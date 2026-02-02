¿Volverá a nevar en Florida? Alertas vigentes y hasta cuándo continúa la ola de frío en Orlando y Miami

Florida se mantiene bajo un severo azote invernal, con temperaturas que la situaron incluso por debajo de zonas de Alaska. La posibilidad de nuevas nevadas y la continuidad de las bajas marcas térmicas centran la atención en Orlando y Miami, que enfrentan una ola de frío extremo con alertas vigentes hasta mediados de la próxima semana.

Hasta cuándo continúa la ola de frío en Orlando y Miami

Según informes del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), la probabilidad de nuevas nevadas es una pregunta recurrente. Si bien “es posible que caigan algunas nevadas, pero no deberían quedar en el suelo”, advirtió la autoridad climática en Florida.

Orlando amaneció el domingo a -4 °C, en contraste con los 0 °C de Juneau, Alaska. Miami, por su parte, alcanzó los 0 °C, lo que significó un récord diario, con la mañana más fría desde 2010.

También se han batido récords históricos de frío para febrero en Daytona Beach (-5 °C), Melbourne (-3,8 °C) y Vero Beach (-3,3 °C).

El “Estado del Sol” atraviesa una histórica ola de frío Chris O'Meara� - AP�

El pronóstico para Orlando detalla la continuidad del frío

El lunes Florida presentará heladas antes de las 9 a. m., con sol y una máxima de 13 °C, aunque la sensación térmica mínima rondará los 6 °C.

El lunes por la noche se anticipan heladas generalizadas después de la 1 a. m., con un cielo mayormente despejado y una mínima de 0 °C.

Recién el martes se observará una mejora, con heladas generalizadas por la mañana, pero una máxima que alcanzará los 18 °C.

Las alertas se mantienen en Florida

Las autoridades meteorológicas han emitido “múltiples peligros meteorológicos” para este fin de semana, lo que incluye “temperaturas peligrosamente frías”, “fuertes vientos” y “condiciones marinas peligrosas”, afirma el NWS.

Se recomienda “asegurar los objetos sueltos” ante las ráfagas de viento. La situación se agrava con los cortes de luz: poweroutage.us reportó a casi 20.000 hogares y negocios sin electricidad, dejando a muchos sin calefacción en un rango de temperaturas que oscila entre los -6 °C en el norte y 1 °C en el sur de Florida.

Este clima inestable es el resultado de una “enorme perturbación del vórtice polar” que ha deformado la corriente en chorro, permitiendo que el aire ártico se canalice directamente.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.