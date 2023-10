escuchar

Mientras que en la ciudad de Nueva York se registra una gran afluencia de arribos de migrantes, los funcionarios locales prueban más medidas para controlar la crisis. Ahora, los dirigen a una especie de centro de cambio de billetes de avión, donde pueden obtener un ticket gratis para viajar a cualquier parte del mundo. Este es el último esfuerzo de la administración del alcalde Eric Adams para deslindarse del cuidado de los recién llegados.

El centro de emisión está en una oficina de una iglesia reformada en East Village y solo tiene el propósito de encargarse de las compras de tickets para solicitantes de asilo que quieran salir de la metrópoli, de acuerdo con The New York Post. “Aquí, la ciudad redoblará los esfuerzos para comprar billetes para los migrantes con el fin de ayudarlos a dar los siguientes pasos en su viaje y nos ayuda a resolver las operaciones en el Roosevelt (un refugio) para los recién llegados”, indicó un portavoz de Adams.

En sus anuncios recientes, el alcalde ha resaltado la situación crítica que se vive en Nueva York, al mismo tiempo que advierte a los que opten por quedarse de que se aproxima un frío invierno y que algunas personas podrían terminar en las calles con los refugios en su máxima capacidad. “Cuando estás fuera de la habitación, significa que estás fuera. Cada año, mis familiares se presentan para el Día de Acción de Gracias y todos quieren dormir en mi casa. No hay más espacio. Ahí es donde estamos ahora mismo”, indicó en declaraciones del martes pasado, citadas por Politico.

Nueva York vive una crisis migratoria John Minchillo / AP

De acuerdo con The Post, el costo de comprar un billete de avión es en muchos casos más económico que cubrir los US$380 que le cuesta a la ciudad cada día alojar a un solicitante de asilo en los albergues. Por ahora, no está claro cuántas personas aprovecharon el beneficio. Sin embargo, algunos medios informaron que ya se registraron personas que acceden a obtener uno a sitios tan lejos como Marruecos.

Por otro lado, migrantes que no quieren volverse ni trasladarse a otros lados también han terminado en el centro de emisión de tickets. Según compartieron con The Post, cuando se alcanzó el límite en los refugios gestionados por la ciudad, les dijeron que siguieran una dirección. No obstante, no les mencionaron el propósito del centro al que se dirigían. Aun así, rechazaron usar la opción de comprar pasajes de avión porque están próximos a obtener sus permisos de trabajo, en tanto que en otros casos no quieren tener que empezar de nuevo.

Cambio en las políticas para migrantes en Nueva York

La oferta de los billetes de avión gratis no es reciente, sino que la ciudad lleva varios meses ofreciéndoselos a los migrantes, pero la creación del centro de emisión es parte de una estrategia más agresiva. Asimismo, se cambió el límite de permanencia en un refugio gestionado por la ciudad de 60 a 30 días. Cuando se cumple el plazo, se tiene que volver a solicitar el ingreso en el sistema.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, ha implementado medidas para poder controlar la inmigración Ted Shaffrey - AP

Actualmente, la ciudad se ocupa de los 130 mil migrantes que llegaron desde el año pasado. Las autoridades locales y estatales se han enfrentado también con la administración liderada por el presidente Joe Biden, ante la que acusan es una falta de resolución federal.