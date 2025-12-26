Una nueva encuesta revela el sector que dejó de apoyar a Donald Trump en EE.UU.

El respaldo a Donald Trump dentro de un sector clave del electorado estadounidense mostró un deterioro profundo y sostenido. En específico, una nueva encuesta reveló que la clase trabajadora se convirtió en el grupo que más se alejó del presidente en términos de aprobación.

La clase trabajadora y el quiebre del apoyo a Donald Trump

Durante la elección presidencial de 2024, los votantes de menores ingresos inclinaron levemente la balanza a favor de Trump, un fenómeno que rompió con tendencias previas y que se explicó, en gran medida, por un discurso centrado en la economía, el empleo y la promesa de una baja inmediata de los precios.

El nivel de rechazo entre quienes ganan menos de US$50.000 anuales alcanzó un saldo neto negativo de -34 puntos Joe Holland / Unsplash

Sin embargo, ese respaldo comenzó a erosionarse de manera acelerada. Según el panorama que describió Newsweek, la aprobación del mandatario republicano entre quienes ganan menos de 50.000 dólares anuales cayó a niveles históricamente bajos.

La encuesta de YouGov/Economist mostró que solo el 31% de ese segmento aprobó la gestión general de Trump, frente a un 65% que expresó desaprobación y un 4% que no tomó posición.

El saldo neto fue contundente: una imagen negativa de -34 puntos, peor que la registrada en noviembre pasado, cuando el rechazo ya superaba con amplitud al apoyo.

Qué opinan sobre Trump quienes tienen ingresos menores a US$50.000

Dentro del universo de la clase trabajadora de menores ingresos, la evaluación del desempeño presidencial mostró un patrón consistente de rechazo en casi todos los temas centrales de la agenda.

En términos generales, la percepción sobre el rumbo de Estados Unidos también fue mayoritariamente negativa. Solo el 29% de los encuestados con ingresos inferiores a US$50.000 consideró que el país norteamericano avanza en la dirección correcta, mientras que el 61% afirmó que está en el rumbo equivocado.

Solo el 29% de los encuestados en el estrato de menores ingresos considera que Estados Unidos avanza en la dirección correcta Freepik

Estos fueron los puntos más relevantes del sondeo en este grupo:

El 65% desaprobó el trabajo de Trump como presidente , con un 51% que manifestó un rechazo fuerte.

, con un 51% que manifestó un rechazo fuerte. La aprobación total se ubicó en 31% , dividida entre un 19% que apoyó con firmeza y un 12% que lo hizo de manera moderada.

, dividida entre un 19% que apoyó con firmeza y un 12% que lo hizo de manera moderada. En empleo y economía , solo el 32% aprobó la gestión, frente a un 58% que la desaprobó.

, solo el 32% aprobó la gestión, frente a un 58% que la desaprobó. El manejo de los aranceles resultó uno de los puntos más débiles: apenas el 29% expresó aprobación, mientras que el 59% mostró rechazo.

resultó uno de los puntos más débiles: apenas el 29% expresó aprobación, mientras que el 59% mostró rechazo. En inmigración , el 38% avaló la política presidencial, pero el 53% se mostró en contra.

, el 38% avaló la política presidencial, pero el 53% se mostró en contra. La política exterior obtuvo un 34% de aprobación y un 55% de desaprobación.

obtuvo un 34% de aprobación y un 55% de desaprobación. En el manejo Ejército, un área tradicionalmente más favorable, la desaprobación alcanzó el 54%, superando al 36% de respaldo.

Cómo cambia el apoyo a Trump según los ingresos

El comportamiento del electorado se modifica de forma gradual a medida que aumenta el nivel de ingresos. Entre quienes ganan entre US$50.000 y US$100 mil anuales, la imagen del presidente resultó más equilibrada, aunque todavía con un sesgo negativo en varios rubros.

En este grupo, el 45% aprobó el trabajo general de Trump, mientras que el 52% lo desaprobó. La economía y el empleo mostraron una división similar, con un 45% de respaldo y un 51% de rechazo.

En los sectores con ingresos medios y altos el índice fue más equilibrado, aunque también primó la desaprobación Freepik

Sin embargo, aparecieron áreas donde el respaldo fue superior, algo que no ocurrió entre los sectores de menores recursos:

En el manejo del Ejército , el 50% aprobó la gestión presidencial, frente a un 43% que la desaprobó.

, el 50% aprobó la gestión presidencial, frente a un 43% que la desaprobó. La política migratoria alcanzó un 50% de aprobación, impulsada por un 38% que apoyó de forma contundente.

alcanzó un 50% de aprobación, impulsada por un 38% que apoyó de forma contundente. Los aranceles y la política exterior mantuvieron saldos negativos, con niveles de desaprobación del 53% y 48%, respectivamente.

Los hogares de mayores ingresos, el sector más favorable para Trump

Entre los estadounidenses con ingresos superiores a US$100 mil anuales se registraron los niveles más altos de aprobación, aunque incluso allí la imagen presidencial no logró consolidarse como claramente positiva. El 47% respaldó el desempeño general de Trump, frente a un 51% que lo desaprobó.

En los temas específicos, las opiniones quedaron divididas casi en partes iguales. El manejo del Ejército empató con un 48% de opinión favorable y un 48% negativa, mientras que la inmigración, la política exterior y los aranceles mostraron mayorías leves de rechazo.