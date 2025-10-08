Los cuatro errores que pueden hacer que te quiten la visa de turista de EE.UU., según un abogado de inmigración

De acuerdo con un abogado especialista en temas de inmigración, existen conductas y descuidos que pueden interpretarse como un mal uso de la visa de turista de EE.UU., lo que puede derivar en su cancelación inmediata o incluso en la deportación del visitante. Aunque las autoridades no siempre explican los motivos, ciertos patrones de comportamiento son considerados señales de alerta para los agentes.

Cuáles son los 4 errores que podrían provocar la cancelación de la visa de turista en EE.UU.

Según el abogado Julio Oyhanarte, quien se encarga de compartir videos en sus redes sociales centrados en temas migratorios, legales y educativos sobre Estados Unidos, hay cuatro errores comunes que pueden provocar la cancelación de la visa de turista o incluso la deportación:

El abogado en inmigración explicó los cuatro errores que pueden hacer que le quiten la visa a un turista (Instagram: @inmigraciontv)

Número uno: no demostrar lazos fuertes con el país de origen. Por ejemplo, la falta de empleo, estudios, actividades económicas o la ausencia de familiares directos son factores que pueden generar sospecha entre las autoridades migratorias.

Por ejemplo, la falta de empleo, estudios, actividades económicas o la ausencia de familiares directos son factores que pueden generar sospecha entre las autoridades migratorias. Número dos: viajar demasiado seguido o quedarte mucho tiempo. “En la ley no hay un número mágico, pero si tu historial de entradas o el tiempo que te quedas hace parecer que vivís en Estados Unidos, te van a impedir el ingreso y te la van a cancelar”, afirmó el experto. El abogado señaló que conoció varios casos de personas a las que se les permitió permanecer en el país norteamericano por seis meses, pero que, al intentar renovar la visa tras regresar, se la negaron.

“En la ley no hay un número mágico, pero si tu historial de entradas o el tiempo que te quedas hace parecer que vivís en Estados Unidos, te van a impedir el ingreso y te la van a cancelar”, afirmó el experto. El abogado señaló que conoció varios casos de personas a las que se les permitió permanecer en el país norteamericano por seis meses, pero que, al intentar renovar la visa tras regresar, se la negaron. Número tres: comportarte de manera sospechosa al llegar a Estados Unidos. Esto incluye no poder justificar claramente el motivo del viaje, el alojamiento o cómo se financiará la estancia, según lo que explicó el especialista.

Esto incluye no poder justificar claramente el motivo del viaje, el alojamiento o cómo se financiará la estancia, según lo que explicó el especialista. Número cuatro: traer cosas que muestran una intención diferente. Por ejemplo, “curriculum, herramientas de trabajo, mucho equipaje para una mudanza, todo eso puede hacer pensar que no venís de turismo”, afirmó el experto.

Cuáles son los aspectos clave que revisan los agentes de inmigración de EE.UU. en un turista

Las preguntas que realizan los agentes de inmigración al otorgar la entrada buscan confirmar que el viaje tiene fines estrictamente turísticos. En algunos casos, el ingreso puede autorizarse sin necesidad de consultas, mientras que en otros se requiere responder a varias preguntas.

El especialista explicó cuáles son las preguntas comunes que hacen en inmigración al entrar a Estados Unidos (Instagram: @inmigraciontv)

Según el experto, estos son los aspectos que las autoridades suelen indagar:

¿Hasta cuándo te quedás exactamente?: “No vengan a Estados Unidos como turistas si no saben exactamente qué día se van y tengan un pasaje de vuelta”, afirmó.

“No vengan a Estados Unidos como turistas si no saben exactamente qué día se van y tengan un pasaje de vuelta”, afirmó. ¿Cuánto dinero tenés?: el especialista indicó que “te pueden contar billete por billete” y aconsejó no traer más de 10.000 dólares, ya que si el monto es superior se debe declarar.

el especialista indicó que “te pueden contar billete por billete” y aconsejó no traer más de 10.000 dólares, ya que si el monto es superior se debe declarar. ¿Dónde te vas a quedar a vivir?: Oyhanarte comentó que es necesario conocer con precisión la dirección del lugar donde se planea alojarse, ya sea un hotel o la vivienda de un conocido.

Oyhanarte comentó que es necesario conocer con precisión la dirección del lugar donde se planea alojarse, ya sea un hotel o la vivienda de un conocido. ¿Cuál es el motivo del viaje?: “Hay personas que vienen de compras, a un concierto, a ver el fútbol”, aseguró el abogado.

Cuánto tiempo se puede estar en Estados Unidos con la visa de turista

El abogado afirmó que con la visa de turista se puede ingresar al país norteamericano el tiempo que el agente migratorio te deja al momento de entrar. “Mucha gente dice: ‘Es seis meses’. Eso es si el oficial quiere, porque podrían darte menos tiempo. Hemos visto casos que le dan menos a la gente”.

El abogado aconsejó que, al ingresar a Estados Unidos, se consulte el formulario I-94, que permite comprobar la duración autorizada de la estancia y el estatus asignado Unsplash/Global Residence Index

La recomendación que dio el abogado es que, al momento de entrar a Estados Unidos, se consulte en la página de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y se busque el formulario I-94, ya que con los datos del pasaporte es posible verificar el tiempo autorizado de estancia y el estatus otorgado por el oficial.