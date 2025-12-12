Dónde encontrar refugios para resguardarse del frío y las bajas temperaturas en Washington D.C.

En algunas ciudades de Estados Unidos, como Washington D.C., se esperan climas gélidos durante el invierno. Las bajas temperaturas representan un riesgo para las personas vulnerables y cada año se activan programas para brindar refugio y atender las emergencias que surjan del frío extremo.

Refugios para evitar de las bajas temperaturas en Washington D.C.

Desde el pasado 1° de noviembre, las autoridades de Washington D.C. anunciaron su plan para proteger a sus residentes durante el invierno, que se extiende hasta marzo del próximo año, de acuerdo con Telemundo.

El Departamento de Servicios Humanos (DHS, por sus siglas en inglés) del Distrito de Columbia emite alertas e hipotermia en dos situaciones: cuando se pronostican temperaturas de 32°F o menos (0°C), o cuando se pronostican temperaturas de 40°F o menos (4.4°C) con probabilidad de precipitaciones.

Los refugios disponibles para la población vulnerable femenina en Washington D.C., de acuerdo con Univision, son:

Eve’s Place: 2210 Adams Place NE. Teléfono: 202-506-6021.

2210 Adams Place NE. Teléfono: 202-506-6021. Harbor Lights: 2100 New York Ave. NE. Teléfono: 202-841-9643.

2100 New York Ave. NE. Teléfono: 202-841-9643. Harriet Tubman: 1910 Massachusetts Avenue SE. Teléfono: 202-795-9966.

1910 Massachusetts Avenue SE. Teléfono: 202-795-9966. Pat Handy: 810 5th St NW. Teléfono: 202-939-2076.

810 5th St NW. Teléfono: 202-939-2076. St. Josephine Bakhita: 6010 Georgia Ave NW. Teléfono: 202-829-1117.

Mientras que los centros de calefacción a disposición de la población vulnerable masculina que reside en el distrito son:

801 East Day Center: 2722 Martin Luther King Jr Ave. SE. Teléfono: 202-977-5334.

2722 Martin Luther King Jr Ave. SE. Teléfono: 202-977-5334. 801 East Men’s Shelter: 2722 Martin Luther King Jr Ave. SE. Teléfono: 202-977-5334.

2722 Martin Luther King Jr Ave. SE. Teléfono: 202-977-5334. Adams Place Shelter: 2210 Adams Place NE. Teléfono: 202-832-8317.

2210 Adams Place NE. Teléfono: 202-832-8317. Emery: 1725 Lincoln Rd. NE. Teléfono: 202-599-1116.

1725 Lincoln Rd. NE. Teléfono: 202-599-1116. Federal City (1-North): 425 2nd St. NW.

425 2nd St. NW. Naylor Road - 2601: 2601 Naylor Rd. SE. Teléfono: 202-780-4562.

También hay opciones seguras para miembros de la comunidad LGBTQ+, como el centro Living Life Alternative, ubicado en 400 50TH ST SE, con el número de teléfono 202-560-5457.

Es necesario que la persona se comunique directamente con el centro más cercano, ya que existen determinados números de disponibilidades y camas, así como horarios de atención específicos.

Otros recursos en Washington para protegerse durante el invierno

Ante la alerta de frío emitida en el distrito, existe un mapa de refugios creado por las autoridades para que los residentes puedan protegerse de la hipotermia.

Actualmente, esta región se mantiene bajo alerta fría, por lo que la capacidad de algunos refugios podría aumentar en busca de brindar espacio a las personas sin hogar que lo requieran.

Además, las autoridades extendieron la atención de los servicios de transporte y extensión comunitaria. Aquellos en riesgo de hipotermia podrán:

Acudir a un refugio o llamar a los números 202-399-7093 o al 311.

En caso de riesgo inmediato, llamar al 911.

Visitar el Centro de Recursos Familiares Virginia Williams en 64 New York Ave. NE.

Recibir alertas de hipotermia y clima extremo a través de un registro en el sitio web de AlertDC.

Usar los servicios de transporte hacia los refugios las 24 horas.

Síntomas y qué hacer en casos de hipotermia

El término hipotermia se refiere a una temperatura corporal anormalmente baja que se puede presentar cuando una persona está expuesta a climas extremadamente fríos, según el Centro para el Control y Prevención de enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Esta condición tiene efectos en el paciente, como el no poder pensar de forma clara y la incapacidad de moverse, lo que pone en peligro la vida de la persona. Algunos de sus principales síntomas son:

Tiritar

Sentirse agotado o muy cansado

Confusión

Torpeza con las manos

Pérdida de la memoria

Habla arrastrada o enredada

Somnolencia

La hipotermia es calificada como una emergencia médica que debe atenderse de inmediato por profesionales de la salud, aunque algunas medidas de primeros auxilios que se pueden tomar son:

Llevar a la persona a un lugar cálido

Quitarle las prendas mojadas

Calentar la parte central del cuerpo, pecho, cuello, cabeza e ingle

Dar calor con frazadas eléctricas

Mantener a la persona seca y envuelta

Vigilar que aumente su temperatura corporal

Trasladas a emergencias lo más rápido posible