Wikipedia lanza su propia plataforma de streaming al estilo Netflix: películas y series clásicas gratis
La página de internet lanzó Wikiflix, una plataforma gratuita con un amplio catálogo de filmes clásicos
Las plataformas de streaming se han convertido en una de las principales formas de consumo audiovisual en Estados Unidos y el mundo. A la oferta de servicios como Netflix, Prime Video, HBO Max o Disney+, ahora se suma una alternativa inesperada: Wikipedia, uno de los sitios web más consultados a nivel global, que lanzó su propio catálogo de series y películas clásicas bajo el nombre de Wikiflix.
Wikiflix, la plataforma de streaming de Wikipedia
Desde 2024, Wikipedia puso en marcha Wikiflix, una plataforma de streaming gratuita que ofrece películas y series clásicas similares a las que se encuentran en servicios tradicionales, pero sin costo alguno para los usuarios.
A diferencia de otras plataformas, Wikiflix no requiere registro ni creación de cuentas, lo que permite acceder al contenido de forma directa. Su diseño y navegación recuerdan a Netflix, tanto por el estilo del logotipo como por la disposición del catálogo.
Qué tipo de contenido ofrece Wikiflix
Wikiflix no incluye estrenos ni producciones recientes. Su catálogo está compuesto por películas y series de dominio público, es decir, obras que ya no cuentan con derechos de autor. Estos títulos se alojan en plataformas como Internet Archive, YouTube y Wikimedia Commons, desde donde se reproducen.
Además, la plataforma cuenta con una lista de títulos no recomendados para su promoción pública y ofrece información adicional sobre cada obra, como elenco, equipo de producción y datos técnicos, visibles antes de iniciar la reproducción.
Según Hipertextual, el contenido está organizado en distintas categorías temáticas, como “películas dirigidas por mujeres” o “los títulos más vistos”. En total, el catálogo supera los 4.000 filmes, entre los que se encuentran clásicos como Nosferatu, Metrópolis y El viaje a la Luna.
Cuáles son las plataformas de streaming que más ven en Estados Unidos
El consumo de streaming continúa en aumento en Estados Unidos. De acuerdo con Negocios Now, 83% de los adultos utiliza al menos una plataforma de streaming, mientras que solo 36% mantiene una suscripción a televisión por cable o satélite.
Netflix se mantiene como la plataforma más popular, con 72% de usuarios, seguida por Amazon Prime Video con 67%, especialmente entre personas de 30 a 49 años. Le siguen Hulu (52%), Disney+ (48%), Paramount+ (44%), Peacock y HBO Max (41% cada una), Apple TV+ (25%) y ESPN+ (21%).
Hulu destaca entre los jóvenes, ya que 72% de sus usuarios tiene entre 18 y 29 años. El análisis también señala que más de la mitad de los estadounidenses consume únicamente streaming, mientras que 28% combina estas plataformas con la televisión tradicional.
Películas en Netflix para disfrutar en la temporada navideña
Durante la temporada navideña, el streaming se convierte en una de las opciones favoritas para el entretenimiento en casa. Entre las películas más populares disponibles en Netflix para cerrar y comenzar el año se encuentran:
- Klaus (2019): cinta animada nominada al Oscar que se consolidó como un clásico moderno de Navidad.
- The Christmas Chronicles (2018): comedia familiar protagonizada por Kurt Russell como un Papá Noel poco convencional.
- Falling for Christmas (2022): comedia romántica protagonizada por Lindsay Lohan, ambientada en un refugio invernal.
- The Princess Switch (2018) y sus secuelas: saga navideña de intercambio de identidades con Vanessa Hudgens.
- Love Hard (2021): comedia romántica que combina humor y enredos amorosos en vísperas de Navidad.
