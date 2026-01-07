Warner descarta la oferta de Paramount pese al respaldo multimillonario de Larry Ellison y se inclina por Netflix

NUEVA YORK.- El consejo de administración de Warner Bros Discovery (WBD) rechazó la oferta mejorada de su competidor Paramount Skydance. La compañía reafirmó su preferencia por la propuesta de Netflix y solicitó a sus socios que mantengan el respaldo a esta última operación.

Según el comunicado oficial de la empresa, la cúpula directiva determinó que la oferta pública de adquisición de Paramount no responde a los intereses de la firma ni de sus inversores.

La torre de agua de Paramount Pictures en Los Ángeles el 18 de diciembre del 2025. (AP foto/Jae C. Hong) Jae C. Hong - AP

Esta decisión marca un punto crítico en una batalla corporativa que involucra miles de millones de dólares y la intervención del gobierno de Estados Unidos.

Samuel Di Piazza Jr., presidente de Warner Bros Discovery, declaró que el acuerdo con Netflix ofrece un valor superior con mayores niveles de certeza.

En contraste, la propuesta de Paramount impone riesgos y costos significativos que el directorio no acepta.

La disputa por el control de uno de los catálogos más valiosos de la industria comenzó meses atrás, cuando Warner se puso a la venta tras recibir múltiples ofertas no solicitadas.

Paramount, Netflix y Warner Bros. Collage

Netflix propuso una transacción inicial de 72.000 millones de dólares que se enfoca en el negocio de los estudios y el streaming, el cual abarca activos como HBO Max. Bajo este esquema, las operaciones de noticias y cable de la empresa se separarían en una entidad independiente antes de cerrar la venta.

Por su parte, Paramount Skydance, bajo el mando de David Ellison, lanzó una oferta hostil que valora a la totalidad del gigante del entretenimiento en cifras que oscilaron entre los 77.900 millones y los 108.400 millones de dólares.

La torre de agua de Warner Bros. en los estudios Warner Bros. en Burbank, California, el viernes 5 de diciembre de 2025. (Foto AP/Jae C. Hong) Jae C. Hong - AP

A diferencia de su competidor, Paramount pretende la adquisición del 100% de la compañía, con la inclusión de señales como CNN y Discovery.

Para fortalecer su posición, la empresa incorporó una garantía personal irrevocable de 40.400 millones de dólares que aporta el magnate Larry Ellison, fundador de Oracle y padre del actual CEO de Paramount.

Sin embargo, el directorio de Warner calificó esta propuesta como una compra apalancada.

Según las autoridades de la firma, el plan de Paramount conlleva una cantidad extraordinaria de financiamiento de deuda que pone en peligro el éxito de la transacción.

Larry Ellison y David Ellison Fuente: X

Además, estiman que un acuerdo con los Ellison podría demorar entre 12 y 18 meses, un plazo excesivo frente a la celeridad que ofrece la opción de Netflix.

El conflicto trasciende lo económico para situarse en el centro de la política en Washington. El presidente Donald Trump intervino públicamente en la puja y expresó dudas sobre la fusión entre Netflix y Warner.

El mandatario, quien mantiene una relación estrecha con Larry Ellison, afirmó que participará de forma personal en la decisión regulatoria del gobierno. Trump argumentó que el dominio de Netflix en el mercado representa un problema de cuota de mercado enorme que requiere revisión.

La cadena de noticias CNN es una pieza clave en este tablero estratégico. El presidente manifestó su deseo de que este medio, con el cual mantiene una disputa histórica, pase a manos de nuevos dueños.

Paramount presentó una oferta pública de adquisición en efectivo por Warner Bros. Discovery.

Trump tildó a la gerencia actual del canal de “deshonesta” y sugirió que la venta total del paquete es el camino adecuado. Esta postura del Poder Ejecutivo sembró alarmas sobre una posible concentración mediática con impacto en la línea editorial.

A pesar de que Ted Sarandos, codirector de Netflix, visitó la Casa Blanca para defender su proyecto, la ofensiva de Paramount modificó el clima regulatorio. Mientras el Departamento de Justicia prepara investigaciones por presunto monopolio contra la empresa de streaming, la oferta de la familia Ellison se presenta como un camino más seguro bajo la administración actual.

En un intento por igualar las condiciones de su rival, Paramount aumentó el pago prometido a los accionistas a 5800 millones de dólares en caso de que los reguladores bloqueen el trato.

Warner Bros. Discovery. Fuente: X

No obstante, este gesto resultó insuficiente para convencer al consejo de Warner, que insiste en que el acuerdo vinculante con Netflix ofrece una protección superior contra riesgos.

Agencias AP, AFP y ANSA