En EE.UU.: cómo solicitar el reembolso de la tarifa de pasaporte acelerado y en qué casos aplica
Este servicio está dirigido a quienes no reciben la atención dentro de los plazos establecidos
- 3 minutos de lectura'
En Estados Unidos es posible solicitar el reembolso de la tarifa de pasaporte acelerado en casos específicos. Esta opción está destinada a quienes no reciben el servicio dentro de los tiempos establecidos, pero no cubre otros gastos relacionados con el trámite o viajes.
En qué casos aplica el reembolso de la tarifa de pasaporte acelerado en Estados Unidos
El servicio de pasaporte acelerado se procesa en un plazo de hasta 15 días hábiles, contados a partir del momento en que la agencia recibe la gestión o se solicita la mejora de un trámite de rutina acelerado. El periodo es de lunes a viernes y excluyen los días festivos federales, según detalló Travel State Gov.
En caso de que la agencia supere este plazo, los solicitantes pueden optar por un reembolso de 60 dólares correspondientes a la tarifa del servicio acelerado.
Las solicitudes de devolución se revisan de manera individual, caso por caso. No se devuelve el pago correspondiente a:
- Tarifas de ejecución o aceptación del pasaporte
- Importes de solicitud de pasaporte, salvo en circunstancias limitadas.
- No se cubren gastos relacionados con viajes perdidos.
De qué manera se puede pedir el reembolso del servicio de pasaporte acelerado
Para gestionar un reembolso del servicio en línea, se deben tener en cuenta los siguientes pasos:
- Se debe incluir el nombre completo tal como aparece en la gestión de pasaporte.
- Es necesario contar con el número de solicitud de nueve dígitos, disponible en el Sistema de Estado de Solicitudes de Pasaporte en línea.
- En el último campo del formulario, se debe indicar si el reintegro se requiere para el propio solicitante o para otra persona.
- Tras enviar el trámite, se recibe un correo electrónico automatizado; no se debe enviar un segundo documento para evitar retrasos.
- El procesamiento de la devolución puede tardar hasta seis semanas una vez recibido el trámite.
Otra opción es tramitarlo por correo al Departamento de Estado de Estados Unidos. El reembolso del servicio debe ser enviado a 2999 Passport Place, Washington D.C. y se requiere incluir la siguiente información:
- Nombre completo
- Fecha de nacimiento
- Dirección postal
- Número de solicitud
Qué es el pasaporte acelerado en Estados Unidos
El pasaporte acelerado está dirigido a quienes tienen previsto viajar en un plazo menor a seis semanas desde la presentación del trámite. El tiempo estimado de procesamiento es de entre dos y tres semanas, sin considerar los plazos de envío postal, que pueden añadir hasta dos semanas adicionales.
Dentro del servicio expedito existen dos modalidades:
- Emergencia de vida o muerte: se otorgan citas prioritarias a personas que deben viajar al extranjero en los próximos 14 días debido al fallecimiento, estado crítico o enfermedad grave de un familiar inmediato. Se considera como tal a padres o tutores legales, hijos, cónyuges, hermanos y abuelos. Quedan excluidos otros parientes, como tíos o primos.
- Viaje urgente: aplica cuando el viaje está programado dentro de un periodo menor a tres semanas. Debido a que el tiempo total incluye el procesamiento y el envío por correo, no se recomienda tramitar el documento por vía postal ni en centros de aceptación. En estos casos, se aconseja programar una cita en una agencia o centro de pasaportes cuando faltan 14 días o menos para el viaje, o 28 días si se requiere obtener una visa extranjera.
Otras noticias de Agenda EEUU
Elecciones en Nueva York 2025. ¿Puedo votar si soy militar, pero vivo fuera de EE.UU.?
Relajación. El ritual ancestral con canela en el baño para atraer la prosperidad y limpiar las energías negativas
Podrían aumentar más. Estados Unidos supera el precio promedio de los autos nuevos: cuánto cuesta comprar un 0km
- 1
Aerolíneas Argentinas deja ocho aviones 737 en tierra tras el incidente en Aeroparque
- 2
Juan Carlos de Pablo: por qué la economía va a estar “en modo infarto” hasta el 26 de octubre y que esperar el día después
- 3
Revelan que dos altas figuras del chavismo ofrecieron a EE.UU. planes para sacar a Maduro del poder
- 4
La UADE reforzó los controles sobre los alumnos por cómo van vestidos y fijó sanciones para incumplidores