Mientras que en Maui, Hawái, las autoridades y equipos de búsqueda trabajan en el conteo de fallecidos e identificación de cadáveres tras los incendios forestales, a miles de kilómetros los residentes de una ciudad al norte de Canadá evacúan la urbe y permanecen atentos ante el alerta de expansión del fuego. Se trata de Yellowknife, la comunidad más grande de los Territorios del Noroeste.

Las autoridades de la zona prevén que las llamas sobrepasen la ciudad para el fin de semana. Este miércoles, se le ordenó a 20.000 residentes que debían evacuar la zona para antes del mediodía del viernes. En ese sentido, se pidió lo mismo a las comunidades vecinas de Ingraham Trail, Dettah, Kam Lake, Grace Lake y el distrito comercial de Engle, según consignó United Press International.

Estos incendios se producen en un contexto en que, del otro lado del país, en la provincia de Québec, a fines de junio, las áreas afectadas fueron tan vastas que una columna de humo llegó hasta Nueva York.

En un comunicado publicado este miércoles por el gobierno de los Territorios del Noroeste donde se ordenó el desalojo, también se informó que los residentes que eligieran no evacuar, “debían entender que quedaban bajo su propio riesgo”. “Es posible que los socorristas no puedan acudir a su rescate si no es seguro hacerlo”, se leyó en parte del texto.

De acuerdo con la actualización más reciente, hay 236 incendios activos en el territorio y al menos uno de ellos se ubicaba a 16 kilómetros de Yellowknife, con la posibilidad de avanzar hacia la ciudad durante el fin de semana.

Parte del comunicado publicado este miércoles por el gobierno de los Territorios del Noroeste de Canadá https://www.gov.nt.ca/

Frente a la adversidad de este escenario, no se pronostican precipitaciones que ayuden a los equipos de bomberos a contener las llamas. Se espera que los aviones cisterna trabajen durante toda la noche para reducir la intensidad del fuego. En lo que va de año, ya se registraron 268 incendios que afectaron cerca de 21.200 kilómetros cuadrados.

Por su parte, Shane Thompson, el ministro local de Medio Ambiente y Recursos Naturales, manifestó durante una conferencia de prensa que Yellowknife estaba bajo una evacuación por etapas y que la ciudad “no estaba en peligro inminente”, por lo que existía una buena oportunidad de que los residentes evacuaran el viernes por vía terrestre y también aérea.

Ante el aumento de los incendios forestales, el cuerpo de bomberos de los Territorios del Noroeste hizo un llamado a los voluntarios con conocimientos específicos en el manejo del fuego Twitter/@NWTFire

El martes, Thompson declaró el estado de emergencia para permitir que el territorio utilice recursos para proteger la salud y la seguridad de los habitantes. En ese orden, Rebecca Alty, alcaldesa de Yellowknife, explicó que se ordenó el desalojo, para que los residentes tuvieran tiempo de tomar los autos y emprender camino, y que se destinarían aeronaves para las evacuaciones a partir de este jueves.

Mientras, los equipos de bomberos y de rescate de los Territorios del Noroeste trabajan día y noche para contener las llamas. Antes de que comenzara el fuego cerca de Yellowknife hace unos días, se informó a través de la cuenta de Twitter de los bomberos que se necesitaban voluntarios que tuvieran conocimientos en el área y que hubiesen tomado una capacitación especial en los últimos dos años.