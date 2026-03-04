Adiós TPS: qué migrantes se quedan sin protección el 4 de mayo en EE.UU.

El gobierno de Estados Unidos confirmó el fin de una de las protecciones migratorias vigentes desde hace casi una década para miles de extranjeros. A partir del 4 de mayo, un grupo específico de beneficiarios perderá el amparo que les permitía residir y trabajar legalmente en EE.UU. La decisión marca un giro en la política migratoria y abre un escenario de incertidumbre para quienes dependían de ese estatus temporal para permanecer en territorio estadounidense.

Fin del TPS para Yemen: desde cuándo pierde vigencia en EE.UU.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para Yemen.

La secretaria del DHS, Kristi Noem, concluyó tras una revisión técnica que Yemen "ya no cumple con los requisitos legales" de conflicto armado o condiciones extraordinarias necesarios para sostener la designación Ross D. Franklin - AP

Según informó el propio organismo en un comunicado fechado el 2 de marzo de 2026, la designación del país asiático será cancelada y dejará de estar vigente el 4 de mayo, es decir, 60 días después de la publicación del aviso correspondiente en el Registro Federal.

La medida se adoptó tras una revisión de las condiciones actuales en Yemen y luego de consultas con otras agencias del gobierno federal. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, determinó que esta nación de Medio Oriente “ya no cumple con los requisitos legales” necesarios para mantener la designación bajo el programa de protección temporal.

De esta manera, los ciudadanos yemeníes que estaban amparados por el TPS perderán esa cobertura el 4 de mayo. Desde ese momento, quienes no cuenten con otra base legal para permanecer en Estados Unidos quedarán expuestos a procedimientos migratorios.

Desde 2015: la historia del TPS para Yemen

De acuerdo con el comunicado del 13 de febrero de 2026 emitido por el DHS, Yemen había sido designado inicialmente para el TPS el 3 de septiembre de 2015. En aquel entonces, la decisión se sustentó en la existencia de un conflicto armado en curso y en la conclusión de que obligar a los nacionales yemeníes a regresar representaría una amenaza grave para su seguridad personal.

A partir del 4 de mayo, los yemeníes que no hayan obtenido otro estatus legal (como asilo o residencia por empleo/familia) perderán su autorización de empleo y protección contra la deportación Archivo

Tras esa primera determinación, el programa fue extendido en varias oportunidades. El Departamento detalló que Yemen recibió prórrogas o extensiones y redesignaciones en 2017, 2018, 2020, 2021, 2023 y 2024.

Esas renovaciones permitieron que los beneficiarios continuaran con su residencia y trabajo de forma legal en Estados Unidos mientras persistían las condiciones que justificaban la protección.

Sin embargo, el gobierno federal concluyó ahora que el escenario en el país asiático ya no satisface los criterios establecidos por la ley para sostener el TPS.

En palabras de la secretaria Noem, citadas en el comunicado oficial del 13 de febrero, “después de revisar las condiciones en el país y consultar con las agencias gubernamentales apropiadas, determiné que Yemen ya no cumple con los requisitos de la ley para ser designado para el Estatus de Protección Temporal”.

Como parte de la implementación de la medida, el DHS alentó a los extranjeros afectados a utilizar la aplicación CBP Home, administrada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), para informar su salida voluntaria del país norteamericano. Según el comunicado, la herramienta ofrece un mecanismo “seguro” para gestionar la autodeportación.

Aquellos que se registren para salir voluntariamente podrán recibir un pasaje aéreo de cortesía y un bono de asistencia económica de 2600 dólares Pexels

El organismo detalló que el uso de la aplicación incluye un pasaje aéreo de cortesía, un bono de salida de 2600 dólares y la posibilidad de acceder en el futuro a oportunidades de inmigración legal.

A su vez, reiteró en su comunicado del 2 de marzo de 2026 que los extranjeros pueden utilizar esa plataforma digital para reportar su partida una vez que su estatus haya sido terminado.

La promoción de esta alternativa apunta a evitar detenciones y procesos forzosos de expulsión, al tiempo que busca formalizar la salida de quienes ya no cuentan con autorización para permanecer en el país norteamericano.