La ley del Uscis que explica qué le pasa a los inmigrantes con el EAD vencido en EE.UU.

Migrantes con ciertos estatus en Estados Unidos están obligados a contar con un Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) si quieren trabajar en el país norteamericano. El permiso se tramita ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés). En caso de no tener uno vigente y mantener su actividad laboral, un extranjero se enfrenta a diferentes sanciones.

Las consecuencias de trabajar con un EAD vencido en EE.UU.

Según presenta el Uscis en su web oficial, el EAD se solicita mediante el Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo .

El Uscis se encarga de recibir las solicitudes y entregar el Documento de Autorización de Empleo (EAD) a los migrantes que cumplan con los requisitos

Sin embargo, en diversas ocasiones puede ocurrir que un extranjero tenga su permiso vencido y continúe con su trabajo, ya sea intencionalmente o por no conocer las reglas.

En cualquier caso, el estudio de abogados Ghoshal Law dice que alguien que incurre en esta falta puede enfrentar las siguientes consecuencias:

Deportación

Volverse inelegible para extender o hacer un cambio de estatus migratorio.

Rechazo al trámite de ajuste de estatus para solicitantes de green card.

Posible inadmisibilidad para entrar a EE.UU. en el futuro.

Los expertos señalan que incluso sostener un empleo a muy corto plazo puede ser motivo para que se proceda con una deportación tras ser ordenada por un juez de inmigración.

El Uscis puede sancionar con la deportación y otras medidas a un extranjero que trabaje con el EAD vencido

Cómo puede el Uscis detectar que alguien trabaja con un EAD vencido

Según el estudio legal, actualmente la entidad federal de EE.UU. cuenta con muchos recursos para descubrir que un migrante tiene un empleo no autorizado. Con las condiciones actuales, un extranjero tiene mucha exposición ante los controles de las autoridades.

Concretamente, se mencionan algunas vías comunes como la presentación del Formulario 1099 para declarar ingresos; actividad en redes sociales; e incluso que algún colega o conocido del extranjero denuncie la situación al Uscis.

No todos los extranjeros necesitan un EAD para trabajar en EE.UU.

En un apartado del sitio oficial, la agencia migratoria aclara que el Documento de Autorización de Empleo no es necesario para todos los extranjeros. La información oficial dice que algunos estatus migratorios en sí mismos ya otorgan una autorización para trabajar en el país norteamericano.

No todos los extranjeros necesitan un EAD para trabajar en Estados Unidos, según el Uscis

Aunque la aplicación o no del requisito depende de cada situación en particular, el Uscis menciona ciertos ejemplos frecuentes de inmigrantes que sí necesitan solicitar un EAD:

Asilados, refugiados o no inmigrantes U.

Solicitantes de cualquiera de los estatus mencionados.

Extranjeros que solicitan la residencia permanente y tramitan un ajuste de estatus.

En contraste, la entidad remarca que los titulares de una green card no tienen que tramitar un EAD. La residencia permanente, una vez que fue aprobada y entregada, funciona como autorización para trabajar en EE.UU. en sí misma.

Por otro lado, personas con ciertos permisos también están habilitadas a trabajar. Este es el caso de extranjeros que obtuvieron visas de empleo como la H-1B, que son entregadas como un permiso para vivir temporalmente y desarrollar una actividad laboral en el país norteamericano.