En EE.UU.: cómo solicitar el reembolso de la tarifa de pasaporte acelerado y en qué casos aplica

En Estados Unidos es posible solicitar el reembolso de la tarifa de pasaporte acelerado en casos específicos. Esta opción está destinada a quienes no reciben el servicio dentro de los tiempos establecidos, pero no cubre otros gastos relacionados con el trámite o viajes.

En qué casos aplica el reembolso de la tarifa de pasaporte acelerado en Estados Unidos

El servicio de pasaporte acelerado se procesa en un plazo de hasta 15 días hábiles, contados a partir del momento en que la agencia recibe la gestión o se solicita la mejora de un trámite de rutina acelerado. El periodo es de lunes a viernes y excluyen los días festivos federales, según detalló Travel State Gov.

Cuando el procesamiento del pasaporte acelerado supera los 15 días establecidos, es posible pedir la devolución del pago por el servicio Unsplash - Unsplash

En caso de que la agencia supere este plazo, los solicitantes pueden optar por un reembolso de 60 dólares correspondientes a la tarifa del servicio acelerado.

Las solicitudes de devolución se revisan de manera individual, caso por caso. No se devuelve el pago correspondiente a:

Tarifas de ejecución o aceptación del pasaporte

Importes de solicitud de pasaporte, salvo en circunstancias limitadas.

No se cubren gastos relacionados con viajes perdidos.

De qué manera se puede pedir el reembolso del servicio de pasaporte acelerado

Para gestionar un reembolso del servicio en línea, se deben tener en cuenta los siguientes pasos:

Se debe incluir el nombre completo tal como aparece en la gestión de pasaporte.

Es necesario contar con el número de solicitud de nueve dígitos, disponible en el Sistema de Estado de Solicitudes de Pasaporte en línea.

En el último campo del formulario, se debe indicar si el reintegro se requiere para el propio solicitante o para otra persona.

Tras enviar el trámite, se recibe un correo electrónico automatizado; no se debe enviar un segundo documento para evitar retrasos.

El procesamiento de la devolución puede tardar hasta seis semanas una vez recibido el trámite.

El reembolso del servicio de pasaporte acelerado se puede tramitar a través del formulario en línea o enviar la solicitud por correo al Departamento de Estado (Facebook/Consulados de El Salvador en Texas, Estados Unidos)

Otra opción es tramitarlo por correo al Departamento de Estado de Estados Unidos. El reembolso del servicio debe ser enviado a 2999 Passport Place, Washington D.C. y se requiere incluir la siguiente información:

Nombre completo

Fecha de nacimiento

Dirección postal

Número de solicitud

Qué es el pasaporte acelerado en Estados Unidos

El pasaporte acelerado está dirigido a quienes tienen previsto viajar en un plazo menor a seis semanas desde la presentación del trámite. El tiempo estimado de procesamiento es de entre dos y tres semanas, sin considerar los plazos de envío postal, que pueden añadir hasta dos semanas adicionales.

El pasaporte acelerado está destinado a quienes planean viajar dentro de las seis semanas siguientes a la presentación del trámite Alex Brandon - AP

Dentro del servicio expedito existen dos modalidades: