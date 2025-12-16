Nexus y Global Entry: la CBP habilita entrevistas sin cita previa hasta fin de año para agilizar trámites

Los solicitantes de los programas de viajero confiable como Nexus y Global Entry tienen la posibilidad de acceder a la entrevista con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) si cumplen con ciertos requisitos. La agencia federal advirtió que el tiempo es limitado.

¿Qué son los programas Nexus y Global Entry y quiénes pueden solicitarlos?

Global Entry acelera el despacho aduanero para viajeros internacionales que llegan a EE.UU. por aire. Además, incluye beneficios de TSA PreCheck para revisiones de seguridad más rápidas y está limitado para ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes y ciertos extranjeros.​

Los solicitantes de Global Entry deben afrontar un proceso de entrevista en el trámite Clinton Airport

Por otro lado, Nexus ayuda en el cruce acelerado entre EE.UU. y Canadá por tierra, mar o aire, con carriles dedicados y quioscos específicos. Suelen tramitarlo quienes viajan frecuentemente entre esos dos países.

Quiénes pueden acceder a la entrevista sin cita previa con CBP para Nexus y Global Entry

La CBP anunció que los solicitantes aprobados condicionalmente para los programas de viajero confiable de NEXUS y Global Entry pueden acceder a la entrevista sin cita previa, siempre y cuando cumplan una condición: haber completado la entrevista canadiense.

En un comunicado oficial, publicado el 12 de diciembre pasado, la agencia federal indicó que habilitó el centro de inscripción en Blaine, en Washington, para este proceso.

“Por tiempo limitado, los solicitantes que ya han completado su entrevista canadiense y solo están esperando la parte de la entrevista en EE. UU., pueden completar su entrevista en el centro de inscripción en Blaine”, indicaron.

Dónde será la inscripción a los programas de viajeros confiables

Este servicio está disponible desde la fecha indicada y hasta el 31 de diciembre de 2025, a excepción del día de Navidad, de 8 horas (hora local) a 17.30 hs de lunes a domingo. La dirección exacta del centro de inscripción de Birch Bay es el 8115 Birch Bay Square, en la Suite 104.

En tanto, aquellos solicitantes de los programas de viajero confiable que estén aprobados condicionalmente y estén esperando la entrevista en EE.UU. y Canadá o solo la entrevista en Canadá para Nexus, no son elegibles para participar en esta operación.

La CBP realiza verificaciones para las solicitudes de programas de viajero confiable CBP - CBP

Qué documentos son necesarios para la entrevista con CBP para Nexus y Global Entry

El organismo detalló la documentación requerida en el proceso de la entrevista para los programas de viajero confiable en Estados Unidos. Esta consta de:

Un documento de viaje válido, que puede ser el pasaporte o la tarjeta de residencia permanente (green card).

El comprobante de domicilio, como una licencia de conducir válida y vigente, el estado de la cuenta de la hipoteca o una factura de servicios públicos.

La evidencia del correo electrónico o la carta recibida que muestra la aprobación condicional del peticionario.

Además, la agencia remarcó que todos los peticionarios serán fotografiados en la cita con fines de inscripción.

La CBP advirtió que los solicitantes menores de edad no estarían obligados presentar el comprobante de residencia en el encuentro con los oficiales.

La CBP realizará una fotografía a todos los solicitantes de un programa de viajero confiable CBP - CBP

Cuánto cuesta el trámite para los programas de viajero confiable en EE.UU.

Tanto para Global Entry como para Nexus, la tarifa de presentación de inscripción es de 120 dólares y la titularidad tiene una vigencia por cinco años. En tanto, los menores de edad cuentan con el trámite gratuito. Por otra parte, el TSA PreCheck tiene una tarifa individual de US$76,75.