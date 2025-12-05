Malas noticias para los conductores en Washington D.C.: la agobiante situación que aumentó en 2025, según un informe

Con respecto al año pasado, el área de Washington D.C. presentó un aumento en lo que respecta a la congestión de tránsito. Actualmente, la capital figura entre las diez ciudades con peores indicadores en esa materia dentro de todo Estados Unidos. La situación se volvió preocupante para los conductores.

Washington D.C.: en qué puesto quedó entre las ciudades con peor tráfico de EE.UU.

De acuerdo con un estudio de INRIX, Washington D.C. fue la novena ciudad con peor tráfico de EE.UU. durante el 2025. Incluso, junto a Seattle, se encuentra entre las que más experimentó un crecimiento en la densidad.

El tráfico en Washington D.C. tuvo nuevamente registros negativos Freepik

La plataforma de seguimiento de tráfico dice que muchas carreteras de la zona están en mal estado. Además, determinó a la ciudad capital como la 19° con peores índices a nivel mundial.

Según sus datos, en la capital estadounidense, los conductores pierden 70 horas al año atrapados en el tráfico, lo que le cuesta a cada uno 1289 dólares al año en tiempo y combustible perdidos.

La situación se volvió preocupante para los viajeros, dado que mantuvo un crecimiento constante con respecto a los años anteriores y las autoridades parecen no encontrar una solución.

Qué opinan los conductores de Washington D.C. sobre el aumento del tráfico

Ivan Johnson, viajero de Washington D.C., dijo en NBC Washington que, de alguna manera, ya se encuentra resignado a ver una mejora en el tráfico de la ciudad. “Llevo aquí tanto tiempo que ya me he acostumbrado, así que no es gran cosa. Estoy entumecido”, reconoció el hombre.

Por su parte, la Dra. Rashmi Sadana, de la Universidad George Mason, coincidió y siguió por la misma línea: “Bueno, no me sorprende, porque como estadounidenses sabemos que amamos los autos”.

Washignton D.C. es la 19° ciudad del mundo con más densidad vehicular Freepik

Sadana, que escribió un libro titulado La ciudad en movimiento —que habla sobre distintas estrategias para trasladarse y evitar el tráfico—, consideró que la problemática tiene raíz en la economía y el crecimiento de la región.

Sostuvo que la ciudad “no ha crecido pensando en cómo la gente podrá vivir sin tener que desplazarse tanto”, algo que, si bien es positivo en términos de crecimiento, se vuelve contradictorio al momento de conducir.

Las ciudades con peor congestión en EE.UU. en 2025, según INRIX

Según el informe de INRIX, las ciudades más congestionadas de EE.UU. en 2025 son las siguientes:

Chicago (112 horas perdidas).

Nueva York (102 horas).

Filadelfia (101 horas).

Los Ángeles (87 horas).

Boston (83 horas).

Con respecto a los resultados del año anterior, en este caso Chicago superó a Nueva York y la desplazó para quedarse con el primer lugar. En esta urbe, en el costo por conductor fue de más US$2000.

Los conductores de Washington D.C. pueden perder hasta 70 horas al año por demoras en el tráfico Freepik

Por el contrario, en la Gran Manzana, la situación se mantuvo estable, y por eso terminó en el segundo puesto. Los expertos aseguran que la nueva política de tarifa por congestión de la ciudad probablemente contribuirá a su control de la densidad vial.

De todas formas, a nivel general, la mayoría de las ciudades notaron un crecimiento en la saturación vehicular. 254 de las 290 regiones analizadas tuvieron un aumento, y el porcentaje de personas que se desplazan en coche prácticamente ha vuelto a los niveles de 2019 después de la pandemia.