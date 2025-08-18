Entrevista de ciudadanía americana del Uscis: tres simuladores que ayudan a prepararla con inteligencia artificial

La ciudadanía estadounidense puede obtenerse por diferentes vías, pero la más común para personas nacidas fuera de EE.UU. es la naturalización. Este procedimiento se encuentra regulado por la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) y exige que el solicitante cumpla con ciertos requisitos establecidos por el Congreso. Para prepararse en este proceso, que incluye una entrevista en inglés, existen varias aplicaciones con inteligencia artificial (IA) que brindan herramientas de práctica.

Cómo preparar la entrevista de ciudadanía americana con IA: 3 aplicaciones recomendadas

En términos generales, quienes inician el trámite deben presentar evidencia que respalde su elegibilidad. El proceso exige entregar la documentación solicitada y asistir a entrevistas con el personal del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés). Uno de los momentos clave del proceso es el examen de naturalización.

El trámite para obtener la ciudadanía en Estados Unidos es riguroso e implica cumplir con múltiples requisitos Imagen Freepik

La prueba incluye preguntas sobre el formulario N-400, antecedentes del solicitante, una evaluación de inglés y un examen de educación cívica. En esta última, el aspirante debe responder correctamente al menos seis de diez preguntas orales seleccionadas de una lista oficial de 100.

Uscis ofrece materiales de preparación tanto en inglés como en español para la prueba de educación cívica y de inglés. Estos incluyen guías, cuestionarios y audios. Sin embargo, en los últimos años se sumaron nuevas opciones que aprovechan la IA para simular la experiencia de la entrevista y poder practicar.

Entre estas herramientas destacan tres aplicaciones diseñadas para ayudar a los solicitantes a familiarizarse con el formato y el contenido de las preguntas, mejorar sus habilidades lingüísticas y recibir retroalimentación personalizada. No reemplazan los recursos oficiales, pero complementan la preparación al recrear de forma realista la experiencia del examen.

¿Cuáles son los simuladores que te ayudan a preparar la entrevista de ciudadanía?

Las tres plataformas funcionan como entornos de simulación y se adaptan a las necesidades del usuario, y están disponibles en diversos dispositivos según cada caso.

Immigratus AI Civics Test

Immigratus AI Civics Test es una aplicación que permite practicar la sección de educación cívica de la entrevista de naturalización. Disponible para múltiples dispositivos, ofrece cuestionarios basados en las 100 preguntas oficiales y recrea una conversación similar a la que se tendría con un oficial del Uscis.

Immigratus AI Civics Test está disponible en todos los dispositivos Foto Google Play

Su sistema con IA genera preguntas actualizadas, lo que incluye datos específicos del estado de residencia del solicitante. Esto permite ensayar con información actualizada y específica. Además, su interfaz está diseñada para que sea fácil de usar incluso para personas con poca experiencia en tecnología.

La herramienta también permite monitorear información de casos migratorios y centralizar datos de seguimiento. Si bien no está afiliada a ninguna institución gubernamental, utiliza información pública disponible en el portal oficial del Uscis para garantizar precisión en los contenidos.

Immigratus AI + Google Gemini

Otra variante de Immigratus es la versión potenciada con Google Gemini. Esta aplicación se presenta como un asistente de estudio que combina tutoría personalizada, práctica conversacional y simulaciones de entrevista.

La app Immigratus AI Civics, con tecnología de Google Gemini, se presenta como un tutor personalizado, un compañero de práctica y un sistema de apoyo útil, todo en uno Captura de pantalla Youtube Immigratus Apps

A diferencia de otros métodos, permite al usuario mantener diálogos naturales con la IA al adaptarse al ritmo y el nivel de dificultad a sus necesidades. También ofrece explicaciones claras sobre conceptos de ciudadanía y ejercicios para mejorar el inglés en un contexto realista.

El software fue desarrollado con estándares de ingeniería que garantizan seguridad y rendimiento. Se utilizó Google Firebase para la autenticación y almacenamiento. La combinación con Google Gemini mejora el procesamiento del lenguaje natural y genera interacciones más fluidas, replicando la experiencia de la entrevista real.

US Citizenship Test 2025 App: Citizenry

Citizenry es una aplicación enfocada en la simulación de videoentrevistas con reconocimiento de voz, lo que permite al usuario practicar como si estuviera frente a un oficial de Uscis. Cada sesión es diferente y está diseñada para fortalecer la confianza antes de la cita oficial.

US Citizenship Test 2025 solo está disponible para dispositivos iOS Foto Apple Store

La aplicación incluye la guía oficial de 100 preguntas, en versiones de estudio rápido y detallado, así como cuestionarios ilimitados y un modo audiolibro para repasar mientras se realizan otras actividades. También incorpora una función para agregar representantes locales a la guía de estudio personalizada.

A diferencia de las anteriores, Citizenry está disponible únicamente para dispositivos iOS y ofrece soporte para 85 idiomas, lo que permite cambiar entre inglés y el idioma preferido por el usuario en cualquier momento. Además, cuenta con una experiencia libre de publicidad y opciones de práctica diaria mediante widgets.

Si bien ninguna de estas herramientas sustituye la orientación profesional ni garantiza el resultado del examen, su valor radica en ofrecer un espacio de práctica flexible, accesible y adaptado a las necesidades individuales.