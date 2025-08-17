En Washington D.C.: le lanzó un sándwich a un agente de la CBP, perdió su trabajo y ahora podría ir a prisión

Sean Charles Dunn enfrenta cargos federales por arrojarle un sándwich de Subway a un miembro de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) que patrullaba en Washington D.C. El hombre, que fue despedido de su empleo en el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés), ahora está acusado de agresión grave contra un agente del orden público.

Agentes de la CBP patrullaban el área de U Street, frente a una sucursal de Subway, en la noche del domingo 10 de agosto, cuando Dunn se acercó a insultarlos. Según se observó en un video que se viralizó en redes sociales, el hombre de 37 años se paró a centímetros de la cara de un agente, lo llamó “fascista” y luego le lanzó un sándwich.

Una vez que golpeó el pecho del oficial, Dunn comenzó a correr entre los autos por la avenida. Sin embargo, su intento de huida quedó frustrado por los agentes federales, que lo persiguieron y lograron detenerlo.

“Yo lo hice. Tiré un sándwich”, habría dicho Dunn tras ser arrestado y llevado a la comisaría, según consta en declaración jurada del oficial, a la que tuvo acceso Fox News.

Al día siguiente del incidente, la procuradora general Pamela Bondi confirmó en una publicación de X que el agresor trabajaba en el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) y que había sido despedido.

“Acabo de enterarme de que este acusado ya no trabajaba en el Departamento de Justicia. No solo está despedido, sino que también se le acusa de un delito grave”, enfatizó la funcionaria de la administración Trump.

Por último, concluyó con una advertencia directa: “No trabajarás en esta administración si le faltas el respeto a nuestro gobierno y a las fuerzas del orden”.

La fiscal para el Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, se refirió al hecho en sus redes sociales: “Le pareció que era gracioso, pero hoy ya no le parece gracioso, porque lo acusamos de agresión grave a un oficial y vamos a apoyar a la Policía a capa y espada".

“Así que, ahí tienes. Mete tu sándwich de Subway en otro sitio”, agregó Pirro, que le envió un mensaje contundente a cualquier otra persona que considere agredir a un oficial: “Los policías no están ahí para que los empujen o la golpeen”.

El incidente ocurre luego de que Trump decidiera ampliar la presencia de las fuerzas federales en la calles de Washington D.C. CBP

De acuerdo al código penal, en caso de que la agresión se considere como un delito grave, Dunn podría enfrentar hasta ocho años de prisión y multa de hasta 250 mil dólares. En caso de que se califique como un delito simple, se reduce a un año de cárcel y una sanción económica de hasta US$100 mil.

Este incidente ocurrió luego de que la administración Donald Trump desplegara a la Guardia Nacional y agentes federales en la ciudad Washington D.C. al declarar estado de emergencia por los niveles de delincuencia en la capital de Estados Unidos.