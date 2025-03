¿Fin a la green card? Esto pasa con la residencia si no pagas impuestos

Obtener la residencia permanente en Estados Unidos es un sueño para muchos inmigrantes. La green card, que otorga este estatus, también conlleva obligaciones. Entre ellas, las fiscales, que pueden influir directamente en la permanencia del residente en el país norteamericano.

Qué pasa con la green card si no se pagan impuestos en Estados Unidos

De acuerdo con la Guía para nuevos inmigrantes proporcionada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés), los residentes permanentes deben presentar sus declaraciones de impuestos federales anualmente.

Obtener la green card implica nuevas obligaciones en Estados Unidos Freepik

Las autoridades aseguran que es necesario declarar los ingresos al Servicio de Impuestos Internos (IRS), además de informar sobre los impuestos estatales, municipales o locales, si corresponde para poder mantener la green card.

“Si usted no presenta sus declaraciones de impuestos federales mientras está fuera de Estados Unidos durante cualquier período, o si declara en ellas que no es inmigrante, el gobierno de Estados Unidos puede determinar que ha renunciado a su estatus de residente permanente”, agrega la agencia.

La temporada de presentación de impuestos de 2025 en Estados Unidos comenzó el 27 de enero, y el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) está aceptando declaraciones desde esa fecha.

Las cosas a tener en cuenta para no perder la ciudadanía permanente en EE.UU.

El incumplimiento de las leyes fiscales no es el único factor que puede poner en peligro la green card. Según la legislación estadounidense, un residente permanente puede perder su estatus por:

Salir de Estados Unidos durante un período prolongado. En este caso, se tiene que demostrar que el viaje tiene un propósito temporal (por ejemplo, estudiar, ocupar un empleo temporal o cuidar de un familiar).

No inscribirse en el Servicio Selectivo si se es varón con entre 18 y 26 años de edad.

No comunicar al Uscis la nueva dirección de su domicilio dentro de los diez días posteriores a cada mudanza.

Los motivos por los cuales se puede perder la green card en Estados Unidos Freepik

Que es el Servicio Selectivo que es una obligación para quienes tienen la green card

Todos los varones de entre 18 y 26 años de edad deben inscribirse en el Servicio Selectivo. Es posible que a los varones que hayan obtenido su visa de inmigrante o hayan ajustado su estatus al llegar a dicha edad se los haya inscrito de manera automática. De ser así, las personas deberían haber recibido información por correo postal donde se le indique que está inscrito.

Sin embargo, si no se está seguro de estar inscrito, quienes tengan la green card deben hablar con algún representante del Servicio Selectivo que pueda revisar el registro. También se puede consultar por internet en www.sss.gov.

La mayoría de los varones estadounidenses o inmigrantes entre 18 y 25 años debe inscribirse en el Servicio Selectivo Facebook Selective Service System

De esta manera, se le informa al gobierno que la persona está en condiciones de ingresar en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Actualmente, el país norteamericano no cuenta en la actualidad con servicio militar obligatorio. No obstante, la inscripción es obligatoria para los hombres de entre 18 y 26 años de edad. Es importante saber que los residentes permanentes y los ciudadanos estadounidenses no están obligados a prestar servicio en las Fuerzas Armadas, lo harán solo si así lo desean.