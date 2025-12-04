Migración congelada: qué pasará con los residentes que necesitan reemplazar la green card en diciembre 2025

Actualmente, los imigrantes que son provenientes de una lista de 19 países no tienen la posibilidad de completar ciertos trámites migratorios. Por orden del presidente Donald Trump y de acuerdo a lo que establece un memorándum del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), extranjeros de 19 naciones tienen suspendido el reemplazo de la green card, entre otros trámites.

El documento con fecha del 2 de diciembre establece que los ciudadanos de países de “alto riesgo” tienen suspendidos algunos trámites, entre los que se incluye el reemplazo de la green card.

Las naciones que integran este grupo se desprenden de la proclamación presidencial 10949 y perjudican los casos de cubanos y venezolanos. La lista completa de países es la siguiente:

Afganistán

Birmania

Chad

República del Congo

Guinea Ecuatorial

Eritrea

Haití

Irán

Libia

Somalia

Sudán

Yemen

Burundi

Cuba

Laos

Sierra Leona

Togo

Turkmenistán

Venezuela

Esto quiere decir que cualquier extranjero con ciudadanía de alguno de estos países, sin importar su fecha ni condiciones de entrada a EE.UU., no podrá renovar su tarjeta de residencia permanente. Al menos por ahora, hasta que se defina hasta cuándo dura la medida.

La “pausa” también afecta la resolución de otros trámites. De todas formas, algunos procesos vinculados a estas acciones pueden continuar su marcha, según explicaron abogados migratorios. Pero no debería esperarse que se completen en este contexto.

Por su parte, migrantes que no sean oriundos ni tengan documentación de las naciones mencionadas pueden realizar el proceso normalmente.

Cuáles son los trámites que el Uscis suspendió para 19 países

El reemplazo de la green card no fue el único proceso migratorio que la entidad suspendió mediante el memorándum. En la disposición, se mencionó la detención temporal de las solicitudes de asilo y la cancelación de “beneficios migratorios”.

Además del asilo, los trámites afectados son:

Solicitud para ajustar estatus o registrar residencia permanente ( formulario I-485 ).

). Solicitud de reemplazo o renovación de tarjetas de residencia ( formulario I-90 ).

). Documentos de viaje ( formulario I-131 ).

). Pedidos relacionados con la eliminación de condiciones de residencia (formulario I-751).

En la justificación de la medida, el Uscis indicó que realizará una “revisión y evaluación individualizada" de cada caso y que llevará a cabo una “comprobación exhaustiva de todas las políticas considerables“.

La suspensión no alcanza a procedimientos de evaluación en la etapa preliminar, como por ejemplo temor creíble, temor razonable, acuerdos de tercer país seguro o verificaciones bajo pactos de cooperación en materia de asilo.

Cuándo se debe solicitar el reemplazo de la green card al Uscis

Mediante su sitio web oficial, la agencia estadounidense se refiere al trámite del formulario I-90 y todas las condiciones que lo rodean. Entre otras cosas, las autoridades mencionan cuáles son los casos en los que se debe completar.

Los casos más comunes de esta solicitud son por vencimiento de las tarjetas. Técnicamente, podría considerarse que no se trata de una renovación, ya que el migrante tiene el estatus confirmado, sino que se debe reemplazar la green card para actualizar su fecha de expiración.

El Uscis también recomienda que personas con una tarjeta sin fecha de vencimiento lo completen, ya que es probable que se trate de una versión antigua y no válida.

Por otro lado, residentes permanentes condicionales, que tienen la green card por dos años, no deben presentar el formulario I-90. En esa situación, se solicita la eliminación de condiciones de residencia mediante el I-751.