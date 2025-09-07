Estas son las nuevas funciones que tendrán los oficiales del Uscis en inmigración

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció que sus oficiales tendrán nuevas funciones. La agencia, que se encarga de procesar trámites como el de la residencia permanente, creará una fuerza policial contra aquellos que buscan cometer fraude de beneficios.

Las nuevas funciones que tendrán los oficiales del Uscis

La dependencia informó en un comunicado que ahora está autorizado a expandir sus autoridades de aplicación de la ley y los nuevos oficiales clasificados 1811 del Uscis estarán facultados para investigar, arrestar y presentar personas para procesamiento si consideran que violaron las leyes de inmigración.

La agencia ahora podrá investigar, arrestar, portar armas, ejecutar órdenes de registro y ejercer funciones propias de fuerzas del orden federales

Las facultades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) otorgadas a la agencia incluyen la realización de detenciones, la portación de armas de fuego, la ejecución de órdenes de registro y arresto, y otras facultades estándar para las fuerzas del orden federales.

“Al defender la integridad de nuestro sistema de inmigración, hacemos cumplir las leyes de esta nación. Dado que la secretaria Noem delegó facultades legales para ampliar las capacidades de aplicación de la ley de la agencia, esta norma nos permite cumplir con nuestra crucial misión”, precisó.

Los planes de Uscis para los nuevos agentes

El director del Uscis, Joseph B. Edlow, dijo: “Este momento histórico abordará mejor los delitos migratorios, exigirá responsabilidades a quienes cometen fraude migratorio y actuará como un multiplicador de fuerza para el DHS y nuestros socios federales encargados de hacer cumplir la ley, incluyendo el Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo”.

A través de esta delegación, el director tiene la autoridad de ordenar la deportación acelerada e investigar violaciones civiles y penales de las leyes de inmigración dentro de la jurisdicción del Uscis.

Edlow también trabajó en el Departamento de Justicia y fue asesor en el Congreso en temas de inmigración y seguridad fronteriza

La agencia también tendrá mayor capacidad para apoyar las iniciativas del DHS, al gestionar las investigaciones de principio a fin, en lugar de remitir ciertos casos a la División de Investigación de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El organismo planea reclutar y capacitar a los agentes especiales que ejercerán las facultades adicionales de aplicación de la ley.

Edlow explicó en una entrevista con The Wall Street Journal que imagina que el nuevo cuerpo policial investigará patrones de fraude, como grupos de inmigrantes del mismo país que presentan solicitudes de inmigración casi idénticas o solicitantes de ciudadanía que fingen discapacidades para evitar tomar el examen de dominio del inglés.

“No espero que esto tenga un efecto disuasorio en las solicitudes, preveo que esto tendrá un efecto disuasorio en las solicitudes fraudulentas, y eso es lo que deseo”, añadió.

Nuevos oficiales y funciones de Uscis generan rechazo

Luego de que el Uscis diera a conocer la noticia en sus redes sociales, Allen Orr Jr., expresidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, se mostró en contra y precisó que se trata de algo ilegal.

“Que el Uscis se arme de poderes policiales no solo es alarmante. Es ilegal. Según el artículo 451 de la Ley de Seguridad Nacional, el mandato del Uscis es adjudicar solicitudes, no realizar redadas. La expansión de Trump más allá de la aplicación tradicional de la ley rompe los límites claros”.

Por su parte, Andrea R. Flores, asesora de políticas de inmigración durante las administraciones de Biden y Obama, comentó: “Realmente no se tiene un sistema de inmigración si la agencia que otorga los beneficios es ahora una tercera agencia de aplicación de la ley“.