Leyes de inmigración, residencia y green card: últimas actualizaciones en EE.UU. este lunes 18 de agosto

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció nuevas directrices en relación con las entrevistas para refugiados y asilados para el ajuste de su estatus migratorio.

A través de un comunicado oficial, determinó que se realizarían entrevistas en estos casos:

El funcionario no puede verificar la identidad del extranjero a través de la información de los registros y sistemas del Uscis u otros registros de la agencia o verificaciones de antecedentes.

del extranjero a través de la información de los registros y sistemas del Uscis u otros registros de la agencia o verificaciones de antecedentes. Se requiere información adicional del extranjero para abordar posibles cuestiones de admisibilidad o evaluar posibles consideraciones de exención de inadmisibilidad.

para abordar posibles cuestiones de admisibilidad o evaluar posibles consideraciones de exención de inadmisibilidad. El funcionario expresa una preocupación de inadmisibilidad con respecto a que el extranjero es ciudadano o ha residido habitualmente por última vez en un país que ahora es, o era en el momento de la última residencia, un “estado patrocinador del terrorismo”.

El funcionario no puede verificar la identidad del extranjero en los sistemas del Uscis, deberá someterse a una entrevista con un funcionario de inmigración Freepik

Quién tendrá que pagar el depósito al solicitar una visa de EE.UU.

Estados Unidos implementará un programa piloto que exigirá a ciertos ciudadanos extranjeros un pago de entre US$5000 y US$15.000 para obtener una visa B-1/B-2.

De acuerdo con AP, el Departamento de Estado aplicará este requisito a solicitantes de visa que provengan de países que cuenten con altas tasas de permanencia más allá de la fecha permitida.

Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU. Jae C. Hong - AP

Esta medida se mantendrá vigente por 12 meses, aunque podrá prorrogarse o modificarse según su resultado.

Revisión en las categorías de visas pertinentes para excluir a los hombres de los deportes femeninos

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció el pasado 4 de agosto que buscarán obedecer la Orden Ejecutiva que previene la “entrada de atletas masculinos que buscan competir en deportes femeninos”.

A principios de febrero, el presidente aseveró que permitir a hombres competir en deportes femeninos es "degradante" e "injusto"

Esta guía se implementará de manera efectiva en las solicitudes pendientes de este tipo de visados: