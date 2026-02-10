El primero en dos décadas: el Zoológico Smithsonian presenta al primer bebé elefante nacido en Washington

El Zoológico Nacional Smithsonian (Smithsonian National Zoological Park) presentó a la primera bebé elefanta nacida en Washington en más de 20 años. La noticia fue bien recibida entre especialistas y defensores de la conservación animal, puesto que se trata de una especie en peligro de extinción y su reproducción representa grandes desafíos.

Washington presenta a su primera cría de elefante del Zoológico Nacional Smithsonian

La nueva integrante de la manada pesa 140 kilos y tiene 98 centímetros, de acuerdo con información del Zoológico Nacional Smithsonian y el Instituto de Biología de la Conservación (NZCBI, por sus siglas en inglés).

El nacimiento del nuevo espécimen se dio gracias al Plan de Supervivencia de Especies (SSP, por sus siglas en inglés) que logró que los elefantes asiáticos Nhi Linh, una hembra de 12 años, y Spike, un macho de 44 años, se reprodujeran en 2024.

Pocas horas después de nacer, la pequeña elefanta logró ponerse de pie y comenzó a moverse sin ayuda, lo que indica que tiene buena salud, aunque seguirá bajo observación durante las siguientes semanas.

Su proceso de gestación duró 21 meses (Foto/Zoológico Smithsonian) Roshan Patel - NZP-Smithsonian's National Zoo

“Su cría ayudará a fortalecer la diversidad genética de la población de elefantes asiáticos en Norteamérica y en todo el mundo”, señaló el Zoológico Smithsonian.

La votación que ayudará a elegir el nombre de la elefanta bebé

La cría de elefante aún no podrá ser observada por los visitantes del zoológico de Washington, ya que durante su primer mes de vida es sumamente importante que pueda crear vínculos con su madre, los miembros de su manada (conformada por otras cinco hembras y un macho) y también con sus cuidadores.

“Los elefantes asiáticos son una especie inteligente, sensible y social, por lo que construir estos lazos es fundamental para el desarrollo de la cría”, indicó la institución.

La elefanta goza de buena salud, pero seguirá bajo observación (Foto/Zoológico Smithsonian)

El público podrá participar en la elección del nombre de la nueva elefanta, por lo que ya se ha revelado una lista con las opciones a elegir. La votación se realizará por medio de sus canales oficiales y estará abierta hasta el próximo viernes 13 de febrero.

Para participar se tiene que hacer una donación voluntaria (que inicia en los US$5) y todo el dinero que se recaude será destinado a programas de conservación animal.

El equipo del Smithsonian decidió seguir con la tradición de nombres vietnamitas, por lo que se han propuesto los siguientes:

Inh Mai , que significa “flor espiritual”, y está asociado a la flor del albaricoque y al Año Nuevo Lunar.

, que significa “flor espiritual”, y está asociado a la flor del albaricoque y al Año Nuevo Lunar. Thảo Nhi , que se puede traducir como gentil o amable, y se relaciona con su significado a la naturaleza.

, que se puede traducir como gentil o amable, y se relaciona con su significado a la naturaleza. Tú Anh , cuyo significado hace referencia a talentoso o inteligente.

, cuyo significado hace referencia a talentoso o inteligente. Tuyết, su significado es nieve y hace referencia a su nacimiento en invierno

Elefantes asiáticos, una especie en peligro de extinción

El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos (FWS, por sus siglas en inglés) trabaja para ayudar a conservar a los elefantes asiáticos, los cuales enfrentan numerosas amenazas en estado salvaje.

La mayor parte de la población de los elefantes asiáticos se encuentra en la India (Instagram/@smithsonianzoo)

El organismo público explica que estos animales están en riesgo debido a la invasión de los bosques en donde habitan, los cuales han sido urbanizados. Ante esto, la especie debe acercarse a la civilización en busca de comida entre los cultivos, lo que ha generado conflictos y en algunos casos ha derivado en su muerte.

La caza furtiva también ha puesto en peligro a este tipo de elefantes, ya que los cazadores buscan sacar provecho del marfil que se encuentra en los colmillos de los machos. Aunque se trata de una práctica mayormente asociada con los elefantes africanos.

La baja tasa de reproducción es un factor que ha complicado su supervivencia, debido a que es una de las más largas del reino animal.

Concebir una cría les toma entre 18 y 22 meses en promedio, por lo que las hembras solo pueden tener una cría por embarazo, y solo pueden hacerlo cada cuatro o seis años, lo que hace que la recuperación de la población sea lenta.