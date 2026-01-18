Atención migrantes: Uscis sube las tarifas de “premium processing” desde el 1° de marzo de 2026

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) aplicará un incremento en los costos del procesamiento prioritario a partir de marzo de 2026. La medida, autorizada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), ajusta las tarifas según la inflación acumulada y modifica los montos que deberán pagar quienes soliciten trámites migratorios acelerados.

Qué implica el aumento del procesamiento prioritario del Uscis

El “premium processing”, también conocido como procesamiento prioritario, es un servicio opcional que permite a ciertos solicitantes obtener una respuesta del Uscis dentro de un plazo específico , que varía según el formulario y la categoría migratoria.

, que varía según el formulario y la categoría migratoria. Para acceder a este beneficio, es obligatorio presentar el formulario I-907 y pagar una tarifa adicional, independiente del costo regular del trámite principal.

El nuevo ajuste se basa en el índice de inflación registrado entre junio de 2023 y junio de 2025 para mantener el valor real de estos servicios

Con el nuevo esquema, los montos aumentarán en tres niveles diferenciados, según el tipo de solicitud. Algunos costos pasarán de US$1685 a US$1780, otros de US$1965 a US$2075, y los más elevados de US$2805 a US$2965.

De acuerdo con el comunicado oficial, estos valores deberán aplicarse sin excepción a todas las solicitudes enviadas con matasellos del 1° de marzo de 2026 o posterior. Cualquier formulario presentado con un monto incorrecto será rechazado automáticamente y el pago será devuelto.

Estas son las nuevas tarifas según el tipo de beneficio migratorio

El aumento impactará en una amplia variedad de trámites:

Pago de US$1780 : este valor aplica a ciertas peticiones de trabajadores no inmigrantes, como las clasificaciones H-2B y R-1, así como a solicitudes de autorización de empleo (formulario I-765) para estudiantes F-1 que solicitan el programa de capacitación práctica opcional (OPT) o su extensión para áreas STEM.

: este valor aplica a ciertas peticiones de trabajadores no inmigrantes, como las clasificaciones H-2B y R-1, así como a solicitudes de autorización de empleo (formulario I-765) para estudiantes F-1 que solicitan el programa de capacitación práctica opcional (OPT) o su extensión para áreas STEM. Incremento de US$2075 : en este caso, se incluyen las solicitudes del formulario I-539 para extender o cambiar el estatus de no inmigrante, utilizadas por estudiantes y visitantes de intercambio bajo las clasificaciones F, J y M, además de algunos dependientes que buscan prolongar su estadía legal en el país norteamericano.

: en este caso, se incluyen las solicitudes del formulario I-539 para extender o cambiar el estatus de no inmigrante, utilizadas por estudiantes y visitantes de intercambio bajo las clasificaciones F, J y M, además de algunos dependientes que buscan prolongar su estadía legal en el país norteamericano. Tarifa de US$2965: se aplicará a múltiples clasificaciones del formulario I-129, como H-1B, L-1, O, P, Q y TN. También se incluye el formulario I-140 para peticiones de inmigrantes basadas en el empleo, como EB-1, EB-2 y EB-3, incluidas aquellas con exención por interés nacional y cargos ejecutivos multinacionales.

Los nuevos costos afectarán diversos trámites

Reglas clave para evitar rechazos en las solicitudes del Uscis

El DHS y el Uscis remarcaron que el cumplimiento de las reglas de presentación será determinante para que las solicitudes sean aceptadas. La fecha del matasellos es el criterio principal para definir qué tarifa corresponde. Toda solicitud enviada a partir del 1° de marzo de 2026 deberá reflejar los nuevos montos, sin excepción.

Otro aspecto central es que el monto de procesamiento prioritario debe pagarse por separado del trámite principal. No puede combinarse ni está sujeta a exenciones, incluso cuando el solicitante califique para una reducción en el monto regular del formulario base.

Además, el formulario I-907 debe estar correctamente completado, firmado y acompañado del pago exacto. En caso de errores, el Uscis no corregirá el saldo ni solicitará ajustes: la presentación será rechazada y deberá iniciarse nuevamente el proceso.

Este beneficio permite que formularios clave, como el I-129, I-140, I-765 e I-539, reciban una respuesta oficial en plazos garantizados de entre 15 y 45 días hábiles

Cómo solicitar el “premium processing” en 2026, según el Uscis

Según el sitio oficial de la agencia, para acceder al procesamiento prioritario, los interesados deben presentar el formulario I-907, ya sea junto con el principal o de manera posterior, si la solicitud elegible ya se encuentra en trámite. El Uscis permite distintas modalidades de presentación, según el tipo de beneficio.

En algunos casos, la petición puede realizarse en línea, como ocurre con ciertos estudiantes F-1 que solicitan OPT o extensiones STEM, o con personas que buscan cambiar su estatus. En otros, el envío debe realizarse por correo postal a la dirección específica indicada por el organismo para cada formulario.

Una vez aceptada la solicitud, el “premium processing” garantiza que la agencia tomará una acción dentro de un periodo determinado. Estos plazos varían entre 15, 30 o 45 días hábiles, según el formulario y la clasificación migratoria. La acción puede consistir en una aprobación, una denegación, pedidos de pruebas adicionales o una notificación de intención de denegación.