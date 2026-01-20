Escalofriante hallazgo en una playa de Washington: identifican los restos de un alcalde desaparecido hace 20 años

Después de dos décadas sin respuestas, la ciencia logró cerrar una historia inconclusa. Técnicas de genealogía genética forense permitieron identificar a un hombre cuyos restos óseos habían sido hallados en una playa del estado de Washington. Los análisis confirmaron que pertenecían a Clarence Edwin “Ed” Asher, exalcalde de la ciudad de Fossil, en Oregon.

¿Quién era Clarence Edwin Asher, alcalde de Fossil?

Clarence Edwin “Ed” Asher fue declarado legalmente muerto en 2006, después de que las autoridades concluyeran que se había ahogado mientras pescaba cangrejos en la bahía de Tillamook. Al momento de su fallecimiento tenía 72 años, según consta en su obituario publicado por OregonLive.

El ADN fue analizado mediante secuenciación genómica avanzada Captura de NG5 News

Nacido en Salem y criado en Astoria, en el estado de Oregon, se mudó a Fossil en 1952. En esa localidad desarrolló gran parte de su vida laboral y pública: trabajó como técnico liniero en la empresa telefónica de la localidad hasta su jubilación en 1995.

Asher también tuvo una activa participación comunitaria. Ejerció como alcalde de Fossil, fue voluntario como bombero local y conductor de ambulancias.

¿Qué se sabía del cuerpo encontrado en 2006?

La Oficina del Forense del Condado de Grays Harbor explicó en su publicación de Facebook que los restos fueron encontrados en noviembre de 2006 en una playa de Taholah, 124 millas al norte del lugar donde había desaparecido el 5 de septiembre. Esta es una aldea no incorporada ubicada dentro de la Reserva Indígena Quinault, en el condado de Grays Harbor.

Tras el hallazgo, acudieron al lugar agentes de la Oficina del Sheriff y personal forense, quienes iniciaron la recolección de evidencia y las primeras tareas investigativas.

Las evaluaciones forenses iniciales indicaron que se trataba de un hombre adulto. La edad estimada iba de los 20 años en adelante. Medía cerca de 5 pies y 9 pulgadas (1,75 metros) y pesaba entre 170 y 180 libras (77 a 82 kilogramos). Al no poder establecer su identidad, el caso pasó a denominarse “John Doe (2006)”.

Los restos habían sido encontrados en noviembre de 2006 en la playa de Taholah Tripadvisor

¿Cómo se logró la identificación genética de Clarence Edwin Asher?

En 2025, la Oficina del Forense del Condado de Grays Harbor trabajó junto con la Oficina del Médico Forense del Condado de King. Ambas enviaron evidencia a la empresa especializada Othram, con sede en Texas. Allí se logró extraer ADN utilizable.

Luego se aplicó la secuenciación genómica forense para obtener información genética detallada. Con esos datos, un equipo especializado en genealogía genética realizó búsquedas para identificar posibles vínculos familiares. Las pistas obtenidas fueron remitidas a las autoridades a cargo de la investigación.

Las primeras pericias no lograron establecer la identidad del fallecido Tripadvisor

A partir de esa información, los investigadores localizaron a familiares potenciales. Se tomaron muestras de ADN de referencia y se las comparó con el perfil del cuerpo no identificado. El cotejo permitió una identificación positiva que fue difundida el 13 de enero de 2026 en el sitio de DNA Solves.

La oficina del forense informó que el financiamiento del procedimiento fue aportado por el gobernador de Washington, Bob Ferguson; el fiscal general, Nick Brown, y la Legislatura del estado.

Con este resultado, el expediente pasó a ser el caso número 43 en Washington en el que se logró establecer la identidad de una persona mediante tecnología desarrollada por Othram.