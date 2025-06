Fue a la entrevista para conseguir la ciudadanía americana y cuando salió reveló las “tensas” preguntas que le hicieron

Un migrante mexicano obtuvo la ciudadanía estadounidense y reveló cómo fue la entrevista con los oficiales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés). El hombre indicó que le realizaron “tensas” preguntas en el proceso.

Cómo es la entrevista para la naturalización de Estados Unidos

Los requisitos principales para obtener este estatus legal en EE.UU. son tener 18 años o más, presentar antecedentes de buena conducta moral y poseer habilidades de escritura y habla en inglés, además de contar con una green card desde hace cinco años (o tres si se está casado con un ciudadano de EE.UU.). El usuario Dj Charly enfrentó el último proceso de la solicitud y señaló que sintió nervios por la actitud del oficial que lo entrevistó.

El 1º de mayo pasado, el ciudadano oriundo de México obtuvo la naturalización en el territorio norteamericano. Luego de presentar el formulario N-400 junto a la documentación correspondiente ante la agencia federal, debió afrontar el encuentro con un funcionario designado para evaluar el examen de educación cívica y de inglés.

En su paso por las oficinas, Charly vivió momentos de nervios más allá de la inquietud que genera este tipo de procesos para los solicitantes migrantes. En su cita, que era a las 9:45 horas, se encontró con un oficial de Uscis que presentó un trato “directo” y tajante, según relató en su canal de YouTube.

“Sígame”, le expresó el funcionario que estaba a punto de realizarle la entrevista, que el usuario describió como un momento gran tensión. Uno de los motivos fue que, cuando le consultó si sabía el motivo de su presencia allí, el protagonista del video señaló que “sí”, por su proceso de ciudadanía, a lo que el oficial le indicó que únicamente debía responder “sí o no”.

“Se empezó a poner tensa la situación y se me pasaron muchas cosas por la cabeza”, agregó sobre su experiencia. Luego, con el expediente del solicitante sobre la mesa, le preguntó por su nombre completo, número de teléfono y el domicilio, en una corroboración de los datos proporcionados en el informe.

Finalmente, Charly relató que tuvo que responder a seis preguntas del examen de educación cívica, que le resultaron sencillas debido a su preparación previa. Para concluir, le pidió que leyera una oración en una tablet y que escribiera “The White House is in Washington D.C.”.

Charly obtuvo la ciudadanía estadounidense el mes pasado y se mostró entusiasmado Captura YouTube/djcharly86

Pero lo que más le inquietó al solicitante, según indicó en el clip que publicó, fue que el funcionario de Uscis insistió en un aspecto en particular: una multa que recibió en 2012 por conducir sin licencia. “Me preguntaba una y otra vez: ‘¿Te arrestaron?’, ‘¿te tomaron huellas?’. Pero respondí que no", señaló. También dijo que le pidió el recibo de la multa, que rondaba los 400 dólares, y lo escaneó para incluirlo en el sistema.

El migrante mexicano reveló un error que tuvo en la entrevista con Uscis

Charly aseguró que sintió una gran emoción cuando el agente federal le indicó que había superado el proceso de naturalización, pero resaltó un fallo que repitió en tres ocasiones durante el encuentro con el funcionario.

El ahora ciudadano estadounidense utilizó sus redes sociales para ofrecer consejos a los solicitantes Captura YouTube/djcharly86

“Como me había estudiado las preguntas, me adelantaba y no dejaba que terminara de decirla. Le interrumpí”, apuntó. El oficial de la agencia le puntualizó que debía ser “paciente” y esperar a que él concluyera para responder las cuestiones. Finalmente, aguardó un tiempo de espera ese mismo día para celebrar la ceremonia de naturalización y convertirse en ciudadano de Estados Unidos.