Leyes de inmigración, residencia y green card: últimas actualizaciones en EE.UU. este lunes 18 de agosto

En pleno primer año del segundo mandato de la administración Trump hubo fuertes modificaciones en las políticas migratorias; cómo incide entre los latinos

Las normativas inciden en la comunidad migrante que busca su residencia legal en EE.UU.
Las normativas inciden en la comunidad migrante que busca su residencia legal en EE.UU.Freepik

Las políticas migratorias en EE.UU. están en constante cambio desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump. Esto se refleja en los trámites para la residencia legal y visado, que suelen contar con nuevos requisitos. Hasta este lunes 18 de agosto de 2025, estas son las últimas novedades:

A partir del próximo 2 de septiembre, los migrantes mexicanos tendrán la opción de no realizar la entrevista con un funcionario consular para el visado de no inmigrante. De acuerdo con un comunicado del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) las personas que pueden eximirse de este trámite son los:

  • Solicitantes clasificables de visa A-1, A-2, C-3 (no aplica para asistentes o empleados personales de funcionarios acreditados), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 a NATO-6, o TECRO E-1.
  • Los solicitantes de visas de tipo diplomático u oficial.
  • Solicitantes que renueven una visa B-1, B-2, B1/B2 de validez completa o una tarjeta/permiso de cruce fronterizo (para ciudadanos mexicanos) dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento del documento anterior, y que tuvieran al menos 18 años al momento de la emisión.
En el caso de las personas que busquen renovar su visa B-1,B-2, B1/B2, deben cumplir con algunos criterios como:

  • Presentar la solicitud en el país de nacionalidad o residencia
  • Que nunca se les haya negado una visa (a menos que dicha negación haya sido superada o condonada).
  • No tener ninguna inelegibilidad aparente o potencial.

Nuevos criterios de entrevista para el ajuste de estatus de refugiados y asilados

