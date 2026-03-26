Es oficial: el Jueves Santo 2026 no se trabaja

La Semana Santa incluye para gran parte de la ciudadanía argentina un receso extendido, debido a que el Viernes Santo es feriado nacional. Sin embargo, este año el día previo está catalogado de la misma manera y por eso el Jueves Santo 2026 no se trabaja.

El Jueves Santo coincide con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Esta particularidad está dada porque el jueves coincide con el 2 de abril, y en esa jornada se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, y es un feriado nacional inamovible, según el calendario oficial que difunde la Jefatura de Gabinete.

Por qué el Jueves Santo 2026 no se trabaja

Que este jueves 2 de abril sea feriado nacional implica que muchas actividades se encuentren acotadas, y el asueto implica un descanso para una gran porción de las ciudadanía.

Por eso, aunque el Jueves Santo normalmente está pautado como un día no laborable en todo el territorio nacional, este año tiene categoría de feriado por la efeméride.

Quienes deban prestar servicios durante el feriado, deberán cobrar el doble de una jornada habitual, dado que rigen las normas legales sobre el descanso dominical.

De esta manera, el fin de semana con los feriados por Semana Santa queda conformado de la siguiente manera:

Jueves Santo: 2 de abril (feriado en la Argentina por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas)

Viernes Santo: 3 de abril (feriado en Argentina)

Sábado Santo (Sábado de Gloria): 4 de abril de 2026

Domingo de Resurrección (Pascua): 5 de abril de 2026

Qué se conmemora el Jueves Santo

Se rememora la Última Cena de Jesús con sus apóstoles, como gesto de despedida. Durante este encuentro, Jesús estableció la Eucaristía, al bendecir el pan y el vino, y decirles a sus apóstoles que por medio de estos elementos recibirían su cuerpo y su sangre. Al terminar, Jesús fue a rezar al Huerto de los Olivos para prepararse para lo que vendría. Allí lo fueron a buscar para aprehenderlo.

¿Qué es la Cuaresma?

Todos los feriados y días no laborables de 2026

Abril

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).

Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible).

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Diciembre

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).