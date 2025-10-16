LA NACION

En EE.UU.: cómo solicitar el reembolso de la tarifa de pasaporte acelerado y en qué casos aplica

Este servicio está dirigido a quienes no reciben la atención dentro de los plazos establecidos

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
El reembolso de la tarifa de pasaporte acelerado puede solicitarse únicamente en casos específicos y no contempla los gastos asociados al trámite ni a los viajes
El reembolso de la tarifa de pasaporte acelerado puede solicitarse únicamente en casos específicos y no contempla los gastos asociados al trámite ni a los viajesFreepik

En Estados Unidos es posible solicitar el reembolso de la tarifa de pasaporte acelerado en casos específicos. Esta opción está destinada a quienes no reciben el servicio dentro de los tiempos establecidos, pero no cubre otros gastos relacionados con el trámite o viajes.

En qué casos aplica el reembolso de la tarifa de pasaporte acelerado en Estados Unidos

El servicio de pasaporte acelerado se procesa en un plazo de hasta 15 días hábiles, contados a partir del momento en que la agencia recibe la gestión o se solicita la mejora de un trámite de rutina acelerado. El periodo es de lunes a viernes y excluyen los días festivos federales, según detalló Travel State Gov.

Cuando el procesamiento del pasaporte acelerado supera los 15 días establecidos, es posible pedir la devolución del pago por el servicio
Cuando el procesamiento del pasaporte acelerado supera los 15 días establecidos, es posible pedir la devolución del pago por el servicioUnsplash - Unsplash

En caso de que la agencia supere este plazo, los solicitantes pueden optar por un reembolso de 60 dólares correspondientes a la tarifa del servicio acelerado.

Las solicitudes de devolución se revisan de manera individual, caso por caso. No se devuelve el pago correspondiente a:

  • Tarifas de ejecución o aceptación del pasaporte
  • Importes de solicitud de pasaporte, salvo en circunstancias limitadas.
  • No se cubren gastos relacionados con viajes perdidos.

De qué manera se puede pedir el reembolso del servicio de pasaporte acelerado

Para gestionar un reembolso del servicio en línea, se deben tener en cuenta los siguientes pasos:

  • Se debe incluir el nombre completo tal como aparece en la gestión de pasaporte.
  • Es necesario contar con el número de solicitud de nueve dígitos, disponible en el Sistema de Estado de Solicitudes de Pasaporte en línea.
  • En el último campo del formulario, se debe indicar si el reintegro se requiere para el propio solicitante o para otra persona.
  • Tras enviar el trámite, se recibe un correo electrónico automatizado; no se debe enviar un segundo documento para evitar retrasos.
  • El procesamiento de la devolución puede tardar hasta seis semanas una vez recibido el trámite.
El reembolso del servicio de pasaporte acelerado se puede tramitar a través del formulario en línea o enviar la solicitud por correo al Departamento de Estado (Facebook/Consulados de El Salvador en Texas, Estados Unidos)
El reembolso del servicio de pasaporte acelerado se puede tramitar a través del formulario en línea o enviar la solicitud por correo al Departamento de Estado (Facebook/Consulados de El Salvador en Texas, Estados Unidos)

Otra opción es tramitarlo por correo al Departamento de Estado de Estados Unidos. El reembolso del servicio debe ser enviado a 2999 Passport Place, Washington D.C. y se requiere incluir la siguiente información:

  • Nombre completo
  • Fecha de nacimiento
  • Dirección postal
  • Número de solicitud

Qué es el pasaporte acelerado en Estados Unidos

El pasaporte acelerado está dirigido a quienes tienen previsto viajar en un plazo menor a seis semanas desde la presentación del trámite. El tiempo estimado de procesamiento es de entre dos y tres semanas, sin considerar los plazos de envío postal, que pueden añadir hasta dos semanas adicionales.

El pasaporte acelerado está destinado a quienes planean viajar dentro de las seis semanas siguientes a la presentación del trámite
El pasaporte acelerado está destinado a quienes planean viajar dentro de las seis semanas siguientes a la presentación del trámiteAlex Brandon - AP

Dentro del servicio expedito existen dos modalidades:

  • Emergencia de vida o muerte: se otorgan citas prioritarias a personas que deben viajar al extranjero en los próximos 14 días debido al fallecimiento, estado crítico o enfermedad grave de un familiar inmediato. Se considera como tal a padres o tutores legales, hijos, cónyuges, hermanos y abuelos. Quedan excluidos otros parientes, como tíos o primos.
  • Viaje urgente: aplica cuando el viaje está programado dentro de un periodo menor a tres semanas. Debido a que el tiempo total incluye el procesamiento y el envío por correo, no se recomienda tramitar el documento por vía postal ni en centros de aceptación. En estos casos, se aconseja programar una cita en una agencia o centro de pasaportes cuando faltan 14 días o menos para el viaje, o 28 días si se requiere obtener una visa extranjera.
LA NACION
Más leídas
  1. Aerolíneas Argentinas deja ocho aviones en tierra
    1

    Aerolíneas Argentinas deja ocho aviones 737 en tierra tras el incidente en Aeroparque

  2. La advertencia de De Pablo por el movimiento del dólar hasta las elecciones y el día después
    2

    Juan Carlos de Pablo: por qué la economía va a estar “en modo infarto” hasta el 26 de octubre y que esperar el día después

  3. Revelan que dos altas figuras del chavismo ofrecieron a EE.UU. planes para sacar a Maduro del poder
    3

    Revelan que dos altas figuras del chavismo ofrecieron a EE.UU. planes para sacar a Maduro del poder

  4. La UADE reforzó los controles sobre los alumnos por cómo van vestidos y fijó sanciones para incumplidores
    4

    La UADE reforzó los controles sobre los alumnos por cómo van vestidos y fijó sanciones para incumplidores

Cargando banners ...