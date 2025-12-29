Seguro Social 2026: experto recomienda no comprar estos 3 productos que subirán de precio por aranceles

El aumento de precios de bienes y servicios en Estados Unidos, impulsado en parte por el alza de los aranceles, comienza a impactar con mayor fuerza en los adultos mayores jubilados, un grupo con ingresos fijos que se ve obligado a ajustar su presupuesto para asegurar la estabilidad económica a largo plazo.

Jubilados de EE.UU., uno de los sectores más afectados

Robin Valadares, fundador de Financially Fulfilled Physio, explicó a GoBankingRates que los aranceles funcionan como una especie de impuesto indirecto a las importaciones, cuyos efectos recaen de manera desproporcionada en los jubilados. Según el especialista, uno de cada cuatro adultos mayores ya enfrenta dificultades para afrontar el aumento del costo de vida.

Entre los productos que recomienda evitar o reducir para ahorrar dinero se encuentran:

Electrodomésticos y electrónicos

Muchos de estos artículos son importados y han aumentado de precio debido a los aranceles. El experto aconseja no adquirir modelos nuevos, optar por equipos reacondicionados o de segunda mano y, antes de desechar un aparato, evaluar si puede repararse en comercios locales.

Ropa y calzado importados

Valadares no sugiere dejar de comprar ropa, sino ser más selectivos. Gran parte de las prendas proviene del extranjero y podría encarecerse hasta un 17% en el próximo año. Recomienda evitar compras impulsivas y priorizar calidad sobre cantidad.

Alimentos y productos básicos importados

Los alimentos han sido uno de los rubros más afectados por la inflación. Productos importados u orgánicos, como aceite de oliva, arroz procesado, frutas y verduras extranjeras, están sujetos a aranceles y pueden resultar menos convenientes para el presupuesto mensual.

Consejos para jubilados para ahorrar ante el aumento de precios

El especialista destacó que los jubilados pueden proteger sus ingresos si adoptan hábitos de consumo más estratégicos:

Los beneficios mensuales de jubilación podrían aumentar US$56 (Pexels/Karola G)

En electrónica , buscar tiendas de segunda mano, artículos reacondicionados y aprovechar descuentos.

, buscar tiendas de segunda mano, artículos reacondicionados y aprovechar descuentos. En ropa y calzado , comprar en tiendas de consignación, elegir prendas duraderas y evitar la llamada moda rápida ( fast fashion ).

, comprar en tiendas de consignación, elegir prendas duraderas y evitar la llamada ( ). En alimentos, priorizar productos locales y de temporada, evitar importaciones innecesarias y aprovechar ofertas en productos no perecederos.

Aumentará el pago del Seguro Social a jubilados en 2026

Los jubilados cubiertos por el Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) tendrán un aumento en sus pensiones y otras protecciones en sus pagos mensuales debido al ajuste por costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés).

Aumentará el pago del Seguro Social a los jubilados en 2026 (Unsplash)

Los beneficiarios de los programas del Seguro Social y los pagos del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) tendrán un aumento del 2,8% a partir del 1° de enero de 2026.

En promedio, según la SSA, los jubilados recibirán un aumento en sus pensiones de 56 dólares por mes.

Además de los adultos retirados, la dependencia también aumentará los pagos mensuales a los afiliados de sus otros programas, como personas con discapacidad o viudas, de 2,8%.