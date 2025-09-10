De dólar a pesos mexicanos: cuánto cuestan las entradas para el Mundial 2026 que se jugará en EE.UU., México y Canadá

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó. Este miércoles 10 de septiembre la FIFA dio inicio al plazo de inscripción para el sorteo de preventa de entradas para el mega evento que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Mientras crece la expectativa de los fanáticos, se conocieron los primeros valores de los tickets: arrancarían en 1122 pesos mexicanos (US$60) para la fase de grupos y podrían superar los 125.910 pesos mexicanos (US$6730) en la gran final.

Mundial 2026: ¿cuánto costarán las entradas?

A diez meses del Mundial 2026, que tendrá lugar del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, la FIFA informó a través de un comunicado que los boletos iniciales para la fase de grupos tendrán un valor de US$60, cifra que convertida a moneda mexicana equivale a unos 1122 pesos.

El precio de las entradas se determinará en base a la demanda

El organismo dirigido por Gianni Infantino reveló también que, en el caso de la final, costará unos US$6730. Es decir, alrededor de 125.910 pesos mexicanos.

Sin embargo, nadie sabe a ciencia cierta cuánto saldrá cada ticket hasta el momento de adquirirlo, ya que -por primera vez- el torneo aplicará un esquema de precios dinámicos. Esto implica que el valor de los boletos puede aumentar o bajar en función de la demanda y de la ubicación dentro del estadio, incluso en la etapa de la preventa, cuyo plazo de inscripción acaba de abrir.

El cronograma de ventas de entradas para el Mundial Web: Fifa.com

Las etapas de ventas de boletos para el Mundial 2026

La venta de boletos para el Mundial se organizará en varias fases:

Primera fase: será una preventa exclusiva para titulares de tarjetas Visa , que arrancó este 10 de septiembre y estará vigente hasta el 19 de septiembre de 2025 . Los fanáticos deberán registrarse previamente en el portal oficial de tickets y crear un FIFA ID para acceder al proceso. Quienes resulten seleccionados serán notificados por correo electrónico desde el 29 de septiembre y recibirán un horario específico de compra a partir del 1° de octubre .

será una para titulares de , que arrancó este 10 de septiembre y estará vigente hasta el . Los fanáticos deberán registrarse previamente en el y crear un para acceder al proceso. Quienes resulten serán desde el y recibirán un horario específico de compra a partir del . Segunda fase: denominada sorteo anticipado . Se desarrollará del 27 al 31 de octubre . Los ganadores de ese proceso tendrán oportunidad de adquirir sus boletos entre noviembre y diciembre.

denominada . Se desarrollará del . Los ganadores de ese proceso tendrán oportunidad de adquirir sus boletos entre noviembre y diciembre. Tercera fase: sorteo por selección aleatoria , que se activará tras el 5 de diciembre , una vez definidos los grupos. En esta etapa, los aficionados podrán solicitar entradas para partidos concretos , ya con cruces confirmados.

, que se activará tras el , una vez definidos los grupos. En esta etapa, los aficionados podrán solicitar , ya con cruces confirmados. Fase de venta “último minuto”, prevista para marzo de 2026. En ese tramo, las entradas se asignarán por orden de llegada y dependerán de la disponibilidad restante.

Mundial 2026: reventa oficial y medidas de seguridad

Con el objetivo de evitar estafas, la FIFA anunció la creación de una plataforma oficial de reventa. Este mecanismo permitirá a los titulares vender sus boletos de manera segura y en cumplimiento de la normativa local de cada país. En México, estará disponible el sistema de Intercambio de boletos de la FIFA.

Como medida de seguridad adicional, la organización aclaró que las ubicaciones exactas de los asientos se asignarán recién días antes de cada partido. Esto busca reducir el riesgo de reventa ilegal y garantizar la protección de los asistentes.

El estadio Azteca será una de las tres sedes en México del Mundial Aleksandr Medvedkov - Shutterstock

Un Mundial más grande y con sedes en tres países

El torneo de 2026 marcará un récord en la historia de la Copa del Mundo. Se disputará con 48 selecciones, frente a las 32 que participaron en Qatar 2022.

México, uno de los países anfitriones junto con Estados Unidos y Canadá, albergará partidos en tres estadios: el Azteca en Ciudad de México, el Akron en Guadalajara y el BBVA en Monterrey. La selección local jugará al menos tres encuentros de fase de grupos en territorio propio, dos de ellos en el Azteca y uno en Guadalajara.