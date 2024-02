escuchar

Cada vez son más las personas que buscan opciones para migrar a Estados Unidos. En ese contexto, las visas de trabajo para ese país se posicionan como una de las mejores alternativas. Algunas son muy populares, como por ejemplo la visa H-1B o la visa H-2B. Sin embargo, la realidad es que existen más de 20 tipos diferentes, aunque algunas son muy poco conocidas.

Tal como informa en su página web oficial el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), existen dos grandes grupos: las visas laborales temporales y las visas laborales permanentes. El primer grupo brinda muchas más posibilidades, ya que se tratan de permisos que se extienden por un tiempo determinado.

Visas de trabajo temporales para Estados Unidos

Además de las más populares, estas son visas que no todos conocen:

-E-1 Treaty Traders (Comerciantes por Tratado y Empleados Cualificado): esta visa está destinada a aquellos trabajadores de países que tienen un tratado comercial con Estados Unidos. Quienes obtengan este permiso, solo pueden trabajar en la actividad para la cual fueron aprobados y su tiempo máximo de estadía inicial es de dos años, aunque puede pedirse una extensión por otros dos años.

-E-2 Treaty Investors (Inversionistas por Tratado Comercial): pueden aplicar aquellas personas que pertenezcan a un país que tenga un tratado de comercio con EE.UU. y que inviertan una cantidad sustancial de capital en una empresa estadounidense. La estadía máxima inicial es de dos años, pero pueden otorgarse incrementos de hasta dos años cada uno.

-H-1B Specialty Occupations and Fashion Models (Profesionales con Trabajos Especializados, de Investigación Cooperativa con el DOD y Trabajadores de Proyectos de Desarrollo y Modelos de Alta Costura): de acuerdo con el Uscis, esta visa “se aplica a las personas que quieren prestar servicios en un campo especializado, servicios de gran mérito y aptitudes distinguidas para los proyectos de desarrollo o investigación cooperativa con el Departamento de Defensa (DOD) o como modelo de alta costura o para publicidad con gran mérito o habilidad distinguida”. El período de admisión es de hasta tres años y, en general, no puede extenderse más de seis años.

-H-3 Nonimmigrant Trainee (Aprendiz No Inmigrante o Visitante Especial en Intercambio Educativo): permite a extranjeros residir de forma temporal en Estados Unidos para ser aprendiz en cualquier categoría de trabajo que no sea medicina o para participar en un programa especial de intercambio educativo que provea experiencia en la educación de niños con discapacidades físicas, mentales o emocionales.

Existen diferentes visas de trabajo temporales para poder ir a Estados Unidos. Pixabay

-I Representatives of Foreign Media (Representantes de Medios de Comunicación Extranjeros): esta visa está disponible para quienes representan un medio de comunicación extranjero o para quienes quieren desempeñarse únicamente en esa profesión en Estados Unidos.

-L-1A Intracompany Transferee Executive of Manager (Transferencia de Ejecutivos o Gerentes dentro de una Misma Empresa): permite a empleadores estadounidenses transferir a un ejecutivo o gerente desde una de sus oficinas extranjeras afiliadas a una de sus oficinas en EE.UU. También permite a una compañía extranjera enviar un ejecutivo o gerente con el propósito de establecer una oficina en el país norteamericano.

-L-1B Intracompany Transferee Specialized Knowledge (Transferencia de Profesionales con Conocimientos Especializados o Expertos dentro de una Misma Empresa): funciona de la misma manera que la visa L-1A, pero con profesionales con conocimiento especializado en lugar de gerentes o ejecutivos.

-O-1 Individuals with Extraordinary Ability or Achievement (Personas con Habilidades o Logros Extraordinarios): es para personas que poseen habilidades extraordinarias en las ciencias, artes, educación, negocios o atletismo, así como también para quienes fueron reconocidos por sus logros en la industria del cine y de la televisión.

-P-1A Internationally Recognized Athlete (Atleta Reconocido Internacionalmente): aplica a quienes busquen participar en una competencia deportiva específica en Estados Unidos. No es para deportistas amateurs, sino para atletas o entrenadores con reconocimiento internacional.

-P-1B Member of Internationally Recognized Entertainment Group (Miembro de un Grupo de Entretenimiento Reconocido Internacionalmente): está destinada para personas que viajen como parte de un grupo artístico con al menos un año de antigüedad y con reconocimiento internacional.

-P-2 Performer or Group Performing under Reciprocal Exchange Program (Artistas o Miembros de un Grupo Artísticos que entrarán a Estados Unidos a Presentarse bajo un Programa de Intercambio Recíproco): califican a esta visa quienes se presenten como artistas o animadores en un programa de intercambio recíproco entre una organización estadounidense y una organización de otro país.

-P-3 Artist or Entertainer Part of a Culturally Unique Program (Artista o Presentador bajo un Programa Cultura Único): de acuerdo al Uscis, aplica a las personas que viajen a EE.UU. para “presentarse, enseñar, o adiestrar en calidad de artista o presentador, individual o como parte de un grupo, bajo un programa cultural único”.

Cada visa de trabajo en Estados Unidos está destinada a un público diferentes y tiene diferentes requisitos Pixabay

-Q Cultural Exchange (Intercambio Cultural): pueden ser elegibles aquellos que quieran participar en un programa de intercambio cultural, que tiene el propósito de brindar capacitación práctica y empleo.

-R-1 Temporary Religious Workers (Trabajador Religioso No Inmigrante Temporal): está destinada para quienes busquen llevar a cabo en EE.UU. trabajos religiosos y hayan sido miembros de una organización sin fines de lucro legítima estadounidense durante al menos dos años.

Estas son visas de trabajo permanentes para Estados Unidos

Todas estas visas son para quienes busquen trabajar y vivir legalmente en ese país:

-Employment-Based Immigration Third Preference EB-3 (Inmigración Basada en un Empleo de Tercera Preferencia): se reserva para trabajadores especializados, profesionales con al menos un título de licenciado y para “otros trabajadores que realicen un trabajo no especializado que exige menos de dos años de capacitación o experiencia, no de índole temporal o eventual”, según explica el Uscis.

-Employment-Based Immigration Fourth Preference EB-4 (Inmigración Basada en un Empleo de Cuarta Preferencia): está reservado para inmigrantes especiales, entre los cuales se incluyen trabajadores religiosos, ciertos representantes de medios de comunicación, personal retirado de organizaciones internacionales y miembros de las Fuerzas Armadas de EE.UU., entre otros.

Contar con una visa H-2B permite ser contratado para trabajos temporales en Estados Unidos cottonbro studio / Pexels

-Employment-Based Immigration Fifth Preference EB-5 (Programa de Inversionistas Inmigrantes): esta visa se reserva para inversionistas que realicen una inversión necesaria en una empresa estadounidense o que planifiquen crear una nueva empresa que emplee al menos a 10 trabajadores estadounidenses a tiempo completo.