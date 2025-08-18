Leyes de inmigración, residencia y green card: últimas actualizaciones en EE.UU. este lunes 18 de agosto
En pleno primer año del segundo mandato de la administración Trump hubo fuertes modificaciones en las políticas migratorias; cómo incide entre los latinos
Las políticas migratorias en EE.UU. están en constante cambio desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump. Esto se refleja en los trámites para la residencia legal y visado, que suelen contar con nuevos requisitos. Hasta este lunes 18 de agosto de 2025, estas son las últimas novedades:
Leyes de inmigración, residencia y green card: últimas actualizaciones en EE.UU. este lunes 18 de agosto
A partir del próximo 2 de septiembre, los migrantes mexicanos tendrán la opción de no realizar la entrevista con un funcionario consular para el visado de no inmigrante. De acuerdo con un comunicado del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) las personas que pueden eximirse de este trámite son los:
- Solicitantes clasificables de visa A-1, A-2, C-3 (no aplica para asistentes o empleados personales de funcionarios acreditados), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 a NATO-6, o TECRO E-1.
- Los solicitantes de visas de tipo diplomático u oficial.
- Solicitantes que renueven una visa B-1, B-2, B1/B2 de validez completa o una tarjeta/permiso de cruce fronterizo (para ciudadanos mexicanos) dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento del documento anterior, y que tuvieran al menos 18 años al momento de la emisión.
En el caso de las personas que busquen renovar su visa B-1,B-2, B1/B2, deben cumplir con algunos criterios como:
- Presentar la solicitud en el país de nacionalidad o residencia
- Que nunca se les haya negado una visa (a menos que dicha negación haya sido superada o condonada).
- No tener ninguna inelegibilidad aparente o potencial.
Nuevos criterios de entrevista para el ajuste de estatus de refugiados y asilados
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció nuevas directrices en relación con las entrevistas para refugiados y asilados para el ajuste de su estatus migratorio.
A través de un comunicado oficial, determinó que se realizarían entrevistas en estos casos:
- El funcionario no puede verificar la identidad del extranjero a través de la información de los registros y sistemas del Uscis u otros registros de la agencia o verificaciones de antecedentes.
- Se requiere información adicional del extranjero para abordar posibles cuestiones de admisibilidad o evaluar posibles consideraciones de exención de inadmisibilidad.
- El funcionario expresa una preocupación de inadmisibilidad con respecto a que el extranjero es ciudadano o ha residido habitualmente por última vez en un país que ahora es, o era en el momento de la última residencia, un “estado patrocinador del terrorismo”.
Quién tendrá que pagar el depósito al solicitar una visa de EE.UU.
Estados Unidos implementará un programa piloto que exigirá a ciertos ciudadanos extranjeros un pago de entre US$5000 y US$15.000 para obtener una visa B-1/B-2.
De acuerdo con AP, el Departamento de Estado aplicará este requisito a solicitantes de visa que provengan de países que cuenten con altas tasas de permanencia más allá de la fecha permitida.
Esta medida se mantendrá vigente por 12 meses, aunque podrá prorrogarse o modificarse según su resultado.
Revisión en las categorías de visas pertinentes para excluir a los hombres de los deportes femeninos
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció el pasado 4 de agosto que buscarán obedecer la Orden Ejecutiva que previene la “entrada de atletas masculinos que buscan competir en deportes femeninos”.
Esta guía se implementará de manera efectiva en las solicitudes pendientes de este tipo de visados:
- O-1A para extranjeros con capacidades extraordinarias.
- E11 para extranjeros con capacidades extraordinarias.
- E21 para extranjeros con capacidades excepcionales.
Más notas de Agenda EEUU
Seguí leyendo
Las reglas de Uscis del tiempo de permanencia para tener la ciudadanía americana como migrante latino este 2025
Riesgo de deportación. La nueva política del Uscis que afecta a los inmigrantes casados con ciudadanos americanos
A pesar del bloqueo. Ciudadanía por nacimiento: el plan del Uscis para cumplir con las restricciones de Trump
- 1
Impactantes imágenes de delfines del Aquarium llevaron a una denuncia de Montenegro: la explicación de la firma
- 2
Elecciones en Bolivia: el centrista Rodrigo Paz dio la sorpresa y enfrentará a Jorge Quiroga en el balotaje
- 3
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este domingo 17 de agosto
- 4
Evangelina Anderson publicó un emotivo mensaje para sus hijos por el Día del Niño: “Tengan claro que dinero no es todo”