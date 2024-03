Viajes internacionales: ¿Puedo usar la Real ID para cruzar a Canadá y México?

Escuchar

La identificación Real ID se creó como un esfuerzo coordinado de los estados y el gobierno federal para combatir el terrorismo, el robo de identidad y otros delitos. A partir de mayo de 2025, será un requisito obligatorio en caso de querer usarla para propósitos específicos, como abordar vuelos comerciales a nivel nacional, pero ¿qué pasa con los viajes internacionales y su uso para cruzar a Canadá y México?

Todas las entidades, el Distrito de Columbia y los cinco territorios emiten licencias de conducir e identificaciones que cumplen con la Ley REAL ID, aprobada por el Congreso en 2005, que estableció estándares mínimos de seguridad para las tarjetas. Al mismo tiempo, prohíbe a ciertas agencias federales aceptar los documentos estándar para fines oficiales.

La Real ID será un requisito obligatorio a partir del 7 de mayo de 2025, si se la quiere usar como identificación para abordar aviones comerciales regulados por el gobierno federal Department of Homeland Security

Real ID: ¿se puede utilizar para cruzar a Canadá y México?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) indica en su sitio oficial que las tarjetas que cumplen con la legislación federal no se pueden utilizar para cruzar la frontera hacia Canadá, México u otros viajes internacionales. Asimismo, explica que la identificación no se pueden utilizar para viajes en cruceros marítimos internacionales.

Por su parte, el gobierno de Canadá indica que los ciudadanos de EE.UU., incluidos los ciudadanos estadounidense-canadienses, deben portar una identificación adecuada y cumplir con los requisitos básicos para ingresar al país, como un pasaporte estadounidense válido, una tarjeta de pasaporte o una tarjeta NEXUS.

Se advierte a los viajeros estadounidenses que si planean salir del país, aún necesitará un pasaporte. En cambio, si se trasladan dentro de EE.UU., necesitarán una forma válida de identificación: ya sea su Real ID u otra alternativa aceptable, como un pasaporte, no ambas.

Las tarjetas Real ID no se pueden utilizar para cruzar la frontera hacia Canadá y México Washington State Department of Licensing

¿Qué pasa con la Real ID y los vuelos nacionales?

La fecha de entrada en vigor de la Ley Real ID es el 7 de mayo de 2025. Ese será el momento en que las agencias federales, incluidos el DHS y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) solo aceptarán para ciertos fines las licencias y tarjetas de identificación emitidas por los estados que cumplan con los estándares de seguridad de la legislación.

A partir de ese día, todos los residentes de estados y territorios deberán presentar una licencia que cumpla con ley, u otra forma de identificación aceptable, para acceder a las instalaciones federales, ingresar a las plantas de energía nuclear y abordar aviones comerciales regulados por el gobierno federal. La ley no prohíbe que una agencia acepte otras formas de documentos de identidad, como un pasaporte o tarjeta de pasaporte.

Cómo identificar una tarjeta Real ID

Las credenciales que cumplen con Real ID tendrán una marca en la parte superior de la tarjeta, que puede ser una estrella dorada, negra o un oso en el caso de California. Si la tarjeta no tiene uno de estos distintivos, no cumple con la ley y no será aceptada como prueba de identidad para los propósitos antes mencionados.

Las tarjetas que cumplen con la Real ID se pueden identificar por su distintivo en la parte superior derecha TSA

¿Cómo sacar la Real ID en EE.UU.?

El DHS recomienda visitar el sitio web de la agencia de licencias de conducir de cada estado para averiguar exactamente qué documentación se requiere para obtenerla, y señala que, como mínimo, se deben proporcionar documentos que acrediten:

Nombre legal completo y fecha de nacimiento.

Número de Seguro Social.

Comprobante de domicilio de residencia principal y estatus jurídico.