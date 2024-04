La calculadora gratuita del Uscis que te permite conocer cuál será el nuevo valor de tu trámite tras el aumento de tarifas

Escuchar

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por su sigla en inglés) actualizó el pasado 1° de abril las tarifas para la presentación de formularios. Asimismo, el organismo cuenta con una calculadora gratuita en su web oficial, donde los migrantes pueden consultar cuánto se debe pagar en cada trámite por enviar su solicitud.

Las nuevas tarifas de solicitudes de Uscis está vigente desde el pasado 1° de abril Freepik

El funcionamiento de la nueva herramienta de Uscis es simple: el interesado solo debe buscar y seleccionar en la lista desplegable el formulario que desea presentar y luego presionar sobre el botón de “Enviar”. Allí, el sistema arroja cuál es la tarifa de presentación y cuáles son las tarifas adicionales. En tanto, el ente gubernamental aclara que, en el caso de los formularios que no figuran en la lista, la persona puede consultar las Instrucciones del formulario o la página de Uscis destinada a las Tarifas de presentación.

“La calculadora de tarifas proporciona información sobre los costos para cualquier formulario procesado en una instalación Lockbox de Uscis. Fue desarrollado para ayudar a reducir la cantidad de solicitudes rechazadas debido a tarifas de presentación incorrectas”, expresa el organismo.

Cómo pagar las tarifas de Uscis: métodos de pago

En el caso de los migrantes que vivan fuera de Estados Unidos, Uscis no acepta todas las formas de pago en el extranjero y estas opciones varían de acuerdo al país del que se trate. Por eso, para más información, los interesados deben consultar la página web de la oficina internacional de Uscis correspondiente o comunicarse con la Embajada o el Consulado de EE. UU.

Estos son todos los métodos de pago para la presentación de formularios de Uscis Freepik

Para quienes vivan dentro de EE.UU. hay tres métodos de pago que dependen de cuál formulario se envíe:

En línea mediante tarjeta de crédito/débito, tarjeta de débito prepaga o retiro bancario.

Por correo con tarjeta, cheque o giro postal (los giros postales solo pueden enviarse a una caja de seguridad de Uscis o a un centro de servicio).

(los giros postales solo pueden enviarse a una caja de seguridad de Uscis o a un centro de servicio). En persona en una oficina local de Uscis.

El ente aclara que se debe pagar cada formulario con un único método de pago y no una combinación de ellos, además de que cada formulario debe ser abonado por separado. Caso contrario, Uscis rechazará la presentación completa.

En el caso de querer pagar con cheque, el solicitante debe enviarlo por correo junto con la solicitud. Siempre se debe tener en cuenta que, en el proceso mismo, el migrante autoriza a Uscis a convertir su cheque en una transferencia electrónica de fondos y que, frente a insuficiencia de fondos, el organismo intentará cobrar el pago una sola vez más. En caso de persistir el problema por segunda vez, rechazará la presentación. A su vez, si el cheque no tiene fecha dentro de los 365 días anteriores, se denegará la petición.

Qué pasa si no pago correctamente la tarifa de presentación

Si tras la aprobación de la solicitud, el Uscis detecta que el pago correspondiente no ha sido financiado adecuadamente o que posteriormente el solicitante disputa el pago de la tarifa, se revocará, rescindirá o cancelará la aprobación, según establece en su sitio web oficial.

Si Uscis detecta que el pago realizada por las tarifas no posee financiamiento rechazará o revocará la aprobación de la solicitud Freepik

“Si usted no envía la tarifa correcta, rechazaremos su formulario”, advirtió el ente gubernamental estadounidense. A su vez, detalló que facturará por separado la tarifa que no se ha pagado y aclaró que, en el caso de que el migrante reciba el respectivo “Aviso de Intención de Revocación”, puede responder con el pago del monto correcto de la tarifa.

Cabe aclarar que las tarifas de presentación son finales y no reembolsables, esto quiere decir que, independientemente de si la solicitud es aprobada o rechazada, o de si el solicitante retira su pedido, no se devolverá el dinero. Además, si paga con una tarjeta de crédito o débito, no podrá impugnar el pago posteriormente.

