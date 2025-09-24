Trump lanza la visa platino para residir en EE.UU. sin pagar impuestos: uno a uno, todos los requisitos

El endurecimiento de los trámites de visados y residencias permanentes ha sido de las políticas centrales del segundo mandato de Donald Trump. Sin embargo, el pasado 22 de septiembre, el presidente presentó una nueva categoría de visados como la Tarjeta Platino, que permitirá a los solicitantes permanecer en EE.UU. por un tiempo determinado sin estar sujeto a ciertos impuestos.

En qué consiste la visa platino y cómo solicitarla

La visa platino -más conocida como la Tarjeta Trump Platinum- consiste en una opción de residencia que le permitirá a una persona pasar más de 270 días en EE.UU. sin pagar impuestos, según consignó el sitio web oficial de la Trump Card. El trámite se divide en tres pasos:

Abonar una tarifa de procesamiento no reembolsable.

Pasar por un proceso de verificación y evaluación de antecedentes por parte del Departamento de Seguridad ( DHS , por sus siglas en inglés) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos ( Uscis ).

, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos ( ). Presentar una contribución de US$5 millones.

La Trump Platinum Card es una categoría superior a la Tarjeta Trump Gold Captura de pantalla/Trump Gold Card

Una vez aprobado, el titular podrá usar la Tarjeta Trump Platimun en los 50 estados. Por el momento, esta visa no se ha lanzado, por lo que los solicitantes deberán unirse a la lista de espera, ya que se procesará por orden de llegada.

La otra lista de visados de Donald Trump

Además de la visa platino, existen otro visado de menor categoría denominada Trump Gold Card o Tarjeta Dorada. Este trámite está dirigido a las personas capaces de "brindar un beneficio sustancial a Estados Unidos”.

La Trump Gold Card busca reemplazar las visas EB-1 y EB-2 Captura de pantalla/Trump Card

Esta visa permite vivir y trabajar de manera legal en Estados Unidos. Para ello, los individuos deben pagar una contribución requerida de US$1 millón.

La Trump Gold Card o Tarjeta Dorada tiene como objetivo remplazar las visas EB-1 y EB-2 tradicionales (destinadas a personas con habilidades excepcionales) y atraer capital extranjero directo al país. La solicitud incluye:

Una tarifa administrativa adicional de aproximadamente US$15 mil.

Un riguroso proceso de verificación por parte del Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional.

En cuanto a la Trump Gold Card Corporativa, se refiere a la modalidad para empresas o corporaciones que pueden acceder a este visado. Para ello, deben hacer una inversión mínima de US$2 millones por empleado. Una vez aprobado, deben pagar una pequeña tarifa anual de mantenimiento y una tarifa de transferencia.

Las últimas normativas de la administración Trump sobre trámites migratorios

Los nuevos sistemas de visado surgen poco después de que Donald Trump firmara una orden ejecutiva denominada “Restricción a la entrada de ciertos trabajadores no inmigrantes”, que exige una tarifa de US$100 mil a los usuarios que soliciten una visa H-1B.

La orden “Restricción a la entrada de ciertos trabajadores no inmigrantes” firmada por Donald Trump solicita un pago de US$100 mil para acompañar cualquier nueva petición de visa H-1B Alex Brandon - AP

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis) enfatizaron que esta medida no aplica para las visas H-1B emitidas previamente o cualquier petición presentada antes de la hora y fecha establecida.

Asimismo, no modifica los pagos ni las tarifas que deben pagarse para renovar el permiso bajo el programa, ya que el costo es único al presentar una nueva solicitud.