Oficinas de Uscis en California para solicitar la ciudadanía americana en agosto 2025

La ciudadanía americana se debe solicitar ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés). La agencia cuenta con diversas oficinas distribuidas en el país. Para agosto de este 2025, los residentes de California pueden enviar el trámite a dos direcciones.

Formulario N-400: la solicitud de naturalización

Una de las formas más comunes de obtener la ciudadanía estadounidense es a través de la naturalización. Para este proceso, es necesario presentar el Formulario N-400 ante el Uscis.

La forma de hacer el trámite, en línea o por correo postal, dependerá de los recursos del solicitante y si se pedirá una exención de la tarifa a cubrir.

Las oficinas de Uscis para solicitar la ciudadanía desde California

En la página del formato se indica que es necesario verificar la página Direcciones para Presentación Directa del Formulario N-400 para obtener información acerca de a dónde enviar la solicitud, debido a que el Uscis procesa los trámites de acuerdo al tipo y al lugar de residencia del solicitante.

De acuerdo con la página, las personas que viven en California puede enviar la solicitud de ciudadanía a una localidad segura de Uscis (Lockbox), que se refiere a las casillas que reciben y envían la mayoría de los formularios y tarifas que se reciben por correo postal.

Después de crear los archivos para cada formulario, la casilla de seguridad de Uscis los envía a un centro de servicio o una oficina local para su procesamiento. Estas son las direcciones:

Entregas por Correo Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés):

USCIS

Attn: N-400

P.O. Box 21251

Phoenix, AZ 85036-1251

Quienes prefieran hacer en trámite por las compañías de mensajería FedEx, UPS o DHL, deberán enviar el paquete a esta ubicación:

USCIS

Attn: N-400 (Box 21251)

2108 E. Elliot Rd.

Tempe, AZ 85284-1806

Presentar la solicitud de ciudadanía por correo: qué dice Uscis

Para quienes envíen sus solicitudes de ciudadanía por correo postal, el Uscis recomienda asegurarse de usar la edición más reciente del formulario, completarlo con claridad (preferentemente electrónicamente o a mano con tinta negra), sin errores corregidos y llenar todas las secciones requeridas.

Asimismo, precisa que no se debe enviar por correo un formulario ya presentado en línea y se debe verificar que esté firmado.

También indica que las copias deben ser legibles, en tamaño carta, sin grapas ni carpetas difíciles de desarmar. No enviar originales, documentos digitales ni evidencias por separado si se olvidaron; que todas las traducciones estén certificadas y marcar claramente en el sobre el tipo y número del formulario.

“Cuando escriba la dirección en el paquete, asegúrese escribir la dirección completa proporcionada en la página web de Uscis, incluida la línea de asunto (Attn:), lo que le ayudará a asegurarse de que procesemos y dirijamos la solicitud o petición correctamente”, precisa.

La agencia también solicita guardar una copia del pago del trámite junto con cualquier número de rastreo proporcionado por la mensajería para archivos propios y con el objetivo de que sirvan para verificar el estatus de la entrega.

¿Cómo pagar las tarifas de presentación para trámites por correo?

Para que el trámite se complete, es crucial pagar la tarifa correcta y, si se presenta más de un formulario al mismo tiempo, pagar cada costo por separado para garantizar el procesamiento correcto del formulario.

Cómo pagar las tarifas de presentación a Uscis

Hay dos métodos de pago:

Cheque o giro postal:

Fechado con formato mes, día, y año: MM/DD/AAAA ej. 1/11/2025 = 11 de enero de 2025.

Pagadero a U.S. Department of Homeland Security.

En dólares estadounidenses y emitido por un banco estadounidense.

Pago con tarjeta de crédito: