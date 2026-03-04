Adiós TPS: qué migrantes se quedan sin protección el 4 de mayo en EE.UU.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció que la determinación se tomó luego de revisar el estado actual del país de origen
- 4 minutos de lectura'
El gobierno de Estados Unidos confirmó el fin de una de las protecciones migratorias vigentes desde hace casi una década para miles de extranjeros. A partir del 4 de mayo, un grupo específico de beneficiarios perderá el amparo que les permitía residir y trabajar legalmente en EE.UU. La decisión marca un giro en la política migratoria y abre un escenario de incertidumbre para quienes dependían de ese estatus temporal para permanecer en territorio estadounidense.
Fin del TPS para Yemen: desde cuándo pierde vigencia en EE.UU.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para Yemen.
Según informó el propio organismo en un comunicado fechado el 2 de marzo de 2026, la designación del país asiático será cancelada y dejará de estar vigente el 4 de mayo, es decir, 60 días después de la publicación del aviso correspondiente en el Registro Federal.
La medida se adoptó tras una revisión de las condiciones actuales en Yemen y luego de consultas con otras agencias del gobierno federal. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, determinó que esta nación de Medio Oriente “ya no cumple con los requisitos legales” necesarios para mantener la designación bajo el programa de protección temporal.
De esta manera, los ciudadanos yemeníes que estaban amparados por el TPS perderán esa cobertura el 4 de mayo. Desde ese momento, quienes no cuenten con otra base legal para permanecer en Estados Unidos quedarán expuestos a procedimientos migratorios.
Desde 2015: la historia del TPS para Yemen
De acuerdo con el comunicado del 13 de febrero de 2026 emitido por el DHS, Yemen había sido designado inicialmente para el TPS el 3 de septiembre de 2015. En aquel entonces, la decisión se sustentó en la existencia de un conflicto armado en curso y en la conclusión de que obligar a los nacionales yemeníes a regresar representaría una amenaza grave para su seguridad personal.
Tras esa primera determinación, el programa fue extendido en varias oportunidades. El Departamento detalló que Yemen recibió prórrogas o extensiones y redesignaciones en 2017, 2018, 2020, 2021, 2023 y 2024.
Esas renovaciones permitieron que los beneficiarios continuaran con su residencia y trabajo de forma legal en Estados Unidos mientras persistían las condiciones que justificaban la protección.
Sin embargo, el gobierno federal concluyó ahora que el escenario en el país asiático ya no satisface los criterios establecidos por la ley para sostener el TPS.
En palabras de la secretaria Noem, citadas en el comunicado oficial del 13 de febrero, “después de revisar las condiciones en el país y consultar con las agencias gubernamentales apropiadas, determiné que Yemen ya no cumple con los requisitos de la ley para ser designado para el Estatus de Protección Temporal”.
Desde 2015: la historia del TPS para Yemen
Como parte de la implementación de la medida, el DHS alentó a los extranjeros afectados a utilizar la aplicación CBP Home, administrada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), para informar su salida voluntaria del país norteamericano. Según el comunicado, la herramienta ofrece un mecanismo “seguro” para gestionar la autodeportación.
El organismo detalló que el uso de la aplicación incluye un pasaje aéreo de cortesía, un bono de salida de 2600 dólares y la posibilidad de acceder en el futuro a oportunidades de inmigración legal.
A su vez, reiteró en su comunicado del 2 de marzo de 2026 que los extranjeros pueden utilizar esa plataforma digital para reportar su partida una vez que su estatus haya sido terminado.
La promoción de esta alternativa apunta a evitar detenciones y procesos forzosos de expulsión, al tiempo que busca formalizar la salida de quienes ya no cuentan con autorización para permanecer en el país norteamericano.
Otras noticias de Agenda EEUU
Texas. Resultados de las primarias, en vivo: Gina Hinojosa desafía a Greg Abbott este martes 3 de marzo
Su perfil. Quién es el exbasquetbolista aliado de Maduro en Venezuela que fue detenido por el nuevo gobierno chavista
En Texas. Atención inquilinos: cómo cambian los desalojos con la ley SB 38 en vigor este 2026
- 1
Bullying anti-K: Milei conectó el respirador
- 2
La automotriz que vende sus autos 0km en cuotas a tasa 0 y permite pagar la primera cuota a los 60 días
- 3
La empresa que levantó US$70 millones y apuesta por competirle a los bancos
- 4
Mapa de la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán: los muertos que dejaron los últimos ataques en Medio Oriente