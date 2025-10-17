Walmart o Target, ¿dónde es más barato comprar dulces de Halloween en Estados Unidos?

Halloween es una celebración que se vive anualmente en Estados Unidos y en otras partes del mundo. La noche del 31 de octubre, niños y adultos salen a las calles a pedir dulces, disfrazados de fantasmas, monstruos y otros personajes de terror. Las casas que se nieguen a brindarles golosinas, podrían ser víctimas de alguna travesura, pues así lo marca la tradición, por lo que muchos se preparan y aprovechan las ofertas de tiendas como Walmart o Target para abastecerse con caramelos.

Cuál es más barato, Walmart o Target, para comprar dulces en EE.UU.

Las dos tiendas de minoristas cuentan con algunas ofertas y paquetes de dulces para Halloween, para facilitar a los compradores su experiencia en esta celebración. Además, se estima que los estadounidenses gastan alrededor de US$3900 millones en caramelos este 2025, según Times Union.

Walmart anuncia promociones de Halloween durante octubre 2025 (Facebook/Walmart)

Por su parte, Walmart anunció que sus clientes tendrán al menos un 30% de ahorro en bombones, caramelos, chocolates y dulces de temporada, según su sitio web.

Mientras que Target promociona paquetes de golosinas que van desde los US$5,99, además de hasta un 25% de descuento en marcas como Candyman, de acuerdo con su página.

Target tiene promociones de paquetes de dulces para celebrar Halloween (Facebook/Target)

Comparaciones de precios entre Walmart y Target

Los Nerds Juicy Gummy Cluster de 7,5 onzas (212,6 gramos) en Target se venden en US$4,49, mientras que en Walmart están en US$3,97.

Los Snickers Milk Chocolate, Peanut Butter, & Almond Candy Bars de “tamaño fiesta”, están en US$8,99 en Target y en US$7,96 en Walmart.

El paquete de Reese’s Peanut Butter Milk Chocolate Pumpkins, edición especial de Halloween con seis barras de 1,2 onzas (34 gramos) cada una, cuesta US$6,12 en Walmart y US$6,49 en Target, aunque esta última tienda tiene en promoción el paquete de 9,6 onzas (272 gramos) de los mismos chocolates por US$4,79.

Los paquetes de dulces para Halloween incluyen diversas piezas para compartir (Pexels/Kristina Paukshtite)

Otro paquete especial para Halloween disponible en ambas tiendas es el de Sour Patch, que contiene 40 piezas para repartir y en Target se vende por US$5,99, mientras que la competencia los ofrece por US$5,87.

Los caramelos Skittles también son populares durante la Noche de Brujas y ambas tiendas los venden en precios muy similares. La bolsa con 20 piezas se oferta en Walmart en US$4,97 y en Target en US$4,99.

En los paquetes comparados, la tienda que tiene los precios más baratos es Walmart, aunque Target se mantiene en la competencia con promociones especiales y existen otros productos en donde los costos son similares, o con diferencia de pocos centavos.

Por qué en EE.UU. se piden dulces en Halloween

La tradición de pedir dulces en Halloween habría surgido de una práctica celebrada en Navidad, según lo dicho por la autora Lisa Morton en su libro Trick or Treat: A History of Halloween (Dulce o truco: una historia de Halloween).

Fue alrededor de los siglos XVIII y XIX que surgió la práctica llamada "belsnickling“, que podría considerarse como la antecesora de la actividad típica de la Noche de Brujas, pues consistía en disfrazarse y salir a las calles a tocar las puertas en busca de comida.

Conforme avanzaron los años, más jóvenes se sumaron a esta iniciativa en la que ofrecían hacer trucos a cambio de alimentos.

Pedir dulces en Halloween es una tradición nacida hace varias décadas (Pexels/Yaroslav Shuraev)

Mientras que otros movían las cosas de lugar o tocaban las ventanas para simular actividad paranormal, por lo que los vecinos comenzaron a darles dulces para evitar estragos en sus propiedades, así habría surgido la frase “dulce o truco”.

Esto se convirtió en tradición no solo en Estados Unidos, sino también en Canadá, donde los periódicos de las décadas de 1920 y 1930 comenzaban a usar dicha expresión para referirse a las actividades de Halloween.

Pese a que el pedir dulces cada 31 de octubre se vio interrumpido durante la Segunda Guerra Mundial, una vez terminado el conflicto la costumbre se retomó con mayor fuerza.