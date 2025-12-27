La ciudad costera que está a una hora de Washington y encanta a sus visitantes por sus barcos y puertos históricos

Ubicada a menos de una hora de Washington, D.C., Annapolis es una ciudad costera reconocida como la capital de la navegación de Estados Unidos. Su historia marítima, sus puertos y bahías la convierten en un destino ideal para los visitantes interesados en paseos en barco y actividades acuáticas.

Annapolis, la capital de la navegación a una hora de Washington

Annapolis es la capital del estado de Maryland y la sede del condado de Anne Arundel. Es conocida como la capital de la navegación del país por albergar la Academia Naval de Estados Unidos, una de las instituciones militares más importantes del país, según Britannica.

La avenida Maryland es la vía principal del centro histórico de Annapolis (visitannapolis)

La ciudad se encuentra a orillas del río Severn, en su desembocadura en la bahía de Chesapeake, a unos 43 kilómetros de Baltimore y a menos de una hora de Washington. Se destaca por sus astilleros, puertos históricos y recorridos en barco, además de ofrecer actividades como kayak y navegación a vela.

Annapolis cuenta con astilleros en Eastport y funciona como puerto base de numerosos veleros y yates privados.

La antigua zona portuaria, que en el pasado fue el centro de la flota ostrícola de la bahía de Chesapeake, hoy opera como un moderno puerto deportivo.

Qué hacer y ver en Annapolis

Uno de los principales atractivos de la ciudad es su centro histórico, caracterizado por calles empedradas, posadas y restaurantes que bordean Maryland Avenue. En esta zona se encuentra el Maryland State House, edificio histórico que en el siglo XVIII fungió como capitolio estatal. Actualmente está abierto al público todos los días, excepto durante feriados federales.

Otro punto destacado es la bahía de Chesapeake, la mayor ensenada de la llanura costera atlántica de Estados Unidos. Sus ríos, arroyos y bahías interiores la convierten en un lugar ideal para recorrer en kayak, canoa o velero.

Durante gran parte del siglo XX, la bahía fue rica en nutrientes, peces y mariscos, lo que impulsó la pesca comercial y las actividades recreativas. Sin embargo, a partir de la década de 1970, el desarrollo residencial e industrial provocó un deterioro ambiental que redujo el uso recreativo de la zona.

La Academia Naval de Estados Unidos es uno de los sitios más visitados por turistas. Administrada por el Departamento de la Marina, forma a hombres y mujeres que más adelante se integran a las fuerzas navales del país. La entrada es gratuita, aunque es necesario pasar un control de seguridad.

Dentro del campus se encuentra el Museo de la Academia Naval, que exhibe reliquias de la historia marítima de Estados Unidos, así como una amplia colección de maquetas de embarcaciones históricas.

En cuanto a la gastronomía, uno de los restaurantes más emblemáticos es The Federal House Bar & Grill, fundado en 1830. Ofrece sándwiches, ensaladas y mariscos frescos del puerto, con precios que oscilan entre los 20 y 40 dólares, según Pasaporte Fus.

Historia de la ciudad Annapolis, Maryland

La ciudad de Annapolis, fue fundada en 1649 como Providence por puritanos virginianos, para después ser conocida como Town Land at Proctor’s and Anne Arundel Town. Para 1694, la capital colonial se trasladó allí desde St. Mary’s City.

Annapolis es famosa por sus bahías, puertos y embarcaciones (visitannapolis)

Al año siguiente, se le cambió el nombre en honor a la princesa Ana, quien más tarde, en el año 1708, como reina, le otorgó una carta fundacional, por lo que a partir de entonces tiene su nombre actual.

La ciudad evitó participar en conflictos de la historia del país como la Revolución de los Estados Unidos, la Guerra de 1812 y la Guerra Civil estadounidense, aunque muchos de los heridos de estas batallas fueron atendidos allí, según Britannica.