Córdoba: una imprudencia con fuegos artificiales dejó dos nenas heridas y derivó en una brutal pelea

Un incidente con pirotecnia derivó en una violenta pelea entre vecinos durante los primeros minutos de la Navidad en el barrio Providencia, en la ciudad de Córdoba. Como consecuencia de toda la situación, dos nenas resultaron heridas y un adulto debió recibir atención médica.

Según se puede reconstruir por los videos difundidos en las redes sociales, el episodio ocurrió apenas pasada la medianoche del 25 de diciembre, cuando un fuego artificial encendido fue arrojado desde la calle y cayó dentro del patio de una vivienda ubicada sobre la calle 12 de Octubre. En ese sector de la casa se encontraban varios chicos, entre ellos dos nenas, que resultaron alcanzadas por la explosión.

Córdoba: un incidente con pirotecnia en plena Navidad dejó dos niñas heridas y desató una feroz pelea entre vecinos

El registro tomado por una cámara de seguridad muestra el momento en el que la pirotecnia impacta en el patio familiar. En esas imágenes se observa cómo los niños salen corriendo hacia el interior de la vivienda, visiblemente asustados.

Tras el incidente, los padres de las nenas salieron a la calle con la intención de identificar y reclamar al responsable del lanzamiento del artefacto. Ese intercambio inicial derivó en una discusión entre dos familias del barrio, que rápidamente escaló en intensidad y terminó en una pelea física en plena vía pública.

En otro de los videos difundidos se observa el cruce directo entre los adultos involucrados. En una primera secuencia, un hombre de la familia que se encontraba en la vía pública se enfrenta con una mujer de la casa afectada, con golpes mutuos. Más adelante, ese mismo hombre aparece empujando y golpeando a otro adulto del grupo familiar de la mujer. Luego otro hombre de la familia afectada cae al suelo y es agredido por dos personas. Mientras, se escuchan gritos de reproche por haber golpeado a una mujer.

La situación motivó la intervención de la Policía de Córdoba y de un servicio de emergencias médicas, que acudieron al lugar tras el llamado de alerta. Según precisó La Voz, los profesionales de la salud constataron que las dos nenas presentaban quemaduras superficiales en ambas piernas, aunque no fue necesario su traslado a un centro hospitalario al no tratarse de lesiones de gravedad.

El hombre señalado como quien arrojó el artefacto pirotécnico también fue asistido por el personal médico debido a las heridas sufridas durante la riña. En su caso, se le diagnosticaron escoriaciones en las piernas pero tampoco requirió atención médica de mayor complejidad ni derivación a un hospital.

Las imágenes del episodio, captadas por cámaras de seguridad y por celulares de vecinos, lograron registrar tanto el momento del impacto de la pirotecnia como el posterior enfrentamiento entre los adultos, y dieron cuenta de la tensión que se generó en la cuadra por la imprudencia en el uso de pirotecnia.