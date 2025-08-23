Pasos para aplicar a la ciudadanía americana en línea este 2025

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) indica que la naturalización es la manera en la que un no nacido en EE.UU. se convierte de forma voluntaria en un ciudadano estadounidense. Estos son los pasos para hacer la solicitud en línea este 2025.

El formulario clave para solicitar la ciudadanía americana

El Formulario N-400, Solicitud de Naturalización se presenta ante el Uscis para iniciar el proceso de convertirse en ciudadano americano. Hay dos opciones para comenzar el trámite: en línea o por correo postal (en formato impreso).

La presentación en línea no está disponible para todos los formularios Uscis

La Solicitud de Naturalización se puede enviar 90 días calendario antes de que el peticionario complete el requisito de residencia continua, si la elegibilidad está basada en ser residente permanente por al menos cinco años o por al menos tres años, cuando el beneficiario está casado con un ciudadano estadounidense.

¿Cómo aplicar a la ciudadanía americana en línea?: los pasos

Paso 1 : crear una cuenta en el sitio de la agencia. Esta es la forma que recomienda la agencia , debido a que permite hacer los pagos vía web , verificar el estatus del caso , recibir notificaciones, responder a los pedidos de evidencia, y administrar la información de contacto, incluida la actualización de dirección.

: en el sitio de la agencia. Esta es la , debido a que permite hacer los , verificar el , recibir notificaciones, responder a los pedidos de evidencia, y administrar la información de contacto, incluida la actualización de dirección. Paso 2: seleccionar “ File a Form Online ” (Presentar un Formulario en Línea).

(Presentar un Formulario en Línea). Paso 3: completar todas las secciones del formulario . La agencia advierte que puede rechazar la solicitud si se deja cualquiera casilla vacía o si no se firma.

. La agencia advierte que puede rechazar la solicitud si se deja cualquiera casilla vacía o si no se firma. Paso 4: subir la evidencia. Como parte del proceso se debe proporcionar evidencia que apoye la solicitud o petición. “Si no solicitamos específicamente un documento, no tiene que incluirlo cuando presente su formulario”, indica Uscis.

Como parte del proceso se debe proporcionar evidencia que apoye la solicitud o petición. “Si no solicitamos específicamente un documento, no tiene que incluirlo cuando presente su formulario”, indica Uscis. Paso 5: revisar y firmar la solicitud de manera digital. Para firmar la solicitud de manera digital, se escribe el nombre legal completo (nombre de pila, segundo nombre y apellidos) en los espacios proporcionados para ello.

La agencia de inmigración cuenta con herramientas web para realizar diversos procedimientos Freepik

Paso 6: pagar la tarifa de presentación. El pago se puede realizar con una tarjeta de crédito o de débito válida, o proporcionar el número de ruta del banco estadounidense y número de cuenta para tomar el monto directamente. Presentar el Formulario N-400 en línea tiene un costo de 710 dólares.

El pago se puede realizar con una tarjeta de crédito o de débito válida, o proporcionar el número de ruta del banco estadounidense y número de cuenta para tomar el monto directamente. Presentar el Paso 7: ver notificaciones de cita. El Uscis puede requerir que el solicitante asista a una cita de servicios biométricos o a una entrevista.

El Uscis puede requerir que el solicitante asista a una cita de servicios biométricos o a una entrevista. Paso 8: responder a las Solicitudes de Evidencia. La agencia notifica cuando requiere información adicional y el tipo de documentos.

La agencia notifica cuando requiere información adicional y el tipo de documentos. Paso 9: verificar el estatus del caso. Se ingresa a la cuenta de Uscis en línea para obtener detalles acerca del estatus del caso.

Se ingresa a la cuenta de Uscis en línea para obtener detalles acerca del estatus del caso. Paso 10: enviar y recibir mensajes de manera segura. Una vez que se presenta un formulario se tiene acceso a un buzón seguro para enviar mensajes a un oficial de servicios de inmigración y recibir respuesta.

Una vez que se presenta un formulario se tiene acceso a un buzón seguro para enviar mensajes a un oficial de servicios de inmigración y recibir respuesta. Paso 11: recibir la decisión. En la cuenta se podrán leer detalles acerca de la decisión sobre el caso.

Si se aprueba la solicitud, el beneficiario puede participar en una ceremonia de naturalización, en la que se realizará el Juramento de Lealtad, que es el último paso para convertirse en ciudadano estadounidense.

La ceremonia de naturalización es la culminación del proceso para recibir la ciudadanía americana Facebook U.S. Citizenship and Immigration Services

¿Quién no puede presentar la solicitud de naturalización en línea?

La agencia indica que si se va a solicitar una reducción de tarifa o exención de pago de tarifas no es posible hacer el trámite en línea, y se debe enviar el formato impreso, junto con la solicitud de exención apropiada y la evidencia requerida. El trámite por correo postal tiene un costo de US$760.