Tener una tarjeta verde o green card y convertirse en residente permanente de Estados Unidos permite que las personas puedan establecerse en ese país. Según la categoría a la que se aplique, hay diferentes pasos y procedimientos a seguir. No obstante, la mayoría de los inmigrantes deben comprobar que no se convertirán en una carga pública.

El 23 de diciembre del año pasado, entró en vigencia la regla final sobre el “Causal de inadmisibilidad por motivos de Carga Pública” del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Con ella se da información sobre cómo la agencia determina que alguien no cumple con este requisito. Además, también ayuda a los inmigrantes a no tener miedo de solicitar ciertos tipos de apoyo.

El Ajuste de Estatus es el proceso que puede usar para solicitar la Green Card si vive en EE.UU. Freepik

Los no ciudadanos que piden visas, admisión y ajuste de estatus deben establecer que no es probable que se vuelvan una carga pública, a menos que el Congreso los haya eximido de ese motivo de inadmisibilidad. De lo contario, el estatus les podría ser denegado, porque el DHS considera que los solicitantes no deben depender principalmente del gobierno para su subsistencia.

Debido a los fuertes alcances de este motivo de inadmisibilidad, muchos solicitantes de trámites como la green card suelen tener miedo de usar ciertos beneficios públicos. No obstante, en la última actualización, las autoridades explicaron que hay algunos que sí pueden tramitar. “Por ejemplo, no consideramos las vacunas o los beneficios públicos especialmente relacionados con la pandemia de Covid. Puede continuar recibiendo la atención que necesita”, se lee en la página oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés).

¿Qué toma en cuenta el Uscis para aprobar o negar este requisito?

Para poder tomar la decisión, el Uscis considera los factores como la edad, salud, estatus familiar, activos, recuerdos, estado financiero, educación y habilidades. Además, tiene en cuenta el recibo actual o pasado de algunos beneficios como:

Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI);

Asistencia en efectivo bajo el programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF);

Programas de asistencia en efectivo estatales y locales que brindan beneficios para el mantenimiento de ingresos.

El Uscis aplica esta determinación de inadmisibilidad por carga pública a la mayoría de los solicitantes de una green card, cuando adjudican el formulario I-485, solicitud para registrar la residencia permanente oa justar el estatus. En caso de que se termine que el peticionario está sujeto a la causal de inadmisibilidad, le pedirán evidencia antes de tomar la decisión final.

Para poder tramitar la green card es necesario que el solicitante compruebe que no se volverá una carga pública Freepik

¿Quién no tiene que cumplir este requisito para tramitar la green card o su visa?

Hay algunos no ciudadanos que están exentos de este requisito cuando hacen sus trámites de visas o de ajustes de estatus, entre ellos se encuentran:

Solicitantes de asilo o refugiados.

Inmigrantes amerasiáticos en el momento de admisión.

Intérpretes afganos e iraquíes o ciudadanos afganos o iraquíes empleados por o en nombre del gobierno de EE.UU.

Participantes cubanos y haitianos en ajuste de estatus.

Solicitantes que buscan ajuste de estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano.

Nicaragüenses y otros centroamericanos que están ajustando su estatus a LPR.

Haitianos que están ajustando su estatus a LPR.

Receptores del permiso Lautenberg.

Jóvenes Inmigrantes Especiales, entre otros.