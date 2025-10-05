Vivieron cinco años en la misma casa, pero nunca imaginaron el increíble secreto que escondía una de sus paredes

James Orrigo y su esposa compraron una casa en Maine y creyeron conocer cada rincón de su nuevo hogar. Pero durante una barbacoa, una curiosa ventana sobre la cocina llamó su atención, llevándolos a un hallazgo inesperado: una habitación secreta que había permanecido oculta durante años. Actualmente, la pareja transforma este espacio en un “escondite” con temática náutica.

Maine: una pareja descubrió una habitación oculta tras cinco años en su casa

Orrigo y su pareja se mudaron a la casa en 2020, pero recién este año, durante una reunión con amigos, notaron un detalle inusual en su hogar. “Estábamos haciendo una parrillada con amigos y notamos una extraña ventanita sobre nuestra cocina. Pero no hay habitaciones sobre la cocina, lo que nos despertó curiosidad”, sostuvo en diálogo con Newsweek.

El joven compartió en las redes sociales el descubrimiento de la habitación secreta (Instagram: @ladinabttle)

Al principio, la pequeña ventana superior parecía solo un elemento decorativo. Pero el joven de 34 años notó que estaba atornillada desde el interior. Entonces, decidió realizar una inspección más minuciosa, que lo llevó a un descubrimiento sorprendente: un cuarto secreto que había permanecido oculto durante años.

“Era extraño y añadía al misterio”, dijo. Orrigo decidió romper un vidrio, desatornillar el marco y meterse dentro. En su interior, encontró un espacio completamente sellado e invisible desde el resto de la vivienda.

“De repente teníamos todo este cuarto que nunca supimos que existía. Todos nos emocionamos con la esperanza de hallar un tesoro escondido, una habitación secreta o, en el mejor de los casos, espacio de almacenamiento extra, algo difícil de conseguir hoy en día con nuestros cuatro hijos, nuestro perro y las gallinas”, detalló el joven.

Cómo fue el descubrimiento de la habitación secreta

El hallazgo no tardó en trascender la familia, ya que Orrigo documentó todo en una serie de videos que fueron publicados en su cuenta de Instagram. En el primer video, se observa cómo sube una escalera, rompe una ventana e ingresa a un pasadizo secreto. “Hay algo aquí, ¡eso es una puerta!”, afirmó el joven.

La pareja va a transformar la habitación secreta en escondite con temática naútica (Instagram: @ladinabttle)

En una segunda publicación, Orrigo corta con un cuchillo la entrada para poder acceder a la habitación. “El primer paso es empezar a limpiarlo, sacar todo el polvo y las telarañas. La siguiente etapa es buscar inspiración para el épico pasadizo secreto”, indicó.

De cuarto oculto a escondite náutico: el proyecto familiar en Maine

En lugar de dejar el espacio vacío, la pareja quieren transformarlo en un espacio personal. “La estamos convirtiendo en un escondite con temática náutica lleno de misterio: pasadizos secretos, compartimentos y pequeños detalles que despiertan la imaginación”, explicó.

Orrigo registró todo el hallazgo en publicaciones de su cuenta personal, con la intención de inspirar tanto a sus hijos como a sus seguidores Captura de pantalla Instagram: @ladinabattle

Para Orrigo, el proyecto también tiene un valor sentimental: sus familiares eran carpinteros que se destacaban por incluir detalles ocultos en sus trabajos. “Mi bisabuelo Sal, en particular, era conocido por su amor al misterio y la artesanía. Recuerdo haber hallado un escritorio que él construyó con un cajón con resorte lleno de tesoros. Esto se siente como un homenaje a ese legado”, precisó.

El joven tiene previsto mostrar la renovación en Instagram, con la intención de motivar tanto a sus seguidores como a su familia. “Es una manera de inspirar a nuestros hijos, y, con suerte, a otros, a seguir explorando, mantener la curiosidad y encontrar maravillas en el mundo que los rodea”, afirmó.