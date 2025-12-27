Walmart tiene una casa prefabricada que se instala en 5 días: es de dos pisos y con terraza por menos de US$30 mil

Ante el aumento en la demanda de casas prefabricadas en Estados Unidos, Walmart ofrece ahora una unidad pequeña de dos pisos y terraza. Es de rápida instalación y su costo no supera los 30.000 dólares, incluyendo la asesoría de un ingeniero especializado.

Cuál es la casa prefabricada de dos pisos por menos de 30.000 dólares en Walmart

Walmart ofrece en su sitio web una casa prefabricada de dos niveles con terraza por un precio de 29.999 dólares. El producto es vendido y enviado por la marca THLAND, y destaca por su diseño moderno, compacto y funcional, pensado para espacios reducidos.

La casa de dos pisos que se vende en Walmart se puede instalar en menos de cinco días (Walmart)

Según la descripción del fabricante, se trata de una vivienda que apuesta por la simplicidad, la sostenibilidad y el uso de tecnología innovadora, además de poder adaptarse con facilidad a distintos entornos y usos.

Cómo es la casa de dos pisos con terraza por menos de 30.000 dólares

La vivienda está construida con paneles modulares de materiales resistentes, cuyos conectores vienen numerados para facilitar el ensamblaje, ya sea por profesionales o por los propios propietarios. De acuerdo con la información publicada en la página de Walmart, el diseño está pensado para simplificar el proceso de instalación.

La casa prefabricada de dos pisos incluye asesoramiento de un experto (Walmart)

El modelo es portátil y cuenta con ranuras para montacargas y ruedas extraíbles, lo que permite su reubicación. Además, cumple con los estándares de envío de contenedores ISO 1496-1 utilizados en Estados Unidos.

Cada contenedor mide aproximadamente seis metros de largo, casi tres metros de ancho y 2.8 metros de alto. La casa está conformada por dos contenedores: uno que funciona como planta baja y otro como primer nivel.

Incluye una escalera exterior en la parte trasera que da acceso al segundo piso, donde se encuentra una terraza de cerca de nueve metros cuadrados, un espacio pensado para actividades al aire libre como desayunos o cenas.

Fácil de instalar, en menos de cinco días

Gracias a que cuenta con paneles numerados, la instalación de esta casa prefabricada de dos pisos es rápida y sencilla, que permite armar el inmueble en el lugar de entrega entre tres y cinco días, y solo son necesarias herramientas básicas para hacerlo, según los detalles del producto.

La casa de dos pisos tiene una garantía de hasta 10 años (Walmart)

La empresa que vende la casa ofrece servicio gratuito de diseño 3D y una garantía anticorrosión de 10 años, así como asesoramiento y soporte de instalación in situ por parte de uno de sus ingenieros, para garantizar la correcta instalación de la estructura.

De igual manera, la firma se compromete a dar mantenimiento y servicio postventa, al finalizar el ensamblaje de la casa, que se puede utilizar para uso personal, ya sea para una casa de huéspedes, de campo o para un fin de semana, o también para rentarla en una aplicación de alquileres.

Cada contenedor de 40 HQ, se envía de manera eficiente por la firma para agilizar la entrega a nivel mundial que, según estima la página, tarda entre dos y tres semanas en llegar al usuario final una vez que se concreta la compra, con opción de devoluciones hasta un mes después de la transacción.