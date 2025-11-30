¿Tener entrada para la Copa Mundial 2026 garantiza que me emitan una visa americana? La respuesta de la FIFA

La Copa Mundial 2026 se realizará en tres sedes: Estados Unidos, Canadá y México. Acerca de los boletos y permisos de entrada a cada país, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) emitió una respuesta acerca de si tener un ticket garantiza la visa americana.

¿Un boleto del mundial 2026 garantiza la visa de Estados Unidos?

La organización internacional cuenta en su sitio web con una sección de preguntas y respuestas para aclarar los temas más importantes para los asistentes al evento deportivo que se llevará a cabo el próximo año.

En EE.UU., once ciudades albergarán 78 partidos de la Copa Mundial 2026 FIFA

Sobre la emisión de los permisos de llegada de cada país sede precisa: “Tener un boleto para la Copa Mundial 2026 no garantiza la emisión de una visa o la admisión a Canadá, México o Estados Unidos".

Asimismo, aclara que no es necesario tener una entrada comparada para solicitar una visa, así como obtener el permiso de entrada al país no garantiza la compra o asignación de un ticket. “Puede solicitar una visa en cualquier momento, independientemente del proceso de emisión de boletos”.

La organización también advierte que si el titular de la entrada no obtiene la visa o la autorización de viaje necesarias, o se le niega la entrada a la nación debido al incumplimiento de algún requisito, “no tendrá derecho a ningún tipo de compensación por parte de FIFA Ticketing”.

Consejos de la FIFA para los fanáticos que desean viajar a la Copa Mundial

La agencia indica que por los tiempos de procesamiento involucrados para la expedición de una visa, se recomienda a cualquier persona que desee asistir al Mundial 2026 que “complete sus respectivas solicitudes lo antes posible para garantizar que todo transcurra sin problemas para la asistencia al torneo”.

Estados Unidos espera recibir a millones de visitantes internacionales en 11 ciudades Freepik

También aconseja que antes de comprar los boletos y planear el viaje, siempre se consulte con las autoridades de inmigración del país anfitrión para conocer los requisitos actuales de entrada, incluidos los tiempos de procesamiento.

“Es su responsabilidad comprender los documentos y los requisitos médicos necesarios para ingresar a cualquier país”, precisa la FIFA.

Los aficionados que deseen entrar a Estados Unidos para la Copa Mundial deben tener una visa de visitante válida (B1/B2). Además, deben poseer un pasaporte válido por seis meses más allá de su estancia prevista en el país.

FIFA Pass: el nuevo sistema de citas de visa con prioridad de EE.UU.

El pasado 17 de noviembre, el gobierno de Estados Unidos dio a conocer un nuevo sistema de citas con prioridad para visas americanas, al que llamaron FIFA Pass. La iniciativa está dirigida a los aficionados que asistirán al Mundial de Futbol el próximo año.

Estados Unidos exigirá a los asistentes al evento una visa de visitante o turismo Freepik

El Departamento de Estado de EE.UU. (DOS, por sus siglas en inglés) explicó que este método ofrece a cada aficionado, con boleto para un partido en el país norteamericano, la oportunidad de reservar una cita prioritaria en una embajada o consulado, requerida para la entrevista de tramitación de visado.

Once ciudades de Estados Unidos albergarán 78 partidos durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, incluida la final del torneo.

En un comunicado de la FIFA se indica que a principios de 2026, se compartirá con los titulares de entradas más información sobre el sistema de citas prioritarias.