas de estudiante y visitantes de intercambio (F, M, J) y las visas para ocupaciones especializadas (H-1B y sus dependientes H-4).

Los candidatos deben reportar todas sus cuentas de los últimos cinco años para demostrar que sus intenciones son consistentes con las leyes migratorias

Por qué Estados Unidos aplica este “vetting” ampliado

EE.UU. señala que esta medida busca la seguridad nacional. Desde su perspectiva, cada decisión sobre una visa implica una evaluación de riesgo vinculada al ingreso de una persona al país.

Qué pasa si el solicitante no informa sus cuentas

Uno de los puntos más sensibles del nuevo procedimiento es que omitir perfiles, declarar datos incompletos o cerrar el acceso a las cuentas puede ser interpretado como una señal negativa durante la revisión.

En esos casos, los oficiales consulares pueden considerar que hubo un intento de ocultar información relevante, lo que puede derivar en demoras o incluso en la denegación de la visa, según informaron las autoridades.