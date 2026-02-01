Es latina, vive en Florida y revela qué le preguntaron en el examen de ciudadanía americana

Una creadora de contenidos colombiana contó en un video de Instagram cómo fue su proceso para obtener la ciudadanía estadounidense en Tampa, Florida. Juliana Suescun relató detalles sobre la preparación para la entrevista y el desarrollo del trámite, que terminó con la aprobación de su green card tras la evaluación oficial.

Cómo prepararse para la entrevista de ciudadanía en EE.UU., según una migrante colombiana

Suescun explicó que, al cumplir el tiempo requerido como residente —cinco años, o tres en el caso de estar casada con un ciudadano estadounidense— , recibió la citación para su primera entrevista con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos ( Uscis , por sus siglas en inglés).

La latina definió ese momento como uno de los "más importantes de su vida". Por ese motivo decidió comenzar a estudiar para prepararse y recomendó hacerlo "mínimo con dos meses de anticipación".

La evaluación se realizó completamente en inglés

La creadora contó que organizó el estudio en las noches porque debía “sacar tiempo” fuera de la rutina diaria. Y comentó que “siendo mamá presente” de un niño pequeño, la preparación se convirtió en una “travesía”.

La mujer detalló que se apoyó en videos de YouTube y destacó la utilidad de la aplicación del Uscis para practicar las preguntas del Civic Test. Al respecto, afirmó que “es una herramienta buenísima” para entrenar las respuestas y ganar confianza antes de la entrevista.

Así fue la entrevista de ciudadanía en Tampa: examen, preguntas y juramento

El día de la cita, la migrante llegó una hora antes del horario indicado por la agencia, a las 10 hs (hora estándar del este de Estados Unidos). Suescun asistió acompañada por su esposo y su hijo pequeño. El proceso se extendió por cinco horas y salieron del edificio casi a las 15 hs. La mujer admitió que estaba “muy nerviosa” antes de entrar a la entrevista.

La evaluación se desarrolló íntegramente en inglés. Primero respondió las preguntas cívicas y contestó correctamente las primeras seis, por lo que el oficial no continuó con ese bloque. Luego le pidieron leer una frase y escribir en una tablet la oración “we pay taxes” (“pagamos impuestos”).

La mujer recomendó estudiar al menos dos meses antes de la evaluación Instagram de Juliana Suescun

El consejo clave de la migrante colombiana para la entrevista de ciudadanía de EE.UU.

Después comenzaron las preguntas personales. El funcionario le consultó sobre su matrimonio, trabajo, historial y viajes. Según explicó, el último punto concentró gran parte del intercambio.

Sobre esto, la colombiana señaló que pudo responder con tranquilidad porque había estudiado en detalle el formulario N-400. En ese tramo, compartió un consejo clave: llevar todos los documentos organizados en una carpeta.

Durante la revisión, le solicitaron las declaraciones de impuestos de los últimos tres años. También pidieron estados de cuenta bancarios y seguros. La creadora sostuvo que tener todo preparado “te da muchísima tranquilidad” y permite que la entrevista avance con mayor fluidez.

El día de la cita llegó una hora antes del horario indicado por la agencia Instagram de Juliana Suescun

El momento decisivo llegó al final. Suescun relató que escuchó la frase “You passed, sign here” (“Has aprobado, firma aquí”). Luego firmó de manera electrónica la aprobación del trámite entregada por el funcionario. Sin embargo, aclaró que en Tampa la juramentación no se realiza de forma inmediata.

Dos meses después asistió a la ceremonia de juramento. Suescun explicó que había solicitado un cambio de nombre. Por ese motivo, el acto se realizó ante una jueza. Asimismo, dijo que participaron personas de más de 21 países y también destacó la presencia de numerosas familias con niños.

Según contó, la jueza invitó a los niños a subir a la tarima. Allí recitaron el Juramento de Lealtad a la bandera de los Estados Unidos. Suescun definió ese momento como “muy bonito”. Ese día prestó juramento y se convirtió oficialmente en ciudadana de los Estados Unidos.