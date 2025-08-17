Los migrantes mexicanos tendrán este nuevo requisito para la visa a partir del 2 de septiembre

A partir del martes 2 de septiembre, los migrantes mexicanos tendrán un nuevo requisito para la obtención de una visa americana. La Embajada Estados Unidos en México dio a conocer las directrices que están por entrar en vigor en sus redes sociales y sitio web.

Para mexicanos: nuevo requisito para la visa de EE.UU.

El Departamento de Estado de EE.UU. (DOS, por sus siglas en inglés) actualizará, a partir del 2 de septiembre de 2025, las categorías de solicitantes, de México y otros países, que podrían ser elegibles para una exención de la entrevista para la visa de no inmigrante.

El tipo de visa que debe obtener está definido por la ley de inmigración de EE.UU. Freepik

En un comunicado, la dependencia explicó que todos los solicitantes de visa de no inmigrante, que incluye a los menores de 14 años y mayores de 79, generalmente requerirán una entrevista presencial con un funcionario consular, excepto:

Solicitantes clasificables de visa A-1, A-2, C-3 (no aplica para asistentes, sirvientes o empleados personales de funcionarios acreditados), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 a NATO-6, o TECRO E-1;

Los solicitantes de visas de tipo diplomático u oficial ; y

; y Solicitantes que renueven una visa B-1, B-2, B1/B2 de validez completa o una tarjeta/permiso de cruce fronterizo (para ciudadanos mexicanos) dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento del documento anterior, y que tuvieran al menos 18 años de al momento de la emisión.

Para ser elegible para una exención de entrevista basada en el tercer punto (renovación de visa B-1, B-2, B1/B2), los solicitantes también deben cumplir con ciertos criterios, como:

Presentar la solicitud en el país de nacionalidad o residencia;

Que nunca se les haya negado una visa (a menos que dicha negación haya sido superada o condonada); y

No tener ninguna inelegibilidad aparente o potencial.

En México, la embajada y los consulados estadounidenses son los encargados de procesar las visas Google Maps/Rafael García

El DOS indica que los funcionarios consulares podrían requerir entrevistas presenciales según el caso y por cualquier motivo. Asimismo, invita a los solicitantes a consultar los sitios web de las embajadas y consulados para obtener información más detallada sobre los requisitos y procedimientos de solicitud de visa.

Esta actualización de exención de entrevista reemplaza a una anterior, publicada el 18 de febrero de 2025.

¿Puedo renovar mi visa sin entrevista? Quién califica

La Embajada Estados Unidos en México señala que, en general, las personas que aún podrán renovar la visa americana sin entrevista deben cumplir con los siguientes requisitos:

Renovar una visa de turista con validez completa (diez años).

Si venció hace menos de 12 meses.

El titular tenía al menos 18 años cuando se emitió la visa.

Solicitar en el país de residencia habitual.

La oficina consular también señaló que las visas aprobadas antes del 2 de septiembre no tendrán cambios, aunque el oficial podrá requerir una entrevista en cualquier momento.

¿Cuáles son las visas de no inmigrante en EE.UU.?

Un ciudadano de un país extranjero que desee viajar a Estados Unidos generalmente debe obtener primero una visa estadounidense. Estos permisos se colocan en el pasaporte del titular, un documento emitido por el país de ciudadanía.

Los viajes de placer o turismo pueden incluir una visita corta por vacaciones, visitar a familiares y amigos o para recibir tratamiento médico Freepik

El tipo de visa estadounidense está definido por la ley de inmigración y se relaciona con el propósito del viaje. Existen dos categorías principales:

Visas de no inmigrante : para viajar a Estados Unidos temporalmente, como los de turismo . También: las diplomáticas u oficiales, las de trabajadores agrícolas y no agrícolas, las de inversionista, de comerciante y de empleados domésticos

: para viajar a Estados Unidos temporalmente, como los de . También: las diplomáticas u oficiales, las de trabajadores agrícolas y no agrícolas, las de inversionista, de comerciante y de empleados domésticos Visas de inmigrante: para entrar y vivir permanentemente en EE.UU.

Para solicitar el permiso, el solicitante debe buscar la embajada o consulado de EE.UU. más cercano para pedir una cita, saber qué pasos seguir y la documentación requerida.