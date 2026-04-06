Estados Unidos advierte el error común con el pasaporte que podría dejarte sin viajar en 2026

La Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) advirtió a los pasajeros en Estados Unidos que presten atención a la fecha de vencimiento de su pasaporte a la hora de viajar. Esto se debe a que si la caducidad ocurre en menos de seis meses, puede generar problemas al ingresar a ciertos países.

El detalle en el pasaporte de Estados Unidos que puede arruinar un viaje

Muchos países cuentan con normativas que no permiten que los pasaportes de los viajeros tengan una validez menor a los seis meses. En ese marco, la cuenta de @TravelGov en la red social X advirtió sobre la importancia de renovar a tiempo el documento.

“¡No dejes que un pasaporte a punto de caducar arruine tus planes de viaje!", escribió la entidad. Si bien no ocurre en todos los casos, es clave revisar con anterioridad los requisitos de cada nación para no tener imprevistos a la hora de viajar.

El gobierno de Estados Unidos advirtió sobre los inconvenientes de un pasaporte próximo a vencer X @TravelGov

“Muchos países exigen que tu pasaporte tenga una validez de al menos seis meses después de las fechas de tu viaje, así que depende de adónde viajes. Consulta los requisitos de entrada para tu destino”, agregaron las autoridades.

En ese sentido, la validez del pasaporte dependerá del destino al que se dirija cada viajero. Las personas pueden verificar los requisitos de cada país en el sitio web del Departamento de Estado para evitar inconvenientes.

Qué hacer si mi pasaporte de EE.UU. está por vencer

En caso de que el pasaporte de un pasajero esté próximo a vencer, la persona puede iniciar el trámite de renovación (en línea si cumple requisitos específicos).

A través de la página de Travel State, se especifican los requisitos necesarios para enviar la solicitud:

Que el pasaporte tenga -o haya tenido- una validez de diez años en el caso de los adultos. Debe vencer dentro de un año o haber vencido hace menos de cinco años.

Tener 25 años o más.

No cambiar la información personal, como el nombre o sexo.

No viajar durante al menos 6 semanas a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

Residir en un estado o territorio de EE.UU. al momento de presentar la solicitud.

Que el pasaporte a renovar no esté dañado ni mutilado. Tampoco puede haber sido denunciado como perdido o robado.

Cómo renovar el pasaporte en línea en EE.UU.

Además, el solicitante deberá reunir documentación importante como:

El pasaporte a renovar.

Una tarjeta de crédito o débito para el pago de las tasas del pasaporte.

Una foto de pasaporte digital.

Información personal importante como el número de seguro social y un contacto de emergencia.

La entidad gubernamental, a su vez, aclara que, una vez iniciado el proceso de renovación, el pasaporte a renovar perderá validez y no podrá ser utilizado en viajes internacionales.

Cuánto cuesta renovar el pasaporte en EE.UU.

Al enviar una solicitud de renovación de pasaporte, según Travel State, la persona también tendrá que brindar los datos de una tarjeta de crédito o débito para abonar el trámite.

La renovación del pasaporte estadounidense tradicional tiene una tarifa de US$130 (Pexels/DΛVΞ GΛRCIΛ)

El proceso tiene distintos valores, según lo que el solicitante requiera: