La regla del Uscis que aplica a menores de 21 años que quieran obtener la green card en EE.UU.

Existen múltiples alternativas para acceder a la Tarjeta de Residente Permanente, más conocida como Green Card. Una de ellas es a través de la calificación de familiares inmediatos de un ciudadano estadounidense, que incluye una regla específica para menores de edad.

Requisitos para que los menores de 21 años accedan a la green card

Para obtener la green card como familiar inmediato siendo menor de edad, se debe tener menos de 21 años y ser hijo/a de un ciudadano estadounidense. Si el solicitante supera esa edad, debe aplicar a otras alternativas, entre ellas:

Primera preferencia (F1) : hijos e hijas de ciudadanos estadounidenses, que sean solteros/as y tengan 21 años de edad o más.

: hijos e hijas de ciudadanos estadounidenses, que sean solteros/as y tengan 21 años de edad o más. Segunda preferencia (F2B) : hijos e hijas solteras, de 21 años de edad, de residentes permanentes legales.

: hijos e hijas solteras, de 21 años de edad, de residentes permanentes legales. Tercera preferencia (F3) : hijos e hijas casados de ciudadanos estadounidenses.

: hijos e hijas casados de ciudadanos estadounidenses. Cuarta preferencia (F4): hermanos y hermanas de ciudadanos estadounidenses si el ciudadano estadounidense tiene 21 años de edad o más.

Paso a paso: cómo solicitar la green card como familiar inmediato

Si el usuario solicita la residencia permanente como familiar inmediato al estar en Estados Unidos, se ajusta mediante el proceso conocido como “ajuste de estatus”, compuesto por estos pasos:

Definición de Familiar Inmediato: el usuario debe ser cónyuge, hijo menor de 21 años o padre de un ciudadano estadounidense.

el usuario debe ser cónyuge, hijo menor de 21 años o padre de un ciudadano estadounidense. Elegibilidad para el ajuste de estatus (si se encuentra en EE.UU.): el familiar debe haber sido “inspeccionado y admitido” por un oficial de inmigración, estar presente en EE.UU. al momento de presentar el Formulario I-485, ser elegible para recibir una visa de inmigrante y mantener la relación con el familiar al presentar el formulario.

el familiar debe haber sido “inspeccionado y admitido” por un oficial de inmigración, estar presente en EE.UU. al momento de presentar el Formulario I-485, ser elegible para recibir una visa de inmigrante y mantener la relación con el familiar al presentar el formulario. Presentación del Formulario I-485.

Luego de presentar el Formulario I-485, el solicitante podría solicitar el Documento de Autorización de Empleo a través del Formulario I-765, y el Documento de Permiso Adelantado de Viaje en caso de que requiera salir de EE.UU, según consignó el sitio web del Uscis.

En qué consiste el Formulario I-485

La Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus (Formulario I-485) se utiliza para solicitar la residencia permanente si la persona ya se encuentra en EE.UU.

De acuerdo con el Manual de Políticas, el solicitante debe presentar la versión más reciente del formulario junto con una serie de documentos:

Dos fotografías tipo pasaporte.

Una copia de un documento de identidad con fotografía emitido por el gobierno (pasaporte o licencia de conducir).

Copia de certificado de nacimiento.

Documento que acredite la entrada legal a Estados Unidos, como el sello de inspección en el pasaporte o el Formulario I-94.

Documento que pruebe la categoría específica de inmigrante, como el Formulario I-797.

Traducciones certificadas de cualquier documento que no esté en inglés.

Registros policiales y judiciales certificados en caso de arrestos, cargos o condenas penales.

Informe de Examen Médico de Inmigración y Registro de Vacunación, o un formulario parcial si corresponde.

En el caso de las personas que apliquen como familiares, deben presentar evidencia que pruebe la relación de familia, como un certificado de matrimonio o nacimiento.