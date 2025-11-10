¿Qué pasa con la lotería de visas por la green card? La verdadera razón detrás de la demora en la inscripción 2025

El Departamento de Estado de EE.UU. (DOS, por sus siglas en inglés) confirmó el retraso para la solicitud de la Visa de Diversidad (DV), más conocida como “lotería de visas”. A través de un comunicado oficial, informaron la implementación de “nuevos cambios” en el inicio del trámite, lo que provocó una notable demora en el período de inscripción.

El comunicado del Departamento de Estado

El DOS informó la noticia a través de su página web de “la Oficina de Asuntos Consulares”. Allí, explicó que el departamento buscaba implementar modificaciones en el proceso de registro, por lo que anunciarán “tan pronto como sea posible” la fecha de inicio para inscribirse.

El DOS informó que comunicará el inicio de las inscripciones "lo más pronto posible" Freepik

“El Departamento está implementando ciertos cambios en el proceso de solicitud de la Visa de Diversidad (DV). Anunciaremos la fecha de inicio del período de registro para la DV-2027 tan pronto como sea posible”, explicó el organismo.

Las nuevas modificaciones no afectarán a las personas selecciones para la DV-2027, según consignó el DOS. Asimismo, resaltó que pronto se informarán los resultados de la lotería. “Los cambios no afectarán el período de solicitud de visa para las personas elegidas″, advirtió.

Cuáles serían los nuevos requisitos para la lotería de visas

De acuerdo con la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA), el DOS propone el pago de una tarifa para inscribirse al programa. En ese sentido, todas las personas que se alisten en la lotería tendrán que abonar una cuota de registro de US$1 en línea, además de la tarifa de solicitud en el caso de resultar ganador.

La nueva tarifa que busca implementar el DOS es de US$1 Archivo/Shutterstock

Con esta medida, el organismo federal busca distribuir de manera equitativa el valor del registro de la lotería y reducir las “inscripciones fraudulentas”.

“Al crear una nueva tarifa para la inscripción en la lotería, el Departamento distribuirá de manera más equitativa el costo de la administración de la lotería entre quienes se inscriban. Este cambio también ayudará a reducir las inscripciones fraudulentas por parte de personas que buscan aprovecharse de posibles participantes desprevenidos", informó el documento.

El segundo requisito es contar con un pasaporte válido y vigente al momento de presentar la solicitud, algo que antes no era necesario. Los documentos vencidos o en trámite no serán aceptados, por lo que varios abogados aseguran que limitará el número de postulantes.

En qué consiste la lotería de visas y cuáles son los requisitos actuales para participar

El Programa de Visas de Inmigrantes por Diversidad es un sorteo anual organizado por el Departamento de Estado que ofrece hasta 55.000 visas de residencia para aquellas personas de países cuya tasa de inmigración en Estados Unidos es baja.

El solicitante debe cumplir con dos requisitos esenciales para formar parte del sorteo: ser nativo de uno de los países elegibles y haber concluido y aprobado sus estudios secundarios.

Personas en Brasil o Venezuela no puede participar del nuevo sorteo del DV-2027 Archivo

Con respecto a la primera condición, el US Green Card Office dio a conocer algunos de los países elegibles para el sorteo: Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, San Marino, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Tayikistán, Turquía, Turkmenistán, Ucrania, Reino Unido (incluidas áreas dependientes), Uzbekistán, Ciudad del Vaticano, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Trinidad y Tobago y Uruguay.